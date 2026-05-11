Naomi Osaka 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los cuartos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida a la japonesa Naomi Osaka con un resultado de 6-2, 6-1 en un tiempo de duración del partido. En el primer set, Iga Swiatek logró cuatro 'breaks' y mantuvo su servicio en dos ocasiones, lo que le permitió ganar el set 6-2. Naomi Osaka consiguió romper el servicio de Swiatek una vez, pero no fue suficiente para revertir el marcador. En el segundo set, Swiatek continuó con su dominio, logrando tres 'breaks' y manteniendo su servicio en tres ocasiones, cerrando el set 6-1. Naomi Osaka no pudo mantener su servicio en el primer y último juego del set, lo que facilitó la victoria de Swiatek. En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su primer saque y el 59% con su segundo. Además, logró un total de 3 aces y cometió 1 doble falta.



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