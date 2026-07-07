Naomi Osaka 0 - 2 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de julio de 2026.
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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a las semifinales del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, y que se disputa en hierba, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka por 7-6, 6-4 en 1 hora y 41 minutos.
**Resumen del partido:**
- **Set 1:**
- El set tuvo un total de 13 juegos, con ambos jugadores rompiendo el servicio del oponente en dos ocasiones cada uno.
- Karolina Muchova ganó el set en un tie-break con un marcador de 7-6.
- Naomi Osaka tuvo un 1st Serve Percentage de 62% en este set, ganando 18 de 28 puntos en su primer servicio.
- **Set 2:**
- En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, donde Muchova rompió el servicio de Osaka.
- Muchova ganó el set 6-4, asegurando su victoria en el partido.
- Muchova tuvo un 1st Serve Percentage de 65% en este set, ganando 14 de 15 puntos en su primer servicio.
**Estadísticas destacadas:**
- **Naomi Osaka:**
- 1st Serve Percentage: 61%
- Aces: 9
- Double Faults: 4
- Total Points Won: 69
- **Karolina Muchova:**
- 1st Serve Percentage: 69%
- Aces: 7
- Double Faults: 2
- Total Points Won: 84
Karolina Muchova avanzó a las semifinales del torneo, mostrando un sólido desempeño tanto en el servicio como en el retorno de servicio.
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