Naomi Osaka 0 - 2 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de julio de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a las semifinales del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, y que se disputa en hierba, tras ganar a la japonesa Naomi Osaka por 7-6, 6-4 en 1 hora y 41 minutos. **Resumen del partido:** - **Set 1:** - El set tuvo un total de 13 juegos, con ambos jugadores rompiendo el servicio del oponente en dos ocasiones cada uno. - Karolina Muchova ganó el set en un tie-break con un marcador de 7-6. - Naomi Osaka tuvo un 1st Serve Percentage de 62% en este set, ganando 18 de 28 puntos en su primer servicio. - **Set 2:** - En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, donde Muchova rompió el servicio de Osaka. - Muchova ganó el set 6-4, asegurando su victoria en el partido. - Muchova tuvo un 1st Serve Percentage de 65% en este set, ganando 14 de 15 puntos en su primer servicio. **Estadísticas destacadas:** - **Naomi Osaka:** - 1st Serve Percentage: 61% - Aces: 9 - Double Faults: 4 - Total Points Won: 69 - **Karolina Muchova:** - 1st Serve Percentage: 69% - Aces: 7 - Double Faults: 2 - Total Points Won: 84 Karolina Muchova avanzó a las semifinales del torneo, mostrando un sólido desempeño tanto en el servicio como en el retorno de servicio.



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