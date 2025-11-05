Newcastle 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de noviembre de 2025.

En el encuentro disputado en St James' Park, el Newcastle United se impuso por 2-0 ante el Athletic, con goles de Daniel Burn en el minuto 11, asistido por Kieran Trippier, y de Joelinton en el minuto 49, asistido por Harvey Barnes. El equipo local mostró una mayor iniciativa durante el partido, liderando la posesión del balón con un 56% frente al 44% del Athletic y generando más remates, 8 contra 12 del equipo visitante. Esta victoria sitúa al Newcastle United con 9 puntos en la clasificación, mientras que el Athletic se queda con 3 puntos tras esta jornada. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 9, revisando un posible gol para el Newcastle United, aunque tras la revisión, la decisión inicial no se modificó y el juego continuó sin cambios en el marcador debido a esta acción. Por parte del Athletic, Aitor Paredes y Jesus Areso recibieron tarjetas amarillas en los minutos 57 y 69, respectivamente, pero no hubo tarjetas rojas durante el encuentro. La actuación del árbitro Ivan Kruzliak, asistido en las bandas y en el VAR, mantuvo el orden del juego, permitiendo que los momentos clave se desarrollaran sin controversias mayores.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: NEWCASTLE 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Daniel Burn (Lewis Hall, min.65); Bruno Guimaraes (Lewis Miley, min.65), Sandro Tonali, Joelinton; Harvey Barnes (Anthony Elanga, min.65), Nick Woltemade (Jacob Ramsey, min.83), Anthony Gordon (Jacob Murphy, min.41).



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.78), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.81), Mikel Jauregizar (Nico Serrano, min.69), Robert Navarro (Selton Sanchez, min.69), Mikel Vesga, Alex Berenguer, Unai Gomez (Asier Hierro, min.78).



--GOLES.

1-0, min.11: Daniel Burn (Kieran Trippier) .

2-0, min.49: Joelinton (Harvey Barnes) .





--ÁRBITRO.

Ivan Kruzliak, asistido en las bandas por Branislav Hancko y Jan Pozor, en el VAR: Fedayi San y Bastian Dankert. por parte del NEWCASTLE. Amonestó a Aitor Paredes (min.57), Jesus Areso (min.69), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.9: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Newcastle United.



Min.10: REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.





--ESTADIO.

St James' Park



-Estadísticas del partido.

Estadística Newcastle Athletic de Bilbao Goles 2 0 Remates Fuera 3 3 Remates 8 12 Pases Totales 512 372 Corners 2 5 Faltas 11 13 Posesión 56% 44% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 97 85 Ataques Peligrosos 46 34 Centros 8 13 Saques de Banda 20 26 Saques de Portería 11 7 Tratamientos 5 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 14 Paradas 6 2 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 12 4 2 Arsenal 12 4 3 Inter 12 4 4 Manchester City 10 4 5 Paris Saint-Germain 9 4 6 Newcastle United 9 4 7 Real Madrid 9 4 8 Liverpool 9 4 9 Galatasaray 9 4 10 Tottenham Hotspur 8 4 11 Chelsea 7 4 12 Sporting CP 7 4 13 Borussia Dortmund 7 4 14 Qarabag FK 7 4 15 Atalanta 7 4 16 Barcelona 6 3 17 Atlético 6 4 18 PSV Eindhoven 5 4 19 Monaco 5 4 20 Pafos FC 5 4 21 Bayer Leverkusen 5 4 22 Eintracht Frankfurt 4 4 23 SSC Napoli 4 4 24 Marseille 3 4 25 Juventus 3 4 26 Brujas 3 3 27 Athletic Bilbao 3 4 28 Union St.Gilloise 3 4 29 Bodoe/Glimt 2 4 30 Slavia Prague 2 4 31 Olympiacos 2 4 32 Villarreal 1 4 33 FC Koebenhavn 1 4 34 Kairat Almaty 1 4 35 Benfica 0 4 36 Ajax 0 4



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Newcastle.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao 21/10/2025 Champions Newcastle United 3-0 Benfica 01/10/2025 Champions Union St.Gilloise 0-4 Newcastle United 18/09/2025 Champions Newcastle United 1-2 Barcelona 13/12/2023 Champions Newcastle United 1-2 AC Milan









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 25/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Getafe 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Newcastle.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/11/2025 21:00 Champions Marseille Newcastle United 10/12/2025 21:00 Champions Bayer Leverkusen Newcastle United 21/01/2026 21:00 Champions Newcastle United PSV Eindhoven









-Próximos partidos del Athletic.

