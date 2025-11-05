Newcastle 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 5 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en St James' Park, el Newcastle United se impuso por 2-0 ante el Athletic, con goles de Daniel Burn en el minuto 11, asistido por Kieran Trippier, y de Joelinton en el minuto 49, asistido por Harvey Barnes. El equipo local mostró una mayor iniciativa durante el partido, liderando la posesión del balón con un 56% frente al 44% del Athletic y generando más remates, 8 contra 12 del equipo visitante. Esta victoria sitúa al Newcastle United con 9 puntos en la clasificación, mientras que el Athletic se queda con 3 puntos tras esta jornada.
El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en el minuto 9, revisando un posible gol para el Newcastle United, aunque tras la revisión, la decisión inicial no se modificó y el juego continuó sin cambios en el marcador debido a esta acción. Por parte del Athletic, Aitor Paredes y Jesus Areso recibieron tarjetas amarillas en los minutos 57 y 69, respectivamente, pero no hubo tarjetas rojas durante el encuentro. La actuación del árbitro Ivan Kruzliak, asistido en las bandas y en el VAR, mantuvo el orden del juego, permitiendo que los momentos clave se desarrollaran sin controversias mayores.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: NEWCASTLE 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
NEWCASTLE: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Daniel Burn (Lewis Hall, min.65); Bruno Guimaraes (Lewis Miley, min.65), Sandro Tonali, Joelinton; Harvey Barnes (Anthony Elanga, min.65), Nick Woltemade (Jacob Ramsey, min.83), Anthony Gordon (Jacob Murphy, min.41).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso (Andoni Gorosabel, min.78), Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Alejandro Rego (Inigo Ruiz de Galarreta, min.81), Mikel Jauregizar (Nico Serrano, min.69), Robert Navarro (Selton Sanchez, min.69), Mikel Vesga, Alex Berenguer, Unai Gomez (Asier Hierro, min.78).
--GOLES.
1-0, min.11: Daniel Burn (Kieran Trippier) .
2-0, min.49: Joelinton (Harvey Barnes) .
--ÁRBITRO.
Ivan Kruzliak, asistido en las bandas por Branislav Hancko y Jan Pozor, en el VAR: Fedayi San y Bastian Dankert. por parte del NEWCASTLE. Amonestó a Aitor Paredes (min.57), Jesus Areso (min.69), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.9: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible gol para el Newcastle United.
Min.10: REVISIÓN DEL VAR CONCLUIDA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
--ESTADIO.
St James' Park
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Newcastle
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 3
| 3
|Remates
| 8
| 12
|Pases Totales
| 512
| 372
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 11
| 13
|Posesión
| 56%
| 44%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 97
| 85
|Ataques Peligrosos
| 46
| 34
|Centros
| 8
| 13
|Saques de Banda
| 20
| 26
|Saques de Portería
| 11
| 7
|Tratamientos
| 5
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 14
|Paradas
| 6
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Inter
| 12
| 4
|4
| Manchester City
| 10
| 4
|5
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|6
| Newcastle United
| 9
| 4
|7
| Real Madrid
| 9
| 4
|8
| Liverpool
| 9
| 4
|9
| Galatasaray
| 9
| 4
|10
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|11
| Chelsea
| 7
| 4
|12
| Sporting CP
| 7
| 4
|13
| Borussia Dortmund
| 7
| 4
|14
| Qarabag FK
| 7
| 4
|15
| Atalanta
| 7
| 4
|16
| Barcelona
| 6
| 3
|17
| Atlético
| 6
| 4
|18
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|19
| Monaco
| 5
| 4
|20
| Pafos FC
| 5
| 4
|21
| Bayer Leverkusen
| 5
| 4
|22
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|23
| SSC Napoli
| 4
| 4
|24
| Marseille
| 3
| 4
|25
| Juventus
| 3
| 4
|26
| Brujas
| 3
| 3
|27
| Athletic Bilbao
| 3
| 4
|28
| Union St.Gilloise
| 3
| 4
|29
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|30
| Slavia Prague
| 2
| 4
|31
| Olympiacos
| 2
| 4
|32
| Villarreal
| 1
| 4
|33
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|34
| Kairat Almaty
| 1
| 4
|35
| Benfica
| 0
| 4
|36
| Ajax
| 0
| 4
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
|21/10/2025
| Champions
| Newcastle United
| 3-0
| Benfica
|01/10/2025
| Champions
| Union St.Gilloise
| 0-4
| Newcastle United
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona
|13/12/2023
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| AC Milan
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Newcastle.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Marseille
| Newcastle United
|10/12/2025 21:00
| Champions
| Bayer Leverkusen
| Newcastle United
|21/01/2026 21:00
| Champions
| Newcastle United
| PSV Eindhoven
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 14:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Oviedo
|22/11/2025 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Athletic Bilbao
|25/11/2025 21:00
| Champions
| Slavia Prague
| Athletic Bilbao