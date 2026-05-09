Nikoloz Basilashvili 2 - 1 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.





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El tenista georgiano Nikoloz Basilashvili ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al estadounidense Ben Shelton por 6-4, 6-7, 6-3 en 2 horas y 18 minutos. En el primer set, Basilashvili logró dos quiebres de servicio, mientras que Shelton consiguió uno, lo que permitió al georgiano llevarse el set por 6-4. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al tie-break, donde Shelton se impuso 7-6. En el tercer y decisivo set, Basilashvili logró tres quiebres de servicio, asegurando su victoria con un 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Basilashvili tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su primer saque y el 49% del total de puntos jugados. Por otro lado, Shelton tuvo un 63% de efectividad en su primer servicio, ganando el 68% de los puntos con su primer saque y el 49% del total de puntos jugados.



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