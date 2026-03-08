Novak Djokovic 2 - 1 Kamil Majchrzak: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.





El tenista serbio Novak Djokovic ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al polaco Kamil Majchrzak (6-4, 6-1, 6-2) en un partido que destacó por la solidez en el servicio de Djokovic y su capacidad para quebrar el saque de su rival en momentos clave. Djokovic, con un rendimiento impecable, no concedió ningún set durante el encuentro, demostrando su superioridad en la pista. El serbio mantuvo un alto porcentaje de primeros servicios dentro, con un 67% de efectividad en el primer saque y logrando ganar el 55% de los puntos jugados en su primer servicio. Además, Djokovic se mostró sólido en sus juegos de servicio, salvando 3 de las oportunidades de quiebre que enfrentó y capitalizando 5 quiebres sobre el saque de Majchrzak. El partido, que tuvo lugar en el Indian Wells Tennis Garden, puso de manifiesto la destreza de Djokovic en superficies duras y su capacidad para adaptarse y dominar a sus rivales. Con esta victoria, Djokovic no solo avanza a la siguiente ronda del BNP Paribas Open, sino que también refuerza su posición como uno de los favoritos para llevarse el título en este prestigioso torneo.



