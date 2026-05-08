Nuno Borges 0 - 2 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de mayo de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al portugués Nuno Borges por 7-6, 6-4 en un partido que duró 1 hora y 56 minutos. En el primer set, hubo varios cambios de servicio. Nuno Borges logró romper el servicio de Rafael Jodar en el tercer juego, pero Jodar recuperó el break en el octavo juego, llevándolo a un empate 4-4. El set se decidió en un tie-break que ganó Jodar 7-4. En el segundo set, Rafael Jodar comenzó fuerte rompiendo el servicio de Nuno Borges en el primer juego y mantuvo su ventaja durante todo el set. Jodar no concedió ningún break en este set, mostrando una sólida estadística de servicio con un 63% de primeros servicios y ganando el 63% de los puntos con su servicio. Rafael Jodar también logró 5 aces en el segundo set, contribuyendo a su victoria por 6-4.



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