Olympiakos 3 - 4 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Olympiakos 3 - 4 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 22:57

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Karaiskakis Stadium, el Real Madrid logró una victoria ajustada por 4-3 ante el Olympiakos en un partido vibrante donde la posesión y los remates al arco fueron claves para determinar el dominio del conjunto visitante. El Real Madrid, con una posesión del 57% y 15 remates, frente a los 18 del Olympiakos, supo capitalizar sus oportunidades gracias a la destacada actuación de Kylian Mbappe, quien anotó cuatro goles, consolidándose como la figura más determinante en ataque. A pesar de la presión ejercida por el Olympiakos, que no se quedó atrás en intentos de gol y logró anotar tres veces, el equipo de Madrid mantuvo la ventaja y se llevó los tres puntos. El encuentro tuvo momentos críticos revisados por el VAR, que jugaron un papel importante en el desarrollo del juego. Un gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid por posición de fuera de juego tras una revisión del VAR mantuvo el marcador ajustado y añadió tensión al encuentro. Sin embargo, el equipo visitante logró sobreponerse a este revés y, a través de una estrategia ofensiva liderada por Mbappe y el apoyo de Vinicius Junior, quien a pesar del gol anulado se mantuvo activo en el frente de ataque, aseguraron una victoria crucial fuera de casa que les permite seguir sumando puntos en la competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OLYMPIAKOS 3 - REAL MADRID 4 (1-3, al descanso).

--EQUIPOS.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei (Gabriel Strefezza, min.72), Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola (Giulian Biancone, min.62), Francisco Ortega; Dani Garcia (Santiago Hezze, min.46), Christos Mouzakitis, Gelson Martins, Chiquinho (Mehdi Taremi, min.28), Daniel Podence (Costinha, min.72), Ayoub El Kaabi.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio (Brahim Diaz, min.73), Alvaro Carreras, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, min.46), Federico Valverde, Arda Guler (Jude Bellingham, min.61), Vinicius Junior (Francisco Garcia, min.90), Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.

--GOLES.
1-0, min.8: Chiquinho (Ayoub El Kaabi) .
1-1, min.22: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .
1-2, min.24: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
1-3, min.29: Kylian Mbappe (Eduardo Camavinga) .
2-3, min.52: Mehdi Taremi (Santiago Hezze) .
2-4, min.60: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .
3-4, min.81: Ayoub El Kaabi (Gabriel Strefezza) .
Gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 32 .


--ÁRBITRO.
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Andrew Dallas y Peter Bankes. Amonestó a Francisco Ortega (min.40), por parte del OLYMPIAKOS. Amonestó a Eduardo Camavinga (min.23), Arda Guler (min.56), por parte del REAL MADRID.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.

Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.

Min.30: META EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Real Madrid se mantiene.

Min.32: GOOOOOOAL! ¡Real Madrid anota! Vinicius Junior está en la lista de anotadores.

Min.34: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid queda anulado por posición de fuera de juego.


--ESTADIO.
Karaiskakis Stadium

-Estadísticas del partido.



Estadística Olympiakos Real Madrid
Goles 3 4
Remates Fuera 7 5
Remates 18 15
Pases Totales 176 325
Corners 3 5
Faltas 12 7
Posesión 43% 57%
Tiros Bloqueados 3 3
Fueras de Juego 1 4
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 3 4
Ataques 109 94
Ataques Peligrosos 37 46
Centros 22 8
Saques de Banda 16 8
Saques de Portería 3 12
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 11 13
Paradas 3 5
Contra Golpes 6 7



-Clasificación Actual.


Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Inter 12 4
3 Bayern Munich 12 5
4 Real Madrid 12 5
5 Borussia Dortmund 10 5
6 Chelsea 10 5
7 Sporting CP 10 5
8 Manchester City 10 5
9 Atalanta 10 5
10 Paris Saint-Germain 9 4
11 Newcastle United 9 5
12 Liverpool 9 5
13 Galatasaray 9 5
14 PSV Eindhoven 8 5
15 Tottenham Hotspur 8 4
16 Bayer Leverkusen 8 5
17 Barcelona 7 5
18 Qarabag FK 7 5
19 SSC Napoli 7 5
20 Marseille 6 5
21 Atlético 6 4
22 Juventus 6 5
23 Monaco 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 5
26 Brujas 4 5
27 Athletic Bilbao 4 5
28 Eintracht Frankfurt 4 5
29 FC Koebenhavn 4 5
30 Benfica 3 5
31 Slavia Prague 3 5
32 Bodoe/Glimt 2 5
33 Olympiacos 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 5
36 Ajax 0 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid




-Últimos Resultados del Olympiakos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos
01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos
17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia




-Próximos partidos del Olympiakos.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
09/12/2025 16:30 Champions Kairat Almaty Olympiacos
20/01/2026 21:00 Champions Olympiacos Bayer Leverkusen
28/01/2026 21:00 Champions Ajax Olympiacos




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/11/2025 21:00 LaLiga Girona Real Madrid
03/12/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Madrid
07/12/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Celta


