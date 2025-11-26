Olympiakos 3 - 4 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Olympiakos 3 - 4 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 26 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Karaiskakis Stadium, el Real Madrid logró una victoria ajustada por 4-3 ante el Olympiakos en un partido vibrante donde la posesión y los remates al arco fueron claves para determinar el dominio del conjunto visitante. El Real Madrid, con una posesión del 57% y 15 remates, frente a los 18 del Olympiakos, supo capitalizar sus oportunidades gracias a la destacada actuación de Kylian Mbappe, quien anotó cuatro goles, consolidándose como la figura más determinante en ataque. A pesar de la presión ejercida por el Olympiakos, que no se quedó atrás en intentos de gol y logró anotar tres veces, el equipo de Madrid mantuvo la ventaja y se llevó los tres puntos.
El encuentro tuvo momentos críticos revisados por el VAR, que jugaron un papel importante en el desarrollo del juego. Un gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid por posición de fuera de juego tras una revisión del VAR mantuvo el marcador ajustado y añadió tensión al encuentro. Sin embargo, el equipo visitante logró sobreponerse a este revés y, a través de una estrategia ofensiva liderada por Mbappe y el apoyo de Vinicius Junior, quien a pesar del gol anulado se mantuvo activo en el frente de ataque, aseguraron una victoria crucial fuera de casa que les permite seguir sumando puntos en la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OLYMPIAKOS 3 - REAL MADRID 4 (1-3, al descanso).
--EQUIPOS.
OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei (Gabriel Strefezza, min.72), Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola (Giulian Biancone, min.62), Francisco Ortega; Dani Garcia (Santiago Hezze, min.46), Christos Mouzakitis, Gelson Martins, Chiquinho (Mehdi Taremi, min.28), Daniel Podence (Costinha, min.72), Ayoub El Kaabi.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio (Brahim Diaz, min.73), Alvaro Carreras, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, min.46), Federico Valverde, Arda Guler (Jude Bellingham, min.61), Vinicius Junior (Francisco Garcia, min.90), Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.
--GOLES.
1-0, min.8: Chiquinho (Ayoub El Kaabi) .
1-1, min.22: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .
1-2, min.24: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
1-3, min.29: Kylian Mbappe (Eduardo Camavinga) .
2-3, min.52: Mehdi Taremi (Santiago Hezze) .
2-4, min.60: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .
3-4, min.81: Ayoub El Kaabi (Gabriel Strefezza) .
Gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 32 .
--ÁRBITRO.
Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Andrew Dallas y Peter Bankes. Amonestó a Francisco Ortega (min.40), por parte del OLYMPIAKOS. Amonestó a Eduardo Camavinga (min.23), Arda Guler (min.56), por parte del REAL MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.30: META EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Real Madrid se mantiene.
Min.32: GOOOOOOAL! ¡Real Madrid anota! Vinicius Junior está en la lista de anotadores.
Min.34: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid queda anulado por posición de fuera de juego.
--ESTADIO.
Karaiskakis Stadium
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Olympiakos
| Real Madrid
|Goles
| 3
| 4
|Remates Fuera
| 7
| 5
|Remates
| 18
| 15
|Pases Totales
| 176
| 325
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 12
| 7
|Posesión
| 43%
| 57%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 3
| 4
|Ataques
| 109
| 94
|Ataques Peligrosos
| 37
| 46
|Centros
| 22
| 8
|Saques de Banda
| 16
| 8
|Saques de Portería
| 3
| 12
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 11
| 13
|Paradas
| 3
| 5
|Contra Golpes
| 6
| 7
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Inter
| 12
| 4
|3
| Bayern Munich
| 12
| 5
|4
| Real Madrid
| 12
| 5
|5
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|6
| Chelsea
| 10
| 5
|7
| Sporting CP
| 10
| 5
|8
| Manchester City
| 10
| 5
|9
| Atalanta
| 10
| 5
|10
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|11
| Newcastle United
| 9
| 5
|12
| Liverpool
| 9
| 5
|13
| Galatasaray
| 9
| 5
|14
| PSV Eindhoven
| 8
| 5
|15
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|16
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|17
| Barcelona
| 7
| 5
|18
| Qarabag FK
| 7
| 5
|19
| SSC Napoli
| 7
| 5
|20
| Marseille
| 6
| 5
|21
| Atlético
| 6
| 4
|22
| Juventus
| 6
| 5
|23
| Monaco
| 6
| 5
|24
| Pafos FC
| 6
| 5
|25
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|26
| Brujas
| 4
| 5
|27
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|28
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 5
|29
| FC Koebenhavn
| 4
| 5
|30
| Benfica
| 3
| 5
|31
| Slavia Prague
| 3
| 5
|32
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|33
| Olympiacos
| 2
| 5
|34
| Villarreal
| 1
| 5
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 5
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 1-1
| PSV Eindhoven
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|17/09/2025
| Champions
| Olympiacos
| 0-0
| Pafos FC
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Olympiacos
| 3-4
| Real Madrid
|23/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Real Madrid
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|04/11/2025
| Champions
| Liverpool
| 1-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
-Próximos partidos del Olympiakos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/12/2025 16:30
| Champions
| Kairat Almaty
| Olympiacos
|20/01/2026 21:00
| Champions
| Olympiacos
| Bayer Leverkusen
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Ajax
| Olympiacos
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/11/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Real Madrid
|03/12/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Madrid
|07/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Celta