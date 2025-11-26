Olympiakos 3 - 4 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Olympiakos 3 - 4 Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 26 de noviembre de 2025.

En el Karaiskakis Stadium, el Real Madrid logró una victoria ajustada por 4-3 ante el Olympiakos en un partido vibrante donde la posesión y los remates al arco fueron claves para determinar el dominio del conjunto visitante. El Real Madrid, con una posesión del 57% y 15 remates, frente a los 18 del Olympiakos, supo capitalizar sus oportunidades gracias a la destacada actuación de Kylian Mbappe, quien anotó cuatro goles, consolidándose como la figura más determinante en ataque. A pesar de la presión ejercida por el Olympiakos, que no se quedó atrás en intentos de gol y logró anotar tres veces, el equipo de Madrid mantuvo la ventaja y se llevó los tres puntos. El encuentro tuvo momentos críticos revisados por el VAR, que jugaron un papel importante en el desarrollo del juego. Un gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid por posición de fuera de juego tras una revisión del VAR mantuvo el marcador ajustado y añadió tensión al encuentro. Sin embargo, el equipo visitante logró sobreponerse a este revés y, a través de una estrategia ofensiva liderada por Mbappe y el apoyo de Vinicius Junior, quien a pesar del gol anulado se mantuvo activo en el frente de ataque, aseguraron una victoria crucial fuera de casa que les permite seguir sumando puntos en la competición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OLYMPIAKOS 3 - REAL MADRID 4 (1-3, al descanso).



--EQUIPOS.

OLYMPIAKOS: Konstantinos Tzolakis; Rodinei (Gabriel Strefezza, min.72), Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola (Giulian Biancone, min.62), Francisco Ortega; Dani Garcia (Santiago Hezze, min.46), Christos Mouzakitis, Gelson Martins, Chiquinho (Mehdi Taremi, min.28), Daniel Podence (Costinha, min.72), Ayoub El Kaabi.



REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raul Asencio (Brahim Diaz, min.73), Alvaro Carreras, Ferland Mendy; Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, min.46), Federico Valverde, Arda Guler (Jude Bellingham, min.61), Vinicius Junior (Francisco Garcia, min.90), Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.



--GOLES.

1-0, min.8: Chiquinho (Ayoub El Kaabi) .

1-1, min.22: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .

1-2, min.24: Kylian Mbappe (Arda Guler) .

1-3, min.29: Kylian Mbappe (Eduardo Camavinga) .

2-3, min.52: Mehdi Taremi (Santiago Hezze) .

2-4, min.60: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .

3-4, min.81: Ayoub El Kaabi (Gabriel Strefezza) .

Gol anulado a Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 32 .





--ÁRBITRO.

Michael Oliver, asistido en las bandas por Stuart Burt y James Mainwaring, en el VAR: Andrew Dallas y Peter Bankes. Amonestó a Francisco Ortega (min.40), por parte del OLYMPIAKOS. Amonestó a Eduardo Camavinga (min.23), Arda Guler (min.56), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.30: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.34: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.30: META EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Real Madrid se mantiene.



Min.32: GOOOOOOAL! ¡Real Madrid anota! Vinicius Junior está en la lista de anotadores.



Min.34: GOOOOL ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Real Madrid queda anulado por posición de fuera de juego.





--ESTADIO.

Karaiskakis Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Olympiakos Real Madrid Goles 3 4 Remates Fuera 7 5 Remates 18 15 Pases Totales 176 325 Corners 3 5 Faltas 12 7 Posesión 43% 57% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 1 4 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 4 Ataques 109 94 Ataques Peligrosos 37 46 Centros 22 8 Saques de Banda 16 8 Saques de Portería 3 12 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 11 13 Paradas 3 5 Contra Golpes 6 7



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 15 5 2 Inter 12 4 3 Bayern Munich 12 5 4 Real Madrid 12 5 5 Borussia Dortmund 10 5 6 Chelsea 10 5 7 Sporting CP 10 5 8 Manchester City 10 5 9 Atalanta 10 5 10 Paris Saint-Germain 9 4 11 Newcastle United 9 5 12 Liverpool 9 5 13 Galatasaray 9 5 14 PSV Eindhoven 8 5 15 Tottenham Hotspur 8 4 16 Bayer Leverkusen 8 5 17 Barcelona 7 5 18 Qarabag FK 7 5 19 SSC Napoli 7 5 20 Marseille 6 5 21 Atlético 6 4 22 Juventus 6 5 23 Monaco 6 5 24 Pafos FC 6 5 25 Union St.Gilloise 6 5 26 Brujas 4 5 27 Athletic Bilbao 4 5 28 Eintracht Frankfurt 4 5 29 FC Koebenhavn 4 5 30 Benfica 3 5 31 Slavia Prague 3 5 32 Bodoe/Glimt 2 5 33 Olympiacos 2 5 34 Villarreal 1 5 35 Kairat Almaty 1 5 36 Ajax 0 5



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid









-Últimos Resultados del Olympiakos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid 04/11/2025 Champions Olympiacos 1-1 PSV Eindhoven 21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos 01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos 17/09/2025 Champions Olympiacos 0-0 Pafos FC









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid 23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia









-Próximos partidos del Olympiakos.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 09/12/2025 16:30 Champions Kairat Almaty Olympiacos 20/01/2026 21:00 Champions Olympiacos Bayer Leverkusen 28/01/2026 21:00 Champions Ajax Olympiacos









-Próximos partidos del Real Madrid.

