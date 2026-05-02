Osasuna 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 2 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Barcelona ha ganado este sábado por 1-2 al Osasuna en el Estadio El Sadar, reafirmando su liderazgo en LaLiga. Los visitantes dominaron el encuentro con un control del balón del 70% y 13 remates, destacando la actuación de Robert Lewandowski, quien abrió el marcador en el minuto 81 tras un pase de Marcus Rashford. Ferran Torres amplió la ventaja cinco minutos después, asistido por Fermin Lopez. Osasuna recortó distancias en el minuto 88 con un gol de Raúl García, asistido por Abel Bretones, pero no fue suficiente para evitar la derrota.
Con esta victoria, el Barcelona suma 91 puntos, asegurando matemáticamente el título de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions. Osasuna, por su parte, permanece en la décima posición con 42 puntos, sin opciones de clasificación europea. El partido no registró expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales. La superioridad del Barcelona en posesión y remates fue clave para su triunfo, consolidando su dominio en la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 1 - BARCELONA 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Lucas Torro (Enrique Barja, min.85), Jon Moncayola (Asier Osambela, min.86), Ruben Garcia (Abel Bretones, min.86), Moi Gomez (Aimar Oroz, min.70), Raul Moro, Ante Budimir (Raul Garcia, min.70).
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Ronald Araujo, min.82), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi (Frenkie de Jong, min.62), Pedri (Marc Bernal, min.88), Roony Bardghji (Marcus Rashford, min.62), Dani Olmo (Ferran Torres, min.62), Fermin Lopez, Robert Lewandowski.
--GOLES.
0-1, min.81: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .
0-2, min.86: Ferran Torres (Fermin Lopez) .
1-2, min.88: Raul Garcia (Abel Bretones) .
--ÁRBITRO.
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Valentin Pizarro y Mario Melero. Amonestó a Jon Moncayola (min.74), por parte del OSASUNA. Amonestó a Gavi (min.24), Eric Garcia (min.60), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (22,745 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Barcelona
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 6
|Remates
| 9
| 13
|Pases Totales
| 270
| 657
|Corners
| 3
| 7
|Faltas
| 9
| 10
|Posesión
| 30%
| 70%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 4
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 83
| 118
|Ataques Peligrosos
| 32
| 77
|Centros
| 21
| 23
|Saques de Banda
| 20
| 18
|Saques de Portería
| 13
| 2
|Tratamientos
| 1
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 13
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 33
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 42
| 34
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|27/03/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Osasuna
|28/09/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 4-2
| Barcelona
|31/01/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|21/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Osasuna
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Barcelona
|22/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Celta
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|08/04/2026
| Champions
| Barcelona
| 0-2
| Atlético
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|08/05/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Osasuna
|12/05/2026 21:30
| LaLiga
| Osasuna
| Atlético
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Espanyol
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/05/2026 21:00
| LaLiga
| Barcelona
| Real Madrid
|13/05/2026 21:30
| LaLiga
| Alavés
| Barcelona
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Betis