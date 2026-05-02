Osasuna 1 - 2 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

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El Barcelona ha ganado este sábado por 1-2 al Osasuna en el Estadio El Sadar, reafirmando su liderazgo en LaLiga. Los visitantes dominaron el encuentro con un control del balón del 70% y 13 remates, destacando la actuación de Robert Lewandowski, quien abrió el marcador en el minuto 81 tras un pase de Marcus Rashford. Ferran Torres amplió la ventaja cinco minutos después, asistido por Fermin Lopez. Osasuna recortó distancias en el minuto 88 con un gol de Raúl García, asistido por Abel Bretones, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Con esta victoria, el Barcelona suma 91 puntos, asegurando matemáticamente el título de LaLiga y su clasificación para la próxima edición de la Champions. Osasuna, por su parte, permanece en la décima posición con 42 puntos, sin opciones de clasificación europea. El partido no registró expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran decisiones arbitrales. La superioridad del Barcelona en posesión y remates fue clave para su triunfo, consolidando su dominio en la competición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 1 - BARCELONA 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Javi Galan; Lucas Torro (Enrique Barja, min.85), Jon Moncayola (Asier Osambela, min.86), Ruben Garcia (Abel Bretones, min.86), Moi Gomez (Aimar Oroz, min.70), Raul Moro, Ante Budimir (Raul Garcia, min.70).



BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Ronald Araujo, min.82), Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Gavi (Frenkie de Jong, min.62), Pedri (Marc Bernal, min.88), Roony Bardghji (Marcus Rashford, min.62), Dani Olmo (Ferran Torres, min.62), Fermin Lopez, Robert Lewandowski.



--GOLES.

0-1, min.81: Robert Lewandowski (Marcus Rashford) .

0-2, min.86: Ferran Torres (Fermin Lopez) .

1-2, min.88: Raul Garcia (Abel Bretones) .





--ÁRBITRO.

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Valentin Pizarro y Mario Melero. Amonestó a Jon Moncayola (min.74), por parte del OSASUNA. Amonestó a Gavi (min.24), Eric Garcia (min.60), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar (22,745 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Barcelona Goles 1 2 Remates Fuera 4 6 Remates 9 13 Pases Totales 270 657 Corners 3 7 Faltas 9 10 Posesión 30% 70% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 4 2 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 83 118 Ataques Peligrosos 32 77 Centros 21 23 Saques de Banda 20 18 Saques de Portería 13 2 Tratamientos 1 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 13 Paradas 2 3 Contra Golpes 4 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Celta 44 33 10 Permanencia Osasuna 42 34 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Barcelona 13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna 27/03/2025 LaLiga Barcelona 3-0 Osasuna 28/09/2024 LaLiga Osasuna 4-2 Barcelona 31/01/2024 LaLiga Barcelona 1-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis 05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona









-Últimos Resultados del Barcelona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Getafe 0-2 Barcelona 22/04/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Celta 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 08/05/2026 21:00 LaLiga Levante Osasuna 12/05/2026 21:30 LaLiga Osasuna Atlético 17/05/2026 19:00 LaLiga Osasuna Espanyol









-Próximos partidos del Barcelona.

