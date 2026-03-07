Osasuna 2 - 2 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 2 Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el Estadio El Sadar, Osasuna y Mallorca empataron a dos goles en un encuentro marcado por la intervención del VAR y las acciones ofensivas que definieron el ritmo del partido. Durante la primera mitad, Vedat Muriqi adelantó al Mallorca con dos goles, el primero en el minuto 35 y el segundo en el 61, asistido por Sergi Darder, mostrando una clara iniciativa en ataque por parte del equipo visitante. Sin embargo, Osasuna respondió en los últimos minutos con goles de Enrique Barja y Ante Budimir, este último en el tiempo añadido, logrando igualar el marcador. La posesión del balón fue equitativa entre ambos equipos, reflejando un encuentro disputado en igualdad de condiciones.
El partido también estuvo marcado por decisiones críticas del VAR, que intervino para expulsar a Raul García de Osasuna en el minuto 82, una decisión que cambió el rumbo del juego y añadió tensión en los momentos finales. A pesar de la expulsión, Osasuna logró mantenerse en el partido y asegurar un punto. Este resultado deja a Osasuna en la décima posición con 34 puntos tras 27 partidos, mientras que Mallorca se sitúa en el decimoctavo lugar con 25 puntos, luchando por evitar el descenso en lo que resta de la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OSASUNA 2 - MALLORCA 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Juan Cruz, min.77), Javi Galan (Moi Gomez, min.77); Jon Moncayola (Enrique Barja, min.77), Ruben Garcia (Raul Garcia, min.56), Victor Munoz, Lucas Torro (Raul Moro, min.56), Aimar Oroz, Ante Budimir.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.88), Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo (David Lopez, min.53); Omar Mascarell, Manu Morlanes (Jan Virgili, min.63), Pablo Torre (Sergi Darder, min.53), Samu; Vedat Muriqi, Mateo Joseph (Antonio Sanchez, min.88).
--GOLES.
0-1, min.35: Vedat Muriqi.
0-2, min.61: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .
1-2, min.89: Enrique Barja (Victor Munoz) .
2-2, min.90(+4): Ante Budimir (Moi Gomez) .
Amarilla al banquillo, a Alessio Lisci del Osasuna en el minuto 40 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Juan Luis Pulido y Juan Martinez. Amonestó a Ruben Garcia (min.22), Victor Munoz (min.87), y, además expulsó con tarjeta roja Raul Garcia (min.82), por parte del OSASUNA. Amonestó a Pablo Torre (min.23), Martin Valjent (min.27), Pablo Maffeo (min.60), Leo Roman (min.69), Samu (min.90+5), y, además expulsó con tarjeta roja Jan Virgili (min.73), por parte del MALLORCA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.73: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Mallorca.
Min.81: La tarjeta de Raul Garcia de Osasuna fue descartada mediante la intervención del VAR.
Min.82: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL:
VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador de Osasuna.
Min.86: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Osasuna.
Min.86: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.74: TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta otorgada a Jan Virgili de Mallorca.
Min.82: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Raúl García de Osasuna por una tarjeta roja.
--ESTADIO.
Estadio El Sadar (19,746 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Osasuna
| Mallorca
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 9
| 2
|Remates
| 21
| 8
|Pases Totales
| 399
| 438
|Corners
| 8
| 0
|Faltas
| 12
| 10
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 5
|Tarjetas Rojas
| 1
| 1
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 91
| 63
|Ataques Peligrosos
| 85
| 26
|Centros
| 30
| 8
|Saques de Banda
| 23
| 12
|Saques de Portería
| 7
| 17
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 10
| 16
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 64
| 26
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 51
| 26
|4
| Champions
| Villarreal
| 51
| 26
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 26
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|10
| Permanencia
| Osasuna
| 34
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 21
| 26
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|29/11/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 2-2
| Osasuna
|10/02/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Osasuna
|24/08/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Mallorca
|14/05/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|22/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-0
| Mallorca
|15/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Betis
|07/02/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Mallorca
-Próximos partidos del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Osasuna
|21/03/2026 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Girona
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Osasuna
-Próximos partidos del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/03/2026 14:00
| LaLiga
| Mallorca
| Espanyol
|21/03/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Mallorca
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Real Madrid