Osasuna 2 - 2 Mallorca | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 7 de marzo de 2026.

En el Estadio El Sadar, Osasuna y Mallorca empataron a dos goles en un encuentro marcado por la intervención del VAR y las acciones ofensivas que definieron el ritmo del partido. Durante la primera mitad, Vedat Muriqi adelantó al Mallorca con dos goles, el primero en el minuto 35 y el segundo en el 61, asistido por Sergi Darder, mostrando una clara iniciativa en ataque por parte del equipo visitante. Sin embargo, Osasuna respondió en los últimos minutos con goles de Enrique Barja y Ante Budimir, este último en el tiempo añadido, logrando igualar el marcador. La posesión del balón fue equitativa entre ambos equipos, reflejando un encuentro disputado en igualdad de condiciones. El partido también estuvo marcado por decisiones críticas del VAR, que intervino para expulsar a Raul García de Osasuna en el minuto 82, una decisión que cambió el rumbo del juego y añadió tensión en los momentos finales. A pesar de la expulsión, Osasuna logró mantenerse en el partido y asegurar un punto. Este resultado deja a Osasuna en la décima posición con 34 puntos tras 27 partidos, mientras que Mallorca se sitúa en el decimoctavo lugar con 25 puntos, luchando por evitar el descenso en lo que resta de la competición.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - MALLORCA 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Jorge Herrando (Juan Cruz, min.77), Javi Galan (Moi Gomez, min.77); Jon Moncayola (Enrique Barja, min.77), Ruben Garcia (Raul Garcia, min.56), Victor Munoz, Lucas Torro (Raul Moro, min.56), Aimar Oroz, Ante Budimir.



MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo (Mateu Morey, min.88), Martin Valjent, Johan Mojica, Antonio Raillo (David Lopez, min.53); Omar Mascarell, Manu Morlanes (Jan Virgili, min.63), Pablo Torre (Sergi Darder, min.53), Samu; Vedat Muriqi, Mateo Joseph (Antonio Sanchez, min.88).



--GOLES.

0-1, min.35: Vedat Muriqi.

0-2, min.61: Vedat Muriqi (Sergi Darder) .

1-2, min.89: Enrique Barja (Victor Munoz) .

2-2, min.90(+4): Ante Budimir (Moi Gomez) .

Amarilla al banquillo, a Alessio Lisci del Osasuna en el minuto 40 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Juan Luis Pulido y Juan Martinez. Amonestó a Ruben Garcia (min.22), Victor Munoz (min.87), y, además expulsó con tarjeta roja Raul Garcia (min.82), por parte del OSASUNA. Amonestó a Pablo Torre (min.23), Martin Valjent (min.27), Pablo Maffeo (min.60), Leo Roman (min.69), Samu (min.90+5), y, además expulsó con tarjeta roja Jan Virgili (min.73), por parte del MALLORCA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.73: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Mallorca.



Min.81: La tarjeta de Raul Garcia de Osasuna fue descartada mediante la intervención del VAR.



Min.82: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador de Osasuna.



Min.86: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Osasuna.



Min.86: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.74: TARJETA - Después de revisar la situación, el árbitro confirma la tarjeta otorgada a Jan Virgili de Mallorca.



Min.82: TARJETA ROJA: Después de revisar el partido, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente otorgada a Raúl García de Osasuna por una tarjeta roja.





--ESTADIO.

Estadio El Sadar (19,746 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Mallorca Goles 2 2 Remates Fuera 9 2 Remates 21 8 Pases Totales 399 438 Corners 8 0 Faltas 12 10 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 6 2 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 2 5 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 2 1 Ataques 91 63 Ataques Peligrosos 85 26 Centros 30 8 Saques de Banda 23 12 Saques de Portería 7 17 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 16 Paradas 2 4 Contra Golpes 3 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 64 26 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 51 26 4 Champions Villarreal 51 26 5 Europa League Betis 43 26 6 Conference League Celta 40 27 10 Permanencia Osasuna 34 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 21 26 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 29/11/2025 LaLiga Mallorca 2-2 Osasuna 10/02/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Osasuna 24/08/2024 LaLiga Osasuna 1-0 Mallorca 14/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna 21/02/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Real Madrid 13/02/2026 LaLiga Elche 0-0 Osasuna 06/02/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna









-Últimos Resultados del Mallorca.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Mallorca 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 22/02/2026 LaLiga Celta 2-0 Mallorca 15/02/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Betis 07/02/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Mallorca









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/03/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Osasuna 21/03/2026 18:30 LaLiga Osasuna Girona 05/04/2026 19:00 LaLiga Alavés Osasuna









-Próximos partidos del Mallorca.

