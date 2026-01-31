Osasuna 2 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Osasuna 2 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en el Estadio El Sadar ante 20,455 espectadores, Osasuna y Villarreal terminaron empatados a dos goles. El partido arrancó con un temprano penalti convertido por Gerard Moreno para el Villarreal en el minuto 17, pero Osasuna respondió con determinación y logró igualar el marcador tres minutos después gracias a un gol de Victor Munoz, asistido por Ruben Garcia. Antes del descanso, Ante Budimir, con la asistencia de Jon Moncayola, puso por delante a Osasuna, pero Gerard Moreno, asistido por Nicolas Pepe, marcó su segundo tanto del partido en el minuto 70 para sellar el empate final. El encuentro se caracterizó por una intensa batalla en el medio campo, con Osasuna mostrando una ligera superioridad en los remates y ataques peligrosos, aunque el Villarreal mantuvo el control de la posesión. Ambos equipos tuvieron oportunidades claras para cambiar el rumbo del partido, pero las defensas se impusieron en los momentos claves. A pesar de las amonestaciones a Alejandro Catena y Lucas Torro de Osasuna, y a Alfonso Pedraza y Renato Veiga del Villarreal, el juego se mantuvo limpio y sin expulsiones. Este resultado deja a Villarreal en la cuarta posición, manteniéndose en puestos de Champions, mientras que Osasuna se sitúa en el noveno lugar, luchando por escalar posiciones en la tabla.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OSASUNA 2 - VILLAREAL 2 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OSASUNA: Sergio Herrera; Flavien Boyomo, Javi Galan, Alejandro Catena (Jorge Herrando, min.46), Valentin Rosier; Lucas Torro, Victor Munoz, Raul Moro (Aimar Oroz, min.62), Jon Moncayola, Ruben Garcia (Abel Bretones, min.76), Ante Budimir (Raul Garcia, min.76).



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.46); Nicolas Pepe, Daniel Parejo (Santi Comesana, min.75), Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno (Tani Oluwaseyi, min.83), Georges Mikautadze (Tajon Buchanan, min.75).



--GOLES.

0-1, min.17: Gerard Moreno, de penalti.

1-1, min.20: Victor Munoz (Ruben Garcia) .

2-1, min.45(+2): Ante Budimir (Jon Moncayola) .

2-2, min.70: Gerard Moreno (Nicolas Pepe) .

Amarilla al banquillo, a Alessio Lisci del Osasuna en el minuto 76 .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Carlos del Cerro y Jose Luis Guzman. Amonestó a Alejandro Catena (min.38), Lucas Torro (min.72), por parte del OSASUNA. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.19), Renato Veiga (min.90), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio El Sadar (20,455 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Osasuna Villareal Goles 2 2 Remates Fuera 6 2 Remates 15 6 Pases Totales 200 223 Corners 6 2 Faltas 16 7 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 5 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 93 123 Ataques Peligrosos 82 62 Centros 16 2 Saques de Banda 10 17 Saques de Portería 5 14 Tratamientos 5 6 Sustituciones 4 4 Tiros de Falta 7 17 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 52 21 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 44 21 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 9 Permanencia Osasuna 26 22 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 24/11/2024 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 25/05/2024 LaLiga Osasuna 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 31/01/2026 LaLiga Osasuna 2-2 Villarreal 28/01/2026 Champions Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Villarreal 1-2 Ajax 17/01/2026 LaLiga Betis 2-0 Villarreal









-Próximos partidos del Osasuna.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/02/2026 21:00 LaLiga Celta Osasuna 13/02/2026 21:00 LaLiga Elche Osasuna 22/02/2026 19:00 LaLiga Osasuna Real Madrid









-Próximos partidos del Villareal.

