Oviedo 1 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 2 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 15 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 25,255 espectadores, el Athletic logró remontar un marcador adverso para imponerse por 2-1 al Real Oviedo. Los locales se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Ilyas Chaira en el minuto 30, asistido por Federico Vinas, llevando la ventaja al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, el Athletic dio vuelta al resultado con goles de Mikel Jauregizar en el minuto 58, con asistencia de Yuri Berchiche, y un penalti convertido por Oihan Sancet en el minuto 71. Este resultado deja al Athletic con 34 puntos, empatado en la novena posición con la Real Sociedad pero con un partido menos disputado, mientras que el Real Oviedo se mantiene en el fondo de la tabla con 16 puntos, complicando su situación en la lucha por la permanencia.
El partido estuvo marcado por la iniciativa del Athletic, que dominó en remates con un total de 13 intentos contra 7 del Oviedo y mantuvo una posesión del 46% frente al 54% del equipo local. A pesar de tener menos posesión, los visitantes fueron más efectivos en ataque, especialmente en la segunda parte, donde su presión se tradujo en dos goles que les permitieron llevarse los tres puntos. La actuación arbitral de Mateo Busquets no estuvo exenta de controversia, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos y señalando un penalti a favor del Athletic, sin que el VAR interviniera para cambiar alguna decisión significativa durante el encuentro.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 1 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.81), David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Santiago Colombatto (Alex Fores, min.81), Kwasi Sibo (Santi Cazorla, min.65), Haissem Hassan (Thiago Fernandez, min.57), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Nicolas Fonseca, min.65), Federico Vinas.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.66), Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.66), Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.61), Oihan Sancet (Unai Gomez, min.90), Inaki Williams, Nico Serrano (Robert Navarro, min.46), Gorka Guruzeta.
--GOLES.
1-0, min.30: Ilyas Chaira (Federico Vinas) .
1-1, min.58: Mikel Jauregizar (Yuri Berchiche) .
1-2, min.71: Oihan Sancet, de penalti.
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Santiago Colombatto (min.39), Thiago Fernandez (min.70), por parte del OVIEDO. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.26), Gorka Guruzeta (min.68), Alejandro Rego (min.87), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (25,255 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 5
|Remates
| 7
| 13
|Pases Totales
| 445
| 362
|Corners
| 2
| 3
|Faltas
| 8
| 18
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 4
|Fueras de Juego
| 5
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 108
| 99
|Ataques Peligrosos
| 33
| 47
|Centros
| 4
| 9
|Saques de Banda
| 23
| 23
|Saques de Portería
| 4
| 10
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 13
|Paradas
| 2
| 0
|Contra Golpes
| 1
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 23
|4
| Champions
| Villarreal
| 45
| 23
|5
| Europa League
| Betis
| 38
| 23
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|9
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 31
| 24
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 22
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 23
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|08/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 4-2
| Levante
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|28/01/2026
| Champions
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Sporting CP
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Real Oviedo
|28/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Atlético
|04/03/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/02/2026 21:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Elche
|28/02/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Athletic Bilbao
|08/03/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Barcelona