Oviedo 1 - 2 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 2 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 25,255 espectadores, el Athletic logró remontar un marcador adverso para imponerse por 2-1 al Real Oviedo. Los locales se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Ilyas Chaira en el minuto 30, asistido por Federico Vinas, llevando la ventaja al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, el Athletic dio vuelta al resultado con goles de Mikel Jauregizar en el minuto 58, con asistencia de Yuri Berchiche, y un penalti convertido por Oihan Sancet en el minuto 71. Este resultado deja al Athletic con 34 puntos, empatado en la novena posición con la Real Sociedad pero con un partido menos disputado, mientras que el Real Oviedo se mantiene en el fondo de la tabla con 16 puntos, complicando su situación en la lucha por la permanencia. El partido estuvo marcado por la iniciativa del Athletic, que dominó en remates con un total de 13 intentos contra 7 del Oviedo y mantuvo una posesión del 46% frente al 54% del equipo local. A pesar de tener menos posesión, los visitantes fueron más efectivos en ataque, especialmente en la segunda parte, donde su presión se tradujo en dos goles que les permitieron llevarse los tres puntos. La actuación arbitral de Mateo Busquets no estuvo exenta de controversia, mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos y señalando un penalti a favor del Athletic, sin que el VAR interviniera para cambiar alguna decisión significativa durante el encuentro.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - ATHLETIC DE BILBAO 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.81), David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Santiago Colombatto (Alex Fores, min.81), Kwasi Sibo (Santi Cazorla, min.65), Haissem Hassan (Thiago Fernandez, min.57), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Nicolas Fonseca, min.65), Federico Vinas.



ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Andoni Gorosabel (Jesus Areso, min.66), Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.66), Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.61), Oihan Sancet (Unai Gomez, min.90), Inaki Williams, Nico Serrano (Robert Navarro, min.46), Gorka Guruzeta.



--GOLES.

1-0, min.30: Ilyas Chaira (Federico Vinas) .

1-1, min.58: Mikel Jauregizar (Yuri Berchiche) .

1-2, min.71: Oihan Sancet, de penalti.





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Daniel Trujillo y Javier Iglesias. Amonestó a Santiago Colombatto (min.39), Thiago Fernandez (min.70), por parte del OVIEDO. Amonestó a Inigo Ruiz de Galarreta (min.26), Gorka Guruzeta (min.68), Alejandro Rego (min.87), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (25,255 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Athletic de Bilbao Goles 1 2 Remates Fuera 6 5 Remates 7 13 Pases Totales 445 362 Corners 2 3 Faltas 8 18 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 0 4 Fueras de Juego 5 1 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 108 99 Ataques Peligrosos 33 47 Centros 4 9 Saques de Banda 23 23 Saques de Portería 4 10 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 13 Paradas 2 0 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 23 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 35 24 9 Permanencia Athletic Bilbao 31 24 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 23



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Athletic.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 08/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 4-2 Levante 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 28/01/2026 Champions Athletic Bilbao 2-3 Sporting CP 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 21/02/2026 14:00 LaLiga Real Sociedad Real Oviedo 28/02/2026 21:00 LaLiga Real Oviedo Atlético 04/03/2026 19:00 LaLiga Rayo Real Oviedo









-Próximos partidos del Athletic.

