Oviedo 1 - 1 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 1 Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports

Madrid, 10 de enero de 2026.

En el encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 25,549 espectadores, Oviedo y Betis terminaron empatando a uno, resultado que se mantuvo tras la intervención del VAR en el minuto 84, validando el gol de Giovani Lo Celso para el Betis, lo que equilibró el marcador después del tanto inicial de Ilyas Chaira para el Oviedo en el minuto 64. A pesar de la igualdad en el marcador, el Betis mostró superioridad en la posesión del balón con un 58% frente al 42% del Oviedo y generó más oportunidades de gol, evidenciado en sus 16 remates en comparación con los 13 del equipo local. El partido estuvo marcado por la actuación decisiva de los jugadores Ilyas Chaira y Giovani Lo Celso, quienes fueron fundamentales en el ataque de sus respectivos equipos, marcando los goles de la jornada. La dinámica del juego se vio influenciada por las decisiones arbitrales, incluyendo tarjetas amarillas a jugadores de ambos equipos y una revisión por parte del VAR que confirmó el gol del Betis, manteniendo la igualdad en el marcador y reflejando el esfuerzo conjunto de ambos equipos durante el encuentro.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, David Costas, David Carmo, Rahim Alhassane; Santiago Colombatto (Leander Dendoncker, min.86), Kwasi Sibo (Nicolas Fonseca, min.57), Haissem Hassan (Josip Brekalo, min.76), Ilyas Chaira (Javi Lopez, min.86), Alberto Reina, Alex Fores (Thiago Borbas, min.76).



REAL BETIS: Alvaro Valles; Angel Ortiz (Hector Bellerin, min.62), Marc Bartra, Valentin Gomez, Junior Firpo (Ricardo Rodriguez, min.80); Giovani Lo Celso, Marc Roca, Pablo Fornals; Antony, Juan Hernandez (Ezequiel Avila, min.80), Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme, min.75).



--GOLES.

1-0, min.64: Ilyas Chaira (Alex Fores) .

1-1, min.83: Giovani Lo Celso (Antony) .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Valentin Pizarro y Juan Luis Pulido. Amonestó a David Carmo (min.48), Nicolas Fonseca (min.88), Thiago Borbas (min.88), por parte del OVIEDO. Amonestó a Ezequiel Avila (min.90), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.84: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Betis.



Min.85: META EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol para el Betis se mantiene.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (25,549 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Real Betis Goles 1 1 Remates Fuera 5 8 Remates 13 16 Pases Totales 390 559 Corners 5 2 Faltas 14 8 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 3 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 107 89 Ataques Peligrosos 52 49 Centros 27 20 Saques de Banda 16 19 Saques de Portería 9 6 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 9 16 Paradas 5 2 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 38 17 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 29 19 18 Descenso Valencia 16 18 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo 20/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Celta 14/12/2025 LaLiga Sevilla 4-0 Real Oviedo 05/12/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 06/12/2025 LaLiga Betis 3-5 Barcelona









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 17/01/2026 18:30 LaLiga Osasuna Real Oviedo 25/01/2026 16:15 LaLiga Barcelona Real Oviedo 01/02/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Girona









-Próximos partidos del Betis.

