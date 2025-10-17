Oviedo 0 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 17 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Espanyol ha ganado este viernes por 2-0 al Real Oviedo en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los azulgranas aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario tras el descanso, que sigue en puestos de descenso.
Kike Garcia abrió el marcador en el minuto 70 y Pere Milla, asistido por Omar El Hilali, amplió la ventaja en el 82. El Espanyol ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa en el partido, con más remates y posesión de balón que el Oviedo. Kike Garcia ha sido el jugador más participativo en ataque para los visitantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 0 - ESPANYOL 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan (Josip Brekalo, min.65), Leander Dendoncker, Santiago Colombatto (Ovie Ejaria, min.80), Ilyas Chaira (Alex Fores, min.80); Luka Ilic (Alberto Reina, min.46), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.65).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez (Omar El Hilali, min.80), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.75), Edu Exposito (Urko Gonzalez de Zarate, min.80), Pol Lozano, Pere Milla (Jose Salinas, min.87); Roberto Fernandez, Kike Garcia (Charles Pickel, min.75).
--GOLES.
0-1, min.70: Kike Garcia.
0-2, min.82: Pere Milla (Omar El Hilali) .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Santiago Colombatto (min.39), Alberto Reina (min.59), por parte del OVIEDO. Amonestó a Pere Milla (min.27), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.72: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Espanyol.
Min.73: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Espanyol.
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Espanyol
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 12
| 17
|Pases Totales
| 268
| 175
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 9
| 7
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 51
| 55
|Ataques Peligrosos
| 16
| 33
|Centros
| 12
| 19
|Saques de Banda
| 18
| 23
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 9
|Paradas
| 8
| 4
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 8
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 15
| 8
|5
| Europa League
| Atlético
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Sevilla
| 13
| 8
|9
| Permanencia
| Espanyol
| 12
| 8
|17
| Permanencia
| Real Oviedo
| 6
| 8
|18
| Descenso
| Girona
| 6
| 8
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Espanyol
|23/06/2024
| LaLiga2
| Playoff
| Espanyol
| 2-0
| Real Oviedo
|16/06/2024
| LaLiga2
| Playoff
| Real Oviedo
| 1-0
| Espanyol
|20/05/2024
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 1-2
| Espanyol
|01/12/2023
| LaLiga2
| Real Oviedo
| 2-0
| Espanyol
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-2
| Levante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/10/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Betis
|26/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-0
| Espanyol
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Real Oviedo
|03/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Osasuna
|09/11/2025 14:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/10/2025 16:15
| LaLiga
| Espanyol
| Elche
|02/11/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Espanyol
|08/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Villarreal