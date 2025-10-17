Oviedo 0 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 17 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Espanyol ha ganado este viernes por 2-0 al Real Oviedo en el primer partido de la jornada 14 en LaLiga EA Sports. Los azulgranas aprovecharon la fragilidad defensiva de su adversario tras el descanso, que sigue en puestos de descenso. Kike Garcia abrió el marcador en el minuto 70 y Pere Milla, asistido por Omar El Hilali, amplió la ventaja en el 82. El Espanyol ha sido el equipo que ha llevado la iniciativa en el partido, con más remates y posesión de balón que el Oviedo. Kike Garcia ha sido el jugador más participativo en ataque para los visitantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - ESPANYOL 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Rahim Alhassane; Haissem Hassan (Josip Brekalo, min.65), Leander Dendoncker, Santiago Colombatto (Ovie Ejaria, min.80), Ilyas Chaira (Alex Fores, min.80); Luka Ilic (Alberto Reina, min.46), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.65).



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez (Omar El Hilali, min.80), Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.75), Edu Exposito (Urko Gonzalez de Zarate, min.80), Pol Lozano, Pere Milla (Jose Salinas, min.87); Roberto Fernandez, Kike Garcia (Charles Pickel, min.75).



--GOLES.

0-1, min.70: Kike Garcia.

0-2, min.82: Pere Milla (Omar El Hilali) .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Valentin Pizarro y David Galvez. Amonestó a Santiago Colombatto (min.39), Alberto Reina (min.59), por parte del OVIEDO. Amonestó a Pere Milla (min.27), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.72: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para Espanyol.



Min.73: ¡GOL! Después de una revisión de la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y otorga un gol para Espanyol.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Espanyol Goles 0 2 Remates Fuera 5 4 Remates 12 17 Pases Totales 268 175 Corners 3 5 Faltas 9 7 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 3 3 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 51 55 Ataques Peligrosos 16 33 Centros 12 19 Saques de Banda 18 23 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 9 Paradas 8 4 Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 21 8 2 Champions Barcelona 19 8 3 Champions Villarreal 16 8 4 Champions Betis 15 8 5 Europa League Atlético 13 8 6 Conference League Sevilla 13 8 9 Permanencia Espanyol 12 8 17 Permanencia Real Oviedo 6 8 18 Descenso Girona 6 8 19 Descenso Real Sociedad 5 8 20 Descenso Mallorca 5 8



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol 23/06/2024 LaLiga2 Playoff Espanyol 2-0 Real Oviedo 16/06/2024 LaLiga2 Playoff Real Oviedo 1-0 Espanyol 20/05/2024 LaLiga2 Real Oviedo 1-2 Espanyol 01/12/2023 LaLiga2 Real Oviedo 2-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Levante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/10/2025 LaLiga Espanyol 1-2 Betis 26/09/2025 LaLiga Girona 0-0 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol 15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 25/10/2025 14:00 LaLiga Girona Real Oviedo 03/11/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Osasuna 09/11/2025 14:00 LaLiga Athletic Bilbao Real Oviedo









-Próximos partidos del Espanyol.

