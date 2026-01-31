Oviedo 1 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 31 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 25,085 espectadores, el Oviedo logró una victoria crucial por 1-0 frente al Girona, marcador que se mantuvo desde el minuto 74 gracias a un gol de Ilyas Chaira, asistido por Thiago Fernandez. A pesar de la posesión dominante del Girona con un 66% frente al 34% del Oviedo, y un mayor número de remates por parte del equipo visitante, fue el Oviedo quien supo capitalizar sus oportunidades, destacando la participación de Chaira en el ataque. El encuentro también fue marcado por la disciplina, con una tarjeta amarilla para cada equipo, incluyendo a David Carmo del Oviedo y Viktor Tsigankov del Girona.
El partido no contó con incidencias VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas. La victoria deja al Oviedo aún en la lucha por la permanencia con 16 puntos en 22 partidos, mientras que el Girona se mantiene en la mitad de la tabla con 25 puntos tras 22 encuentros. Este resultado refleja la importancia de aprovechar las oportunidades en el fútbol, independientemente de la posesión del balón, y mantiene viva la esperanza del Oviedo de evitar el descenso, mientras que el Girona deberá reevaluar su estrategia para los próximos partidos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: OVIEDO 1 - GIRONA 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.70), David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto (Leander Dendoncker, min.87), Kwasi Sibo (Nicolas Fonseca, min.70), Haissem Hassan (Thiago Fernandez, min.64), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Santi Cazorla, min.65), Federico Vinas.
GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.69), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin (Axel Witsel, min.70), Fran Beltran (Cristhian Stuani, min.79), Thomas Lemar; Viktor Tsigankov, Bryan Gil (Claudio Echeverri, min.69), Vladyslav Vanat.
--GOLES.
1-0, min.74: Ilyas Chaira (Thiago Fernandez) .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Oliver De La Fuente y Daniel Trujillo. Amonestó a David Carmo (min.39), por parte del OVIEDO. Amonestó a Viktor Tsigankov (min.80), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (25,085 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Oviedo
| Girona
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 2
| 6
|Remates
| 7
| 9
|Pases Totales
| 171
| 327
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 12
| 16
|Posesión
| 34%
| 66%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 81
| 91
|Ataques Peligrosos
| 16
| 48
|Centros
| 17
| 14
|Saques de Banda
| 11
| 13
|Saques de Portería
| 12
| 3
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 18
| 14
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 3
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 52
| 21
|2
| Champions
| Real Madrid
| 51
| 21
|3
| Champions
| Atlético
| 44
| 21
|4
| Champions
| Villarreal
| 41
| 20
|5
| Europa League
| Espanyol
| 34
| 22
|6
| Conference League
| Betis
| 32
| 21
|11
| Permanencia
| Girona
| 25
| 22
|18
| Descenso
| Mallorca
| 21
| 21
|19
| Descenso
| Levante
| 17
| 20
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|25/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 3-3
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
|10/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Betis
|04/01/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
|04/01/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Girona
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/02/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Oviedo
|15/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Athletic Bilbao
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Girona
|16/02/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Barcelona
|22/02/2026 19:00
| LaLiga
| Alavés
| Girona