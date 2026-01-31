Oviedo 1 - 0 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 1 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Oviedo 1 - 0 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 31 enero 2026 15:54
Madrid, 31 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere ante 25,085 espectadores, el Oviedo logró una victoria crucial por 1-0 frente al Girona, marcador que se mantuvo desde el minuto 74 gracias a un gol de Ilyas Chaira, asistido por Thiago Fernandez. A pesar de la posesión dominante del Girona con un 66% frente al 34% del Oviedo, y un mayor número de remates por parte del equipo visitante, fue el Oviedo quien supo capitalizar sus oportunidades, destacando la participación de Chaira en el ataque. El encuentro también fue marcado por la disciplina, con una tarjeta amarilla para cada equipo, incluyendo a David Carmo del Oviedo y Viktor Tsigankov del Girona. El partido no contó con incidencias VAR que cambiaran decisiones arbitrales significativas. La victoria deja al Oviedo aún en la lucha por la permanencia con 16 puntos en 22 partidos, mientras que el Girona se mantiene en la mitad de la tabla con 25 puntos tras 22 encuentros. Este resultado refleja la importancia de aprovechar las oportunidades en el fútbol, independientemente de la posesión del balón, y mantiene viva la esperanza del Oviedo de evitar el descenso, mientras que el Girona deberá reevaluar su estrategia para los próximos partidos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OVIEDO 1 - GIRONA 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min.70), David Costas, David Carmo, Javi Lopez; Santiago Colombatto (Leander Dendoncker, min.87), Kwasi Sibo (Nicolas Fonseca, min.70), Haissem Hassan (Thiago Fernandez, min.64), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Santi Cazorla, min.65), Federico Vinas.

GIRONA: Marc-Andre ter Stegen; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.69), Vitor Reis, Daley Blind, Alex Moreno; Ivan Martin (Axel Witsel, min.70), Fran Beltran (Cristhian Stuani, min.79), Thomas Lemar; Viktor Tsigankov, Bryan Gil (Claudio Echeverri, min.69), Vladyslav Vanat.

--GOLES.
1-0, min.74: Ilyas Chaira (Thiago Fernandez) .


--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Oliver De La Fuente y Daniel Trujillo. Amonestó a David Carmo (min.39), por parte del OVIEDO. Amonestó a Viktor Tsigankov (min.80), por parte del GIRONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (25,085 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Oviedo Girona
Goles 1 0
Remates Fuera 2 6
Remates 7 9
Pases Totales 171 327
Corners 4 4
Faltas 12 16
Posesión 34% 66%
Tiros Bloqueados 1 2
Fueras de Juego 2 2
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 81 91
Ataques Peligrosos 16 48
Centros 17 14
Saques de Banda 11 13
Saques de Portería 12 3
Tratamientos 1 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 18 14
Paradas 1 3
Contra Golpes 3 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 52 21
2 Champions Real Madrid 51 21
3 Champions Atlético 44 21
4 Champions Villarreal 41 20
5 Europa League Espanyol 34 22
6 Conference League Betis 32 21
11 Permanencia Girona 25 22
18 Descenso Mallorca 21 21
19 Descenso Levante 17 20
20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo
17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo
10/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Betis
04/01/2026 LaLiga Alavés 1-1 Real Oviedo




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna
04/01/2026 LaLiga Mallorca 1-2 Girona




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/02/2026 14:00 LaLiga Rayo Real Oviedo
15/02/2026 14:00 LaLiga Real Oviedo Athletic Bilbao
22/02/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Real Oviedo




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
07/02/2026 18:30 LaLiga Sevilla Girona
16/02/2026 21:00 LaLiga Girona Barcelona
22/02/2026 19:00 LaLiga Alavés Girona


