Oviedo 0 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo y Rayo no lograron abrir el marcador, finalizando el partido con un empate a cero. A pesar de la igualdad en el resultado, el Rayo mostró una mayor iniciativa, dominando la posesión del balón con un 61% y generando más oportunidades de gol con 12 remates, frente a los 9 del Oviedo. La actuación del VAR fue protagonista al revisar una jugada de gol para el Real Oviedo en el minuto 18 y un posible penalti para el Rayo en el minuto 68, aunque ninguna de las revisiones condujo a un cambio en la decisión arbitral inicial. El partido estuvo marcado por momentos de tensión, incluyendo la expulsión de Ilyas Chaira del Oviedo y Pathe Ciss del Rayo, ambos por tarjeta roja, lo que añadió dramatismo al encuentro pero no alteró el marcador. Además, Isi Palazon del Rayo falló un penalti en el minuto 67, desperdiciando una gran oportunidad para adelantar a su equipo. Ambos equipos tuvieron que conformarse con repartir puntos en esta jornada, manteniendo al Rayo en la mitad de la tabla y dejando al Oviedo en una situación comprometida en la lucha por la permanencia.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - RAYO VALLECANO 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.46); Leander Dendoncker (Alberto Reina, min.79), Santiago Colombatto, Federico Vinas (Alex Fores, min.86), Santi Cazorla (Haissem Hassan, min.61), Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon (Pablo Agudin, min.61).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Pathe Ciss, min.57), Pep Chavarria; Oscar Valentin (Gerard Gumbau, min.85), Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon (Fran Perez, min.86), Alvaro Garcia, Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.70).



--GOLES.

Amarilla al banquillo, a Luis Miguel Carrion del Real Oviedo en el minuto 83 .

Penalty fallado por Isi Palazon del Rayo en el minuto 67 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Jose Garcia y Alvaro Granel, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Nacho Vidal (min.73), y, además expulsó con tarjeta roja Ilyas Chaira (min.53), por parte del OVIEDO. Amonestó a Nobel Mendy (min.29), Isi Palazon (min.81), y, además expulsó con tarjeta roja Pathe Ciss (min.90+2), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.18: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Oviedo.



Min.21: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.68: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Rayo.



Min.70: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Rayo!





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (23,684 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Rayo Vallecano Goles 0 0 Remates Fuera 4 6 Remates 9 12 Pases Totales 212 207 Corners 5 6 Faltas 11 13 Posesión 39% 61% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 1 1 Asistencias 0 0 Ataques 66 89 Ataques Peligrosos 43 60 Centros 18 23 Saques de Banda 18 23 Saques de Portería 7 5 Tratamientos 3 5 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 14 13 Paradas 4 2 Contra Golpes 4 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 31 13 2 Champions Real Madrid 31 12 3 Champions Villarreal 29 13 4 Champions Atlético 25 12 5 Europa League Betis 20 12 6 Conference League Espanyol 18 12 12 Permanencia Rayo 16 13 18 Descenso Girona 10 12 19 Descenso Levante 9 13 20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo 03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna 25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo 17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés 19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 29/11/2025 21:00 LaLiga Atlético Real Oviedo 05/12/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Mallorca 14/12/2025 14:00 LaLiga Sevilla Real Oviedo









-Próximos partidos del Rayo.

