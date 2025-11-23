Oviedo 0 - 0 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Oviedo 0 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports
Oviedo 0 - 0 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 23 noviembre 2025 16:03

Madrid, 23 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el encuentro disputado en el Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo y Rayo no lograron abrir el marcador, finalizando el partido con un empate a cero. A pesar de la igualdad en el resultado, el Rayo mostró una mayor iniciativa, dominando la posesión del balón con un 61% y generando más oportunidades de gol con 12 remates, frente a los 9 del Oviedo. La actuación del VAR fue protagonista al revisar una jugada de gol para el Real Oviedo en el minuto 18 y un posible penalti para el Rayo en el minuto 68, aunque ninguna de las revisiones condujo a un cambio en la decisión arbitral inicial. El partido estuvo marcado por momentos de tensión, incluyendo la expulsión de Ilyas Chaira del Oviedo y Pathe Ciss del Rayo, ambos por tarjeta roja, lo que añadió dramatismo al encuentro pero no alteró el marcador. Además, Isi Palazon del Rayo falló un penalti en el minuto 67, desperdiciando una gran oportunidad para adelantar a su equipo. Ambos equipos tuvieron que conformarse con repartir puntos en esta jornada, manteniendo al Rayo en la mitad de la tabla y dejando al Oviedo en una situación comprometida en la lucha por la permanencia.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: OVIEDO 0 - RAYO VALLECANO 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.46); Leander Dendoncker (Alberto Reina, min.79), Santiago Colombatto, Federico Vinas (Alex Fores, min.86), Santi Cazorla (Haissem Hassan, min.61), Ilyas Chaira, Jose Salomon Rondon (Pablo Agudin, min.61).

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Pathe Ciss, min.57), Pep Chavarria; Oscar Valentin (Gerard Gumbau, min.85), Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon (Fran Perez, min.86), Alvaro Garcia, Sergio Camello (Alexandre Zurawski, min.70).

--GOLES.
Amarilla al banquillo, a Luis Miguel Carrion del Real Oviedo en el minuto 83 .
Penalty fallado por Isi Palazon del Rayo en el minuto 67 .


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Jose Garcia y Alvaro Granel, en el VAR: Jorge Figueroa y Daniel Trujillo. Amonestó a Nacho Vidal (min.73), y, además expulsó con tarjeta roja Ilyas Chaira (min.53), por parte del OVIEDO. Amonestó a Nobel Mendy (min.29), Isi Palazon (min.81), y, además expulsó con tarjeta roja Pathe Ciss (min.90+2), por parte del RAYO VALLECANO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.18: ÁRBITRO - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Oviedo.

Min.21: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.

Min.68: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Rayo.

Min.70: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penal a favor de Rayo!


--ESTADIO.
Nuevo Carlos Tartiere (23,684 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Oviedo Rayo Vallecano
Goles 0 0
Remates Fuera 4 6
Remates 9 12
Pases Totales 212 207
Corners 5 6
Faltas 11 13
Posesión 39% 61%
Tiros Bloqueados 2 2
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 1 2
Tarjetas Rojas 1 1
Asistencias 0 0
Ataques 66 89
Ataques Peligrosos 43 60
Centros 18 23
Saques de Banda 18 23
Saques de Portería 7 5
Tratamientos 3 5
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 14 13
Paradas 4 2
Contra Golpes 4 5



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 31 13
2 Champions Real Madrid 31 12
3 Champions Villarreal 29 13
4 Champions Atlético 25 12
5 Europa League Betis 20 12
6 Conference League Espanyol 18 12
12 Permanencia Rayo 16 13
18 Descenso Girona 10 12
19 Descenso Levante 9 13
20 Descenso Real Oviedo 9 13



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo




-Últimos Resultados del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo
09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
03/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Osasuna
25/10/2025 LaLiga Girona 3-3 Real Oviedo
17/10/2025 LaLiga Real Oviedo 0-2 Espanyol




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo




-Próximos partidos del Oviedo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
29/11/2025 21:00 LaLiga Atlético Real Oviedo
05/12/2025 21:00 LaLiga Real Oviedo Mallorca
14/12/2025 14:00 LaLiga Sevilla Real Oviedo




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Valencia
07/12/2025 18:30 LaLiga Espanyol Rayo
15/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Betis


Contador

Contenido patrocinado