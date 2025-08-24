Oviedo 0 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Nuevo Carlos Tartiere, el Real Madrid demostró su superioridad al vencer al Oviedo por 3-0, con una destacada actuación de Kylian Mbappe, quien anotó dos goles, primero al minuto 37 y luego al 83, antes de que Vinicius Junior cerrara la cuenta en el tiempo añadido. El equipo visitante dominó el encuentro, evidenciado por su posesión del 65% y un total de 26 remates, frente a los 6 del Oviedo, reflejando el control que tuvo el Real Madrid durante el partido. Además, el uso del VAR fue decisivo para confirmar la validez del primer gol de Mbappe, asegurando que el equipo madrileño mantuviera su ímpetu ofensivo. El Real Madrid, con esta victoria, se posiciona entre los primeros lugares de la tabla, sumando 6 puntos en 2 partidos, lo que refleja un inicio prometedor en su campaña. Por otro lado, el Oviedo enfrenta dificultades al inicio de la temporada, quedando en la parte baja de la clasificación sin sumar puntos tras dos jornadas. Este resultado subraya la diferencia de calidad y estrategia entre ambos equipos, con el Real Madrid aprovechando sus oportunidades frente a un Oviedo que luchó sin encontrar recompensa.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 0 - REAL MADRID 3 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Oier Luengo (Haissem Hassan, min.46), Rahim Alhassane; Luka Ilic (Ovie Ejaria, min.72), Kwasi Sibo, Leander Dendoncker (Santi Cazorla, min.90), Ilyas Chaira (Josip Brekalo, min.79), Jose Salomon Rondon (Federico Vinas, min.72).



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal (Trent Alexander-Arnold, min.87), Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler (Gonzalo Garcia, min.74); Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.63), Kylian Mbappe (Daniel Ceballos, min.87), Rodrygo (Vinicius Junior, min.63).



--GOLES.

0-1, min.37: Kylian Mbappe (Arda Guler) .

0-2, min.83: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .

0-3, min.90(+3): Vinicius Junior (Brahim Diaz) .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Luka Ilic (min.66), Dani Calvo (min.72), por parte del OVIEDO. Amonestó a Vinicius Junior (min.80), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.38: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.39: ¡GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Real Madrid es válido.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (29,758 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Real Madrid Goles 0 3 Remates Fuera 3 6 Remates 6 26 Pases Totales 379 697 Corners 1 9 Faltas 8 7 Posesión 35% 65% Tiros Bloqueados 0 10 Fueras de Juego 2 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 79 191 Ataques Peligrosos 30 112 Centros 7 19 Saques de Banda 17 15 Saques de Portería 12 4 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 10 Paradas 7 3 Contra Golpes 1 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Villarreal 6 2 2 Champions Barcelona 6 2 3 Champions Real Madrid 6 2 4 Champions Espanyol 4 2 5 Champions Betis 4 2 6 Europa League Rayo 3 1 7 Europa League Getafe 3 1 8 Conference League Athletic Bilbao 3 1 18 Descenso Levante 0 2 19 Descenso Oviedo 0 2 20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Oviedo 21/06/2025 LaLiga Oviedo 3-1 CD Mirandes 15/06/2025 LaLiga CD Mirandes 1-0 Oviedo 11/06/2025 LaLiga Oviedo 1-1 Almeria 07/06/2025 LaLiga Almeria 1-2 Oviedo









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 18/05/2025 LaLiga Sevilla 0-2 Real Madrid 14/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 30/08/2025 19:00 LaLiga Oviedo Real Sociedad 13/09/2025 14:00 LaLiga Getafe Oviedo 21/09/2025 19:00 LaLiga Elche Oviedo









-Próximos partidos del Real Madrid.

