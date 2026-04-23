Oviedo 1 - 1 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Oviedo y el Villarreal empataron este jueves 1-1 en el Nuevo Carlos Tartiere, en un encuentro donde el equipo local mostró mayor dominio en el juego, reflejado en su superioridad en posesión y remates. El Villarreal se adelantó en el marcador gracias a un penalti convertido por Nicolas Pepe en el minuto 14, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. El Real Oviedo, que llevó la iniciativa durante gran parte del encuentro, logró igualar el marcador en el minuto 69 con un gol de Ilyas Chaira, también revisado y validado por el VAR. A pesar de la presión ejercida por los locales, el marcador no se movió más, dejando a ambos equipos con un punto.

Con este resultado, el Villarreal se mantiene en la tercera posición de la tabla con 63 puntos, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions, mientras que el Real Oviedo sigue en la última posición con 29 puntos, luchando por evitar el descenso. El jugador más destacado en el ataque del Oviedo fue Ilyas Chaira, quien no solo anotó el gol del empate sino que también fue un constante peligro para la defensa del Villarreal. El partido contó con una asistencia de 27,092 espectadores, quienes presenciaron un duelo intenso y con decisiones arbitrales clave revisadas por el VAR.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: OVIEDO 1 - VILLAREAL 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi Lopez (Rahim Alhassane, min.90+1); Ilyas Chaira (Pablo Agudin, min.90+1), Kwasi Sibo (Ovie Ejaria, min.72), Santiago Colombatto, Thiago Fernandez (Haissem Hassan, min.72); Alberto Reina (Santi Cazorla, min.72), Federico Vinas.



VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.79), Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan (Georges Mikautadze, min.46), Pape Gueye, Daniel Parejo (Thomas Partey, min.79), Alfon Gonzalez (Alberto Moleiro, min.63); Nicolas Pepe, Tani Oluwaseyi (Ayoze Perez, min.63).



--GOLES.

0-1, min.14: Nicolas Pepe, de penalti.

1-1, min.69: Ilyas Chaira.





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Miguel Ortiz. Amonestó a Aaron Escandell (min.37), por parte del OVIEDO. Amonestó a Alberto Moleiro (min.90+7), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.9: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Villarreal.



Min.10: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal para el Villarreal.



Min.13: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Villarreal.



Min.13: ¡VAR - REPETICIÓN DE PENALTI! - Después de una revisión del VAR, el penalti para el Villarreal será repetido debido a una infracción.



Min.71: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión del VAR, un posible gol para el Real Oviedo.



Min.12: Daniel Parejo del Villarreal no fue exitoso desde el punto de penalti.



Min.72: ¡EL GOL SE MANTIENE! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol del Real Oviedo se mantiene.





--ESTADIO.

Nuevo Carlos Tartiere (27,092 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Oviedo Villareal Goles 1 1 Remates Fuera 10 2 Remates 14 5 Pases Totales 247 162 Corners 7 0 Faltas 7 11 Posesión 58% 42% Tiros Bloqueados 0 0 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 73 29 Ataques Peligrosos 26 20 Centros 14 2 Saques de Banda 18 20 Saques de Portería 2 11 Tratamientos 3 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 8 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Getafe 44 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 15/08/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Celta 0-3 Real Oviedo 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla 21/03/2026 LaLiga Levante 4-2 Real Oviedo 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal









-Próximos partidos del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/04/2026 16:15 LaLiga Real Oviedo Elche 03/05/2026 18:30 LaLiga Betis Real Oviedo 10/05/2026 18:30 LaLiga Real Oviedo Getafe









-Próximos partidos del Villareal.

