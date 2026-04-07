Paula Badosa 0 - 2 Lilli Tagger: resumen y estadísticas del partido de Upper Austria Ladies Linz (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de abril de 2026.





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La tenista austriaca Lilli Tagger ha avanzado a los octavos de final del torneo Upper Austria Ladies Linz, de categoría WTA 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa por 6-4, 7-6 en 2 horas y 6 minutos. En el primer set, Lilli Tagger logró romper el servicio de Paula Badosa en dos ocasiones, mientras que Badosa también consiguió un break, pero no fue suficiente para evitar que Tagger se llevara el set por 6-4. En el segundo set, Tagger comenzó fuerte rompiendo el servicio de Badosa en los primeros juegos, pero Badosa logró igualar el marcador con dos breaks, llevando el set a un tiebreak. Finalmente, Tagger se impuso en el tiebreak por 7-5, asegurando su victoria en sets corridos. En cuanto a las estadísticas de saque, Lilli Tagger tuvo un 78% de efectividad en su primer servicio, ganando el 60% de los puntos con su saque. Por su parte, Paula Badosa tuvo un 59% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos con su saque.



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