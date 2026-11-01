Racing 0 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 1 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid se impuso este domingo por 0-3 al Racing de Santander en el Estadio El Sardinero, en un partido donde los visitantes demostraron su superioridad desde el inicio. Kylian Mbappé abrió el marcador en el minuto 11 tras convertir un penalti, seguido por Jude Bellingham, quien amplió la ventaja en el minuto 21 gracias a una asistencia de Arda Guler. Yan Diomande sentenció el encuentro en el minuto 36 con el tercer gol del conjunto blanco. El Racing, aunque intentó reaccionar, no logró inquietar al portero Thibaut Courtois, y un penalti a su favor fue anulado tras revisión del VAR en el minuto 76. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la tercera posición de la tabla con 30 puntos, igualando al Barcelona, pero con un partido más.
El partido estuvo marcado por la eficacia del ataque merengue, con Mbappé siendo el más participativo en la ofensiva, mientras que el Racing apenas pudo generar peligro real. El VAR tuvo un papel relevante al intervenir en varias ocasiones, incluyendo la revocación de un penalti a favor del Racing. Con este resultado, el Racing sigue en la parte baja de la clasificación, ocupando la decimosexta posición con 11 puntos, mientras que el Real Madrid sigue en la lucha por el liderato de la liga, aunque el Barcelona aún mantiene la primera posición debido a su mejor diferencia de goles. La actuación del Real Madrid refuerza su candidatura al título, mientras que el Racing deberá mejorar para alejarse de los puestos de descenso.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: RACING 0 - REAL MADRID 3 (0-3, al descanso).
-EQUIPOS
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla (Pedro Felipe, min.29), Pablo Ramon (Inigo Sainz-Maza, min.61), Jeanuel Belocian, Aaron Martin Caricol; Ivan Martin (Andre Almeida, min.82), Matteo Prati, Iker Luque, Inigo Vicente (Giorgi Guliashvili, min.82), Sergio Canales, Yassir Zabiri (Pablo Garcia, min.61).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold; Arda Guler (Brahim Diaz, min.67), Jude Bellingham, Yan Diomande (Endrick, min.85), Bernardo Silva (Eduardo Camavinga, min.77), Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.
-GOLES
0-1, min.11: Kylian Mbappe, de penalti.
0-2, min.21: Jude Bellingham (Arda Guler) .
0-3, min.36: Yan Diomande.
Penalty pitado a favor de Racing anulado, que había cometido Aurelien Tchouameni en el minuto 72 .
-ÁRBITRO
Jose Munuera, asistido en las bandas por Adrian Diaz y Antonio Martinez, en el VAR: Luis Mario Milla y Raul Gonzalez. Amonestó a Jeanuel Belocian (min.34), Iker Luque (min.45+1), por parte de RACING. por parte de REAL MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Min.10: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.
Min.90(+2) : REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.11: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Real Madrid!
Min.72: ¡PENALTI! - Pena máxima señalada a Aurelien Tchouameni (Real Madrid).
Min.73: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Racing.
Min.76: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Racing!
Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.
-ESTADIO
Estadio El Sardinero televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Racing
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 3
| 9
|Remates
| 9
| 20
|Pases Totales
| 458
| 529
|Corners
| 4
| 6
|Faltas
| 10
| 8
|Posesión
| 46%
| 54%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 91
| 100
|Ataques Peligrosos
| 52
| 67
|Centros
| 11
| 17
|Saques de Banda
| 15
| 18
|Saques de Portería
| 12
| 5
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 10
| 10
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 0
| 6
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|3
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 10
|6
| Conference League
| Sevilla
| 17
| 11
|16
| Permanencia
| Racing
| 11
| 11
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 6
| 10
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 11
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| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
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| Resultado
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|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|24/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-1
| Espanyol
|18/10/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Racing
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
|19/09/2026
| LaLiga
| Celta
| 5-0
| Racing
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| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
|14/10/2026
| Champions
| Roma
| 3-4
| Real Madrid
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