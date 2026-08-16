Racing 2 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 16 de agosto de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Racing Santander y el Villarreal empataron este domingo 2-2 en el Estadio El Sardinero en un encuentro donde el equipo visitante mostró mayor control del balón con un 59% de posesión. El Racing se adelantó en el marcador gracias a un penalti transformado por Andrés Martín en el minuto 21, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. Sergio Martínez amplió la ventaja para los locales en el minuto 34. Sin embargo, el Villarreal reaccionó antes del descanso con goles de Pape Gueye en el minuto 45 y Nicolás Pepe en el tiempo añadido del primer tiempo, asistido por Alberto Moleiro. A pesar del dominio en posesión y oportunidades de gol, el Villarreal no logró completar la remontada, mientras que el Racing resistió para asegurar un punto en su debut en la temporada.
Con este empate, ambos equipos suman un punto en la clasificación, posicionándose provisionalmente en la tercera y cuarta posición, respectivamente. El Racing, a pesar de no haber podido mantener su ventaja inicial, mostró un buen rendimiento ofensivo, especialmente a través de Andrés Martín, quien fue clave en el ataque local. Por su parte, el Villarreal demostró su capacidad de reacción y mantuvo la presión sobre el equipo cántabro, aunque no logró materializar su dominio en una victoria. La igualdad en el marcador refleja un inicio competitivo para ambos conjuntos en esta nueva campaña de LaLiga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
-RESULTADO: RACING 2 - VILLAREAL 2 (2-2, al descanso)
-EQUIPOS
RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pedro Felipe (Manu, min.16), Pablo Ramon (Facundo Gonzalez, min.77), Jorge Salinas; Gustavo Puerta, Sergio Martinez (Maguette Gueye, min.69), Andres Martin, Sergio Canales (Diego Diaz, min.77), Inigo Vicente, Asier Villalibre (Yassir Zabiri, min.69).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.88), Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.77), Santi Comesana (Gerard Moreno, min.56), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.56); Ayoze Perez (Carlos Macia, min.56), Georges Mikautadze.
-GOLES
1-0, min.21: Andres Martin, de penalti.
2-0, min.34: Sergio Martinez.
2-1, min.45: Pape Gueye.
2-2, min.45(+1): Nicolas Pepe (Alberto Moleiro) .
Amarilla al banquillo, a Jose Lopez del Racing Santander en el minuto 62 .
-ÁRBITRO
Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Luis Mario Milla y Guillermo Cuadra. Amonestó a Gustavo Puerta (min.45+4), Pablo Ramon (min.75), por parte de RACING. Amonestó a Juan Foyth (min.48), Pape Gueye (min.72), Santiago Mourino (min.87), Carlos Romero (min.90+3), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.20: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Racing Santander.
Min.21: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Racing Santander!
-ESTADIO
Estadio El Sardinero
Estadísticas del partido
|Estadística
| Racing
| Villareal
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 17
| 12
|Pases Totales
| 380
| 542
|Corners
| 6
| 10
|Faltas
| 14
| 14
|Posesión
| 41%
| 59%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 88
| 110
|Ataques Peligrosos
| 55
| 71
|Centros
| 19
| 22
|Saques de Banda
| 13
| 13
|Saques de Portería
| 7
| 7
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 8
| 0
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|3
| Champions
| Racing Santander
| 1
| 1
|4
| Champions
| Villarreal
| 1
| 1
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 0
| 0
|6
| Conference League
| Atlético
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Valencia
| 0
| 0
|19
| Descenso
| Rayo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 2-2
| Villarreal
Últimos Resultados de Racing
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 2-2
| Villarreal
|31/05/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 4-1
| Cadiz
|24/05/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Racing Santander
|16/05/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 4-1
| Valladolid
|10/05/2026
| LaLiga
| Leganés
| 1-2
| Racing Santander
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2026
| LaLiga
| Racing Santander
| 2-2
| Villarreal
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético
|17/05/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-0
| Villarreal
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
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