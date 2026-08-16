Racing 2 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.

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El Racing Santander y el Villarreal empataron este domingo 2-2 en el Estadio El Sardinero en un encuentro donde el equipo visitante mostró mayor control del balón con un 59% de posesión. El Racing se adelantó en el marcador gracias a un penalti transformado por Andrés Martín en el minuto 21, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. Sergio Martínez amplió la ventaja para los locales en el minuto 34. Sin embargo, el Villarreal reaccionó antes del descanso con goles de Pape Gueye en el minuto 45 y Nicolás Pepe en el tiempo añadido del primer tiempo, asistido por Alberto Moleiro. A pesar del dominio en posesión y oportunidades de gol, el Villarreal no logró completar la remontada, mientras que el Racing resistió para asegurar un punto en su debut en la temporada.

Con este empate, ambos equipos suman un punto en la clasificación, posicionándose provisionalmente en la tercera y cuarta posición, respectivamente. El Racing, a pesar de no haber podido mantener su ventaja inicial, mostró un buen rendimiento ofensivo, especialmente a través de Andrés Martín, quien fue clave en el ataque local. Por su parte, el Villarreal demostró su capacidad de reacción y mantuvo la presión sobre el equipo cántabro, aunque no logró materializar su dominio en una victoria. La igualdad en el marcador refleja un inicio competitivo para ambos conjuntos en esta nueva campaña de LaLiga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.





-RESULTADO: RACING 2 - VILLAREAL 2 (2-2, al descanso)

-EQUIPOS

RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pedro Felipe (Manu, min.16), Pablo Ramon (Facundo Gonzalez, min.77), Jorge Salinas; Gustavo Puerta, Sergio Martinez (Maguette Gueye, min.69), Andres Martin, Sergio Canales (Diego Diaz, min.77), Inigo Vicente, Asier Villalibre (Yassir Zabiri, min.69).VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.88), Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.77), Santi Comesana (Gerard Moreno, min.56), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.56); Ayoze Perez (Carlos Macia, min.56), Georges Mikautadze.

-GOLES

1-0, min.21: Andres Martin, de penalti.2-0, min.34: Sergio Martinez.2-1, min.45: Pape Gueye.2-2, min.45(+1): Nicolas Pepe (Alberto Moleiro) .Amarilla al banquillo, a Jose Lopez del Racing Santander en el minuto 62 .

-ÁRBITRO

Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Luis Mario Milla y Guillermo Cuadra. Amonestó a Gustavo Puerta (min.45+4), Pablo Ramon (min.75), por parte de RACING. Amonestó a Juan Foyth (min.48), Pape Gueye (min.72), Santiago Mourino (min.87), Carlos Romero (min.90+3), por parte de VILLAREAL.

-INCIDENCIAS VAR

Min.20: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Racing Santander.Min.21: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Racing Santander!

-ESTADIO

Estadio El Sardinero

Estadísticas del partido





Estadística

Racing

Villareal









Goles

2

2





Remates Fuera

5

3





Remates

17

12





Pases Totales

380

542





Corners

6

10





Faltas

14

14





Posesión

41%

59%





Tiros Bloqueados

8

2





Fueras de Juego

1

3





Tarjetas Amarillas

2

4





Tarjetas Rojas

0

0





Asistencias

0

2





Ataques

88

110





Ataques Peligrosos

55

71





Centros

19

22





Saques de Banda

13

13





Saques de Portería

7

7





Tratamientos

2

0





Sustituciones

5

5





Tiros de Falta

17

15





Paradas

5

2





Contra Golpes

8

0









Clasificación Actual





Posición

Zona

Equipo

Puntos

Partidos Jugados









1

Champions

Alavés

3

1





2

Champions

Sevilla

3

1





3

Champions

Racing Santander

1

1





4

Champions

Villarreal

1

1





5

Europa League

Athletic Bilbao

0

0





6

Conference League

Atlético

0

0





18

Descenso

Valencia

0

0





19

Descenso

Rayo

0

1





20

Descenso

Getafe

0

1









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Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









16/08/2026

LaLiga

Racing Santander

2-2

Villarreal

















Últimos Resultados de Racing





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









16/08/2026

LaLiga

Racing Santander

2-2

Villarreal





31/05/2026

LaLiga

Racing Santander

4-1

Cadiz





24/05/2026

LaLiga

Malaga

1-1

Racing Santander





16/05/2026

LaLiga

Racing Santander

4-1

Valladolid





10/05/2026

LaLiga

Leganés

1-2

Racing Santander

















Últimos Resultados de Villareal





Fecha

Competición

EquipoLocal

Resultado

EquipoVisitante









16/08/2026

LaLiga

Racing Santander

2-2

Villarreal





24/05/2026

LaLiga

Villarreal

5-1

Atlético





17/05/2026

LaLiga

Rayo

2-0

Villarreal





13/05/2026

LaLiga

Villarreal

2-3

Sevilla





10/05/2026

LaLiga

Mallorca

1-1

Villarreal

















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Fecha

Competición

EquipoLocal

EquipoVisitante









23/08/2026 19:30

LaLiga

Getafe

Racing Santander





28/08/2026 19:00

LaLiga

Racing Santander

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05/09/2026 18:30

LaLiga

Rayo

Racing Santander

















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