Racing 2 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 19:07
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Madrid, 16 de agosto de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***


El Racing Santander y el Villarreal empataron este domingo 2-2 en el Estadio El Sardinero en un encuentro donde el equipo visitante mostró mayor control del balón con un 59% de posesión. El Racing se adelantó en el marcador gracias a un penalti transformado por Andrés Martín en el minuto 21, tras una revisión del VAR que confirmó la infracción. Sergio Martínez amplió la ventaja para los locales en el minuto 34. Sin embargo, el Villarreal reaccionó antes del descanso con goles de Pape Gueye en el minuto 45 y Nicolás Pepe en el tiempo añadido del primer tiempo, asistido por Alberto Moleiro. A pesar del dominio en posesión y oportunidades de gol, el Villarreal no logró completar la remontada, mientras que el Racing resistió para asegurar un punto en su debut en la temporada.



Con este empate, ambos equipos suman un punto en la clasificación, posicionándose provisionalmente en la tercera y cuarta posición, respectivamente. El Racing, a pesar de no haber podido mantener su ventaja inicial, mostró un buen rendimiento ofensivo, especialmente a través de Andrés Martín, quien fue clave en el ataque local. Por su parte, el Villarreal demostró su capacidad de reacción y mantuvo la presión sobre el equipo cántabro, aunque no logró materializar su dominio en una victoria. La igualdad en el marcador refleja un inicio competitivo para ambos conjuntos en esta nueva campaña de LaLiga.


***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.

-RESULTADO: RACING 2 - VILLAREAL 2 (2-2, al descanso)



-EQUIPOS


RACING: Julen Agirrezabala; Alvaro Mantilla, Pedro Felipe (Manu, min.16), Pablo Ramon (Facundo Gonzalez, min.77), Jorge Salinas; Gustavo Puerta, Sergio Martinez (Maguette Gueye, min.69), Andres Martin, Sergio Canales (Diego Diaz, min.77), Inigo Vicente, Asier Villalibre (Yassir Zabiri, min.69).

VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.88), Juan Foyth, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe (Ilias Akhomach, min.77), Santi Comesana (Gerard Moreno, min.56), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Tajon Buchanan, min.56); Ayoze Perez (Carlos Macia, min.56), Georges Mikautadze.

-GOLES


1-0, min.21: Andres Martin, de penalti.
2-0, min.34: Sergio Martinez.
2-1, min.45: Pape Gueye.
2-2, min.45(+1): Nicolas Pepe (Alberto Moleiro) .
Amarilla al banquillo, a Jose Lopez del Racing Santander en el minuto 62 .


-ÁRBITRO


Miguel Sesma, asistido en las bandas por Ion Rodriguez y Mario Martin-Consuegra, en el VAR: Luis Mario Milla y Guillermo Cuadra. Amonestó a Gustavo Puerta (min.45+4), Pablo Ramon (min.75), por parte de RACING. Amonestó a Juan Foyth (min.48), Pape Gueye (min.72), Santiago Mourino (min.87), Carlos Romero (min.90+3), por parte de VILLAREAL.

-INCIDENCIAS VAR


Min.20: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Racing Santander.

Min.21: Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Racing Santander!


-ESTADIO


Estadio El Sardinero


Estadísticas del partido


























































































































Estadística Racing Villareal
Goles 2 2
Remates Fuera 5 3
Remates 17 12
Pases Totales 380 542
Corners 6 10
Faltas 14 14
Posesión 41% 59%
Tiros Bloqueados 8 2
Fueras de Juego 1 3
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 88 110
Ataques Peligrosos 55 71
Centros 19 22
Saques de Banda 13 13
Saques de Portería 7 7
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 17 15
Paradas 5 2
Contra Golpes 8 0





Clasificación Actual













































































Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Alavés 3 1
2 Champions Sevilla 3 1
3 Champions Racing Santander 1 1
4 Champions Villarreal 1 1
5 Europa League Athletic Bilbao 0 0
6 Conference League Atlético 0 0
18 Descenso Valencia 0 0
19 Descenso Rayo 0 1
20 Descenso Getafe 0 1




Últimos enfrentamientos directos























Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2026 LaLiga Racing Santander 2-2 Villarreal





Últimos Resultados de Racing



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2026 LaLiga Racing Santander 2-2 Villarreal
31/05/2026 LaLiga Racing Santander 4-1 Cadiz
24/05/2026 LaLiga Malaga 1-1 Racing Santander
16/05/2026 LaLiga Racing Santander 4-1 Valladolid
10/05/2026 LaLiga Leganés 1-2 Racing Santander





Últimos Resultados de Villareal



















































Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/08/2026 LaLiga Racing Santander 2-2 Villarreal
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético
17/05/2026 LaLiga Rayo 2-0 Villarreal
13/05/2026 LaLiga Villarreal 2-3 Sevilla
10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal





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05/09/2026 18:30 LaLiga Rayo Racing Santander





Próximos partidos de Villareal

































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05/09/2026 21:00 LaLiga Villarreal Deportivo de A Coruna


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