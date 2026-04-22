Rafael Jodar 2 - 1 Jesper de Jong: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.





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El tenista español Rafael Jodar ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al neerlandés Jesper de Jong por 2-1 (2-6, 7-5, 6-4) en una duración total del partido de aproximadamente 2 horas y 31 minutos. En el primer set, Jesper de Jong se mostró dominante, rompiendo el servicio de Jodar en tres ocasiones y llevándose el set por 6-2. En el segundo set, Jodar logró mantener su servicio en todos los juegos y rompió el servicio de de Jong en el duodécimo juego para ganar el set 7-5. En el tercer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres de servicio, pero Jodar consiguió un break crucial en el décimo juego para cerrar el set 6-4 y ganar el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Rafael Jodar tuvo un porcentaje de primer servicio del 59% y ganó el 55% de sus puntos de servicio, mientras que Jesper de Jong tuvo un porcentaje de primer servicio del 57% y ganó el 58% de sus puntos de servicio.



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