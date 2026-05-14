Rafael Jodar 1 - 2 Luciano Darderi: resumen y estadísticas del partido de Internazionali BNL d'Italia (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 14 de mayo de 2026.
Luciano Darderi ha avanzado a las semifinales del torneo Internazionali BNL d'Italia, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Rafael Jodar por 7-6(5), 5-7, 6-0 en un partido que duró aproximadamente 3 horas y 8 minutos.
En el primer set, ambos jugadores intercambiaron múltiples quiebres de servicio, con un total de 12 juegos y un tiebreak que terminó a favor de Darderi con un marcador de 7-6(5). En el segundo set, Jodar logró imponerse 7-5, rompiendo el servicio de Darderi en varias ocasiones. En el tercer set, Darderi dominó completamente, ganando por 6-0 sin conceder ningún juego a Jodar.
Estadísticas destacadas de saque de Luciano Darderi:
- 1st Serve Percentage: 55%
- 1st Serve Points Won: 34
- 2nd Serve Points Won: 25
- Aces: 1
- Double Faults: 6
