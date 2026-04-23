Rayo 1 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 22:11
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Madrid, 23 de abril de 2026.

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El Rayo ha ganado este jueves por 1-0 al Espanyol en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta el minuto 87, se decidió con un tanto de Sergio Camello, asistido por Ilias Akhomach, en los minutos finales. El equipo local llevó la iniciativa en el juego, con un 53% de posesión y 18 remates, destacando la actuación ofensiva de Isi Palazón. El Espanyol, aunque tuvo oportunidades, incluyendo un penalti fallado por Kike García en el minuto 74, no logró concretar sus ocasiones. El árbitro del encuentro, Adrián Cordero, mostró varias tarjetas amarillas, siendo Pol Lozano, Pere Milla, Leandro Cabrera y Cyril Ngonge los amonestados por el equipo visitante, mientras que Pathe Ciss fue el único amonestado del Rayo.

Con esta victoria, el Rayo suma tres puntos importantes que le permiten escalar posiciones en la tabla, alcanzando los 41 puntos. Por su parte, el Espanyol se mantiene con 38 puntos, igualado con Girona y Rayo, pero sin poder alejarse de los puestos de descenso. A falta de seis jornadas para el final de la liga, el Barcelona, con 82 puntos, se mantiene en la cima de la clasificación, seguido por el Real Madrid y el Villarreal, quienes ocupan posiciones de acceso a la Champions junto al Atlético de Madrid. El Espanyol deberá mejorar en las próximas jornadas para asegurar su permanencia en la categoría, mientras que el Rayo buscará consolidar su posición en la mitad superior de la tabla.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - ESPANYOL 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Jozhua Vertrouwd (Abdul Mumin, min.81), Pep Chavarria; Pedro Diaz (Sergio Camello, min.81), Oscar Valentin (Unai Lopez, min.76), Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alfonso Espino (Ilias Akhomach, min.58), Alexandre Zurawski (Gerard Gumbau, min.76).

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Clemens Riedel, min.78), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla (Miguel Rubio, min.90+1), Edu Exposito, Pol Lozano (Charles Pickel, min.46), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min.78); Kike Garcia, Roberto Fernandez (Ramon Terrats, min.67).

--GOLES.
1-0, min.87: Sergio Camello (Ilias Akhomach) .
Amarilla al banquillo, a Augusto Batalla del Rayo en el minuto 35 .
Penalty fallado por Kike Garcia del Espanyol en el minuto 74 .


--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Alejandro Hernandez. Amonestó a Pathe Ciss (min.50), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Pol Lozano (min.19), Pere Milla (min.2), Leandro Cabrera (min.75), Cyril Ngonge (min.83), por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Rayo Vallecano Espanyol
Goles 1 0
Remates Fuera 9 5
Remates 18 11
Corners 6 5
Faltas 12 15
Posesión 53% 47%
Tiros Bloqueados 3 2
Fueras de Juego 3 0
Tarjetas Amarillas 2 4
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 0
Ataques 76 108
Ataques Peligrosos 39 44
Centros 14 16
Saques de Banda 15 23
Saques de Portería 11 11
Tratamientos 4 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 15 15
Paradas 4 5
Contra Golpes 5 3



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 82 32
2 Champions Real Madrid 73 32
3 Champions Villarreal 61 31
4 Champions Atlético 57 32
5 Europa League Betis 49 32
6 Conference League Getafe 44 32
11 Permanencia Rayo 38 32
12 Permanencia Espanyol 38 32
18 Descenso Alavés 33 32
19 Descenso Levante 32 32
20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo
04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol
31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo
21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol




-Últimos Resultados del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo
03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche
22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo
16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol
11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol
04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol
21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe
15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol




-Próximos partidos del Rayo.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
26/04/2026 14:00 LaLiga Rayo Real Sociedad
03/05/2026 16:15 LaLiga Getafe Rayo
11/05/2026 21:00 LaLiga Rayo Girona




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/04/2026 21:00 LaLiga Espanyol Levante
03/05/2026 21:00 LaLiga Espanyol Real Madrid
09/05/2026 16:15 LaLiga Sevilla Espanyol


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