Rayo 1 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

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El Rayo ha ganado este jueves por 1-0 al Espanyol en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta el minuto 87, se decidió con un tanto de Sergio Camello, asistido por Ilias Akhomach, en los minutos finales. El equipo local llevó la iniciativa en el juego, con un 53% de posesión y 18 remates, destacando la actuación ofensiva de Isi Palazón. El Espanyol, aunque tuvo oportunidades, incluyendo un penalti fallado por Kike García en el minuto 74, no logró concretar sus ocasiones. El árbitro del encuentro, Adrián Cordero, mostró varias tarjetas amarillas, siendo Pol Lozano, Pere Milla, Leandro Cabrera y Cyril Ngonge los amonestados por el equipo visitante, mientras que Pathe Ciss fue el único amonestado del Rayo.

Con esta victoria, el Rayo suma tres puntos importantes que le permiten escalar posiciones en la tabla, alcanzando los 41 puntos. Por su parte, el Espanyol se mantiene con 38 puntos, igualado con Girona y Rayo, pero sin poder alejarse de los puestos de descenso. A falta de seis jornadas para el final de la liga, el Barcelona, con 82 puntos, se mantiene en la cima de la clasificación, seguido por el Real Madrid y el Villarreal, quienes ocupan posiciones de acceso a la Champions junto al Atlético de Madrid. El Espanyol deberá mejorar en las próximas jornadas para asegurar su permanencia en la categoría, mientras que el Rayo buscará consolidar su posición en la mitad superior de la tabla.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - ESPANYOL 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Jozhua Vertrouwd (Abdul Mumin, min.81), Pep Chavarria; Pedro Diaz (Sergio Camello, min.81), Oscar Valentin (Unai Lopez, min.76), Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alfonso Espino (Ilias Akhomach, min.58), Alexandre Zurawski (Gerard Gumbau, min.76).



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Clemens Riedel, min.78), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla (Miguel Rubio, min.90+1), Edu Exposito, Pol Lozano (Charles Pickel, min.46), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min.78); Kike Garcia, Roberto Fernandez (Ramon Terrats, min.67).



--GOLES.

1-0, min.87: Sergio Camello (Ilias Akhomach) .

Amarilla al banquillo, a Augusto Batalla del Rayo en el minuto 35 .

Penalty fallado por Kike Garcia del Espanyol en el minuto 74 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Alejandro Hernandez. Amonestó a Pathe Ciss (min.50), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Pol Lozano (min.19), Pere Milla (min.2), Leandro Cabrera (min.75), Cyril Ngonge (min.83), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Espanyol Goles 1 0 Remates Fuera 9 5 Remates 18 11 Corners 6 5 Faltas 12 15 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 76 108 Ataques Peligrosos 39 44 Centros 14 16 Saques de Banda 15 23 Saques de Portería 11 11 Tratamientos 4 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 15 Paradas 4 5 Contra Golpes 5 3



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 82 32 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Getafe 44 32 11 Permanencia Rayo 38 32 12 Permanencia Espanyol 38 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 04/04/2025 LaLiga Rayo 0-4 Espanyol 31/08/2024 LaLiga Espanyol 2-1 Rayo 21/05/2023 LaLiga Rayo 1-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo 03/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Elche 22/03/2026 LaLiga Barcelona 1-0 Rayo 16/03/2026 LaLiga Rayo 1-1 Levante









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol 04/04/2026 LaLiga Betis 0-0 Espanyol 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 15/03/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Espanyol









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/04/2026 14:00 LaLiga Rayo Real Sociedad 03/05/2026 16:15 LaLiga Getafe Rayo 11/05/2026 21:00 LaLiga Rayo Girona









-Próximos partidos del Espanyol.

