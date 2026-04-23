Rayo 1 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Rayo ha ganado este jueves por 1-0 al Espanyol en un partido disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas. El encuentro, que se mantuvo sin goles hasta el minuto 87, se decidió con un tanto de Sergio Camello, asistido por Ilias Akhomach, en los minutos finales. El equipo local llevó la iniciativa en el juego, con un 53% de posesión y 18 remates, destacando la actuación ofensiva de Isi Palazón. El Espanyol, aunque tuvo oportunidades, incluyendo un penalti fallado por Kike García en el minuto 74, no logró concretar sus ocasiones. El árbitro del encuentro, Adrián Cordero, mostró varias tarjetas amarillas, siendo Pol Lozano, Pere Milla, Leandro Cabrera y Cyril Ngonge los amonestados por el equipo visitante, mientras que Pathe Ciss fue el único amonestado del Rayo.
Con esta victoria, el Rayo suma tres puntos importantes que le permiten escalar posiciones en la tabla, alcanzando los 41 puntos. Por su parte, el Espanyol se mantiene con 38 puntos, igualado con Girona y Rayo, pero sin poder alejarse de los puestos de descenso. A falta de seis jornadas para el final de la liga, el Barcelona, con 82 puntos, se mantiene en la cima de la clasificación, seguido por el Real Madrid y el Villarreal, quienes ocupan posiciones de acceso a la Champions junto al Atlético de Madrid. El Espanyol deberá mejorar en las próximas jornadas para asegurar su permanencia en la categoría, mientras que el Rayo buscará consolidar su posición en la mitad superior de la tabla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - ESPANYOL 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Dani Cardenas; Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Jozhua Vertrouwd (Abdul Mumin, min.81), Pep Chavarria; Pedro Diaz (Sergio Camello, min.81), Oscar Valentin (Unai Lopez, min.76), Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alfonso Espino (Ilias Akhomach, min.58), Alexandre Zurawski (Gerard Gumbau, min.76).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero (Clemens Riedel, min.78), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pere Milla (Miguel Rubio, min.90+1), Edu Exposito, Pol Lozano (Charles Pickel, min.46), Tyrhys Dolan (Cyril Ngonge, min.78); Kike Garcia, Roberto Fernandez (Ramon Terrats, min.67).
--GOLES.
1-0, min.87: Sergio Camello (Ilias Akhomach) .
Amarilla al banquillo, a Augusto Batalla del Rayo en el minuto 35 .
Penalty fallado por Kike Garcia del Espanyol en el minuto 74 .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Jorge Figueroa y Alejandro Hernandez. Amonestó a Pathe Ciss (min.50), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Pol Lozano (min.19), Pere Milla (min.2), Leandro Cabrera (min.75), Cyril Ngonge (min.83), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Espanyol
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 9
| 5
|Remates
| 18
| 11
|Corners
| 6
| 5
|Faltas
| 12
| 15
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 76
| 108
|Ataques Peligrosos
| 39
| 44
|Centros
| 14
| 16
|Saques de Banda
| 15
| 23
|Saques de Portería
| 11
| 11
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 15
|Paradas
| 4
| 5
|Contra Golpes
| 5
| 3
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 82
| 32
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|11
| Permanencia
| Rayo
| 38
| 32
|12
| Permanencia
| Espanyol
| 38
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|04/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-4
| Espanyol
|31/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Rayo
|21/05/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|12/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 3-0
| Rayo
|03/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Elche
|22/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Rayo
|16/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Levante
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
|04/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 0-0
| Espanyol
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|15/03/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Espanyol
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/04/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Sociedad
|03/05/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Rayo
|11/05/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Girona
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/04/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Levante
|03/05/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Madrid
|09/05/2026 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Espanyol