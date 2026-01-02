Rayo 1 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de enero de 2026.

En un emocionante encuentro en el Campo de Futbol de Vallecas, Rayo y Getafe terminaron empatados a un gol, con la acción repartida a lo largo de los noventa minutos. El Rayo, que mostró una mayor posesión del balón y un número ligeramente superior de remates, se adelantó en el marcador justo antes del descanso gracias a un tanto de Jorge de Frutos, asistido por Unai Lopez. Sin embargo, el Getafe logró igualar el marcador en el tiempo añadido del segundo tiempo mediante Mauro Arambarri, con una asistencia de Luis Milla, reflejando la intensidad y el equilibrio en el juego de ambos equipos. El encuentro estuvo marcado por la igualdad, no solo en el marcador, sino también en las oportunidades creadas, con ambos equipos lanzando una cantidad similar de remates fuera y bloqueados, y compartiendo un enfoque ofensivo que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el final. Las amonestaciones estuvieron presentes, con el Rayo y el Getafe recibiendo varias tarjetas amarillas, pero sin incidencias mayores que afectaran el resultado final. La actuación del VAR no alteró decisiones cruciales, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera constante y sin interrupciones significativas que cambiaran el curso del partido.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - GETAFE 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe (Nobel Mendy, min.40), Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez (Gerard Gumbau, min.81), Jorge de Frutos (Alfonso Espino, min.66), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.81), Alvaro Garcia, Sergio Camello (Fran Perez, min.66).



GETAFE: David Soria; Juan Iglesias (Alex Sancris, min.58), Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Javier Munoz (Joselu Perez, min.82), Luis Milla, Kiko, Mauro Arambarri, Adrian Liso (Coba da Costa, min.67), Mario Martin (Juanmi, min.58).



--GOLES.

1-0, min.45(+1): Jorge de Frutos (Unai Lopez) .

1-1, min.90(+1): Mauro Arambarri (Luis Milla) .





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Javier Iglesias y Valentin Pizarro. Amonestó a Unai Lopez (min.72), Fran Perez (min.90), Andrei Ratiu (min.90+2), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Djene (min.36), Juan Iglesias (min.53), Domingos Duarte (min.55), David Soria (min.90+3), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas (12,544 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Getafe Goles 1 1 Remates Fuera 5 5 Remates 13 12 Pases Totales 456 290 Corners 3 2 Faltas 13 10 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 5 2 Tarjetas Amarillas 3 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 114 114 Ataques Peligrosos 35 41 Centros 10 10 Saques de Banda 29 30 Saques de Portería 8 9 Tratamientos 1 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 18 Paradas 3 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 46 18 2 Champions Real Madrid 42 18 3 Champions Atlético 37 18 4 Champions Villarreal 35 16 5 Europa League Espanyol 33 17 6 Conference League Betis 28 17 10 Permanencia Getafe 21 18 12 Permanencia Rayo 19 18 18 Descenso Girona 15 17 19 Descenso Real Oviedo 11 17 20 Descenso Levante 10 16



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 02/05/2025 LaLiga Rayo 1-0 Getafe 24/08/2024 LaLiga Getafe 0-0 Rayo 13/04/2024 LaLiga Rayo 0-0 Getafe 02/01/2024 LaLiga Getafe 0-2 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 15/12/2025 LaLiga Rayo 0-0 Betis 07/12/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Rayo 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe 21/12/2025 LaLiga Betis 4-0 Getafe 13/12/2025 LaLiga Getafe 0-1 Espanyol 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 28/11/2025 LaLiga Getafe 1-0 Elche









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 11/01/2026 14:00 LaLiga Rayo Mallorca 18/01/2026 18:30 LaLiga Celta Rayo 25/01/2026 19:00 LaLiga Rayo Osasuna









-Próximos partidos del Getafe.

