Rayo 1 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 1 Getafe: resumen y estadísticas del partido de la jornada 18 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 2 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en el Campo de Futbol de Vallecas, Rayo y Getafe terminaron empatados a un gol, con la acción repartida a lo largo de los noventa minutos. El Rayo, que mostró una mayor posesión del balón y un número ligeramente superior de remates, se adelantó en el marcador justo antes del descanso gracias a un tanto de Jorge de Frutos, asistido por Unai Lopez. Sin embargo, el Getafe logró igualar el marcador en el tiempo añadido del segundo tiempo mediante Mauro Arambarri, con una asistencia de Luis Milla, reflejando la intensidad y el equilibrio en el juego de ambos equipos.
El encuentro estuvo marcado por la igualdad, no solo en el marcador, sino también en las oportunidades creadas, con ambos equipos lanzando una cantidad similar de remates fuera y bloqueados, y compartiendo un enfoque ofensivo que mantuvo a los espectadores en vilo hasta el final. Las amonestaciones estuvieron presentes, con el Rayo y el Getafe recibiendo varias tarjetas amarillas, pero sin incidencias mayores que afectaran el resultado final. La actuación del VAR no alteró decisiones cruciales, permitiendo que el flujo del juego se mantuviera constante y sin interrupciones significativas que cambiaran el curso del partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - GETAFE 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Luiz Felipe (Nobel Mendy, min.40), Pep Chavarria; Oscar Valentin, Unai Lopez (Gerard Gumbau, min.81), Jorge de Frutos (Alfonso Espino, min.66), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.81), Alvaro Garcia, Sergio Camello (Fran Perez, min.66).
GETAFE: David Soria; Juan Iglesias (Alex Sancris, min.58), Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Javier Munoz (Joselu Perez, min.82), Luis Milla, Kiko, Mauro Arambarri, Adrian Liso (Coba da Costa, min.67), Mario Martin (Juanmi, min.58).
--GOLES.
1-0, min.45(+1): Jorge de Frutos (Unai Lopez) .
1-1, min.90(+1): Mauro Arambarri (Luis Milla) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Javier Iglesias y Valentin Pizarro. Amonestó a Unai Lopez (min.72), Fran Perez (min.90), Andrei Ratiu (min.90+2), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Djene (min.36), Juan Iglesias (min.53), Domingos Duarte (min.55), David Soria (min.90+3), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas (12,544 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Getafe
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 5
| 5
|Remates
| 13
| 12
|Pases Totales
| 456
| 290
|Corners
| 3
| 2
|Faltas
| 13
| 10
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 5
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 114
| 114
|Ataques Peligrosos
| 35
| 41
|Centros
| 10
| 10
|Saques de Banda
| 29
| 30
|Saques de Portería
| 8
| 9
|Tratamientos
| 1
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 18
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 46
| 18
|2
| Champions
| Real Madrid
| 42
| 18
|3
| Champions
| Atlético
| 37
| 18
|4
| Champions
| Villarreal
| 35
| 16
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 17
|6
| Conference League
| Betis
| 28
| 17
|10
| Permanencia
| Getafe
| 21
| 18
|12
| Permanencia
| Rayo
| 19
| 18
|18
| Descenso
| Girona
| 15
| 17
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 11
| 17
|20
| Descenso
| Levante
| 10
| 16
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|02/05/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Getafe
|24/08/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Rayo
|13/04/2024
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Getafe
|02/01/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-2
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|15/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Betis
|07/12/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Rayo
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/01/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Getafe
|21/12/2025
| LaLiga
| Betis
| 4-0
| Getafe
|13/12/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Espanyol
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|28/11/2025
| LaLiga
| Getafe
| 1-0
| Elche
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/01/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Mallorca
|18/01/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Rayo
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Osasuna
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/01/2026 21:00
| LaLiga
| Getafe
| Real Sociedad
|18/01/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Valencia
|25/01/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Getafe