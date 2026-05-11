Rayo 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de mayo de 2026.

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El Rayo empató este jueves 1-1 contra el Girona en un encuentro disputado en el Campo de Fútbol de Vallecas, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. El equipo local dominó el partido con una mayor posesión del balón y un mayor número de remates, destacando la actuación de Jorge de Frutos en el ataque. El primer gol llegó en el minuto 86, cuando Alexandre Zurawski adelantó al Rayo tras un pase de Unai López. Sin embargo, el Girona logró igualar el marcador en el minuto 90 gracias a un tanto de Cristhian Stuani, asistido por Viktor Tsigankov. Un penalti inicialmente pitado a favor del Girona fue anulado tras la revisión del VAR en el minuto 56, lo que mantuvo el empate en el marcador.

Con este resultado, el Rayo se mantiene en la décima posición con 44 puntos, mientras que el Girona sigue en el decimoséptimo lugar con 40 puntos, ambos equipos con 35 partidos disputados. A falta de tres jornadas para el final de la temporada, el Barcelona se corona matemáticamente campeón de LaLiga con 91 puntos, asegurando su clasificación para la próxima edición de la Champions. Por otro lado, el Real Oviedo, en la última posición con 29 puntos, desciende de categoría al no poder alcanzar los puntos necesarios para salir de los puestos de descenso.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Florian Lejeune, Andrei Ratiu, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Pedro Diaz (Gerard Gumbau, min.58), Oscar Valentin, Unai Lopez (Nobel Mendy, min.88); Jorge de Frutos (Carlos Martin, min.68), Sergio Camello (Alfonso Espino, min.68), Fran Perez (Alexandre Zurawski, min.58).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez (Hugo Rincon, min.72), Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Fran Beltran (Cristhian Stuani, min.85), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Claudio Echeverri, min.60), Joel Roca, Azzedine Ounahi (Ivan Martin, min.60).



--GOLES.

1-0, min.86: Alexandre Zurawski (Unai Lopez) .

1-1, min.90: Cristhian Stuani (Viktor Tsigankov) .

Penalty pitado a favor del Girona anulado, que había cometido Oscar Valentin en el minuto 56 .





--ÁRBITRO.

Guillermo Cuadra, asistido en las bandas por Guadalupe Porras y Alejandro Estevez, en el VAR: Jorge Figueroa y Ricardo De Burgos. Amonestó a Pedro Diaz (min.44), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Cristhian Stuani (min.90+4), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.56: ¡PENALTI! - Oscar Valentin de Rayo comete un penalti.



Min.56: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para el Girona.



Min.56: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para Girona.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas (11,783 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Girona Goles 1 1 Remates Fuera 7 2 Remates 18 7 Pases Totales 486 343 Corners 9 5 Faltas 10 9 Posesión 59% 41% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 107 70 Ataques Peligrosos 63 40 Centros 23 9 Saques de Banda 20 18 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 9 12 Paradas 2 4 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 35 2 Champions Real Madrid 77 35 3 Champions Villarreal 69 35 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 45 35 10 Permanencia Rayo 43 35 17 Permanencia Girona 39 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 29 35



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo 26/01/2025 LaLiga Rayo 2-1 Girona 25/09/2024 LaLiga Girona 0-0 Rayo 26/02/2024 LaLiga Girona 3-0 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 03/05/2026 LaLiga Getafe 0-2 Rayo 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 12/04/2026 LaLiga Mallorca 3-0 Rayo









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 11/05/2026 LaLiga Rayo 1-1 Girona 01/05/2026 LaLiga Girona 0-1 Mallorca 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/05/2026 19:00 LaLiga Valencia Rayo 17/05/2026 19:00 LaLiga Rayo Villarreal 23/05/2026 21:00 LaLiga Alavés Rayo









-Próximos partidos del Girona.

