Rayo 0 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 28 de septiembre de 2025.

El Sevilla se impuso este domingo en el Campo de Futbol de Vallecas por 0-1 en un partido marcado por la escasa producción ofensiva del Rayo, que mostró una clara inferioridad estadística con solo 4 remates por los 17 del conjunto sevillano. Akor Adams, que entró como suplente en el minuto 69, sentenció el encuentro en el minuto 87 con un gol asistido por Jose Angel Carmona, aprovechando la superioridad del equipo visitante que dominó claramente el encuentro con un 36% de posesión frente al 64% local.

El partido tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Sergio Camello en el minuto 90+8, que dejó al Rayo con diez jugadores en los últimos compases del encuentro. El VAR validó el gol de Adams tras una revisión en el minuto 89, confirmando el tanto que dio la victoria al Sevilla. Jose Angel Carmona destacó como el jugador más participativo en ataque por parte del equipo visitante.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon (Oscar Trejo, min.78), Pedro Diaz (Unai Lopez, min.67), Oscar Valentin (Samuel Becerra, min.90+2), Alvaro Garcia; Alexandre Zurawski (Sergio Camello, min.78), Jorge de Frutos (Fran Perez, min.67).



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Fabio Cardoso (Ramon Martinez, min.77), Marcao; Jose Angel Carmona, Lucien Agoume (Djibril Sow, min.77), Batista Mendy, Gabriel Suazo; Alexis Sanchez (Gerard Fernandez, min.90+3), Isaac Romero (Akor Adams, min.69), Ruben Vargas (Adnan Januzaj, min.69).



--GOLES.

0-1, min.87: Akor Adams (Jose Angel Carmona) .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Isidro Diaz de Mera. Amonestó a Florian Lejeune (min.34), Oscar Trejo (min.82), Sergio Camello (min.90+2), y, además expulsó con tarjeta roja Sergio Camello (min.90+8), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.48), Gerard Fernandez (min.90+5), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.89: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Sevilla.



Min.90: GOL EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Sevilla se mantiene.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Sevilla Goles 0 1 Remates Fuera 6 1 Remates 17 4 Pases Totales 483 276 Corners 12 4 Faltas 11 15 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 3 2 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 107 76 Ataques Peligrosos 65 26 Centros 20 6 Saques de Banda 23 21 Saques de Portería 6 10 Tratamientos 0 4 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 12 Paradas 0 6 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 7 2 Champions Barcelona 16 6 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Atlético 12 7 5 Europa League Espanyol 12 7 6 Conference League Getafe 11 7 8 Permanencia Sevilla 10 7 16 Permanencia Rayo 5 7 18 Descenso Mallorca 5 7 19 Descenso Real Oviedo 3 6 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 01/03/2025 LaLiga Rayo 1-1 Sevilla 24/11/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Rayo 05/02/2024 LaLiga Rayo 1-2 Sevilla 07/10/2023 LaLiga Sevilla 2-2 Rayo









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo 21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta 14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo 31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 05/10/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Rayo 19/10/2025 18:30 LaLiga Levante Rayo 26/10/2025 21:00 LaLiga Rayo Alavés









-Próximos partidos del Sevilla.

