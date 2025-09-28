Rayo 0 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 28 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Sevilla se impuso este domingo en el Campo de Futbol de Vallecas por 0-1 en un partido marcado por la escasa producción ofensiva del Rayo, que mostró una clara inferioridad estadística con solo 4 remates por los 17 del conjunto sevillano. Akor Adams, que entró como suplente en el minuto 69, sentenció el encuentro en el minuto 87 con un gol asistido por Jose Angel Carmona, aprovechando la superioridad del equipo visitante que dominó claramente el encuentro con un 36% de posesión frente al 64% local.
El partido tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Sergio Camello en el minuto 90+8, que dejó al Rayo con diez jugadores en los últimos compases del encuentro. El VAR validó el gol de Adams tras una revisión en el minuto 89, confirmando el tanto que dio la victoria al Sevilla. Jose Angel Carmona destacó como el jugador más participativo en ataque por parte del equipo visitante.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 0 - SEVILLA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon (Oscar Trejo, min.78), Pedro Diaz (Unai Lopez, min.67), Oscar Valentin (Samuel Becerra, min.90+2), Alvaro Garcia; Alexandre Zurawski (Sergio Camello, min.78), Jorge de Frutos (Fran Perez, min.67).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta, Fabio Cardoso (Ramon Martinez, min.77), Marcao; Jose Angel Carmona, Lucien Agoume (Djibril Sow, min.77), Batista Mendy, Gabriel Suazo; Alexis Sanchez (Gerard Fernandez, min.90+3), Isaac Romero (Akor Adams, min.69), Ruben Vargas (Adnan Januzaj, min.69).
--GOLES.
0-1, min.87: Akor Adams (Jose Angel Carmona) .
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Pablo Gonzalez y Isidro Diaz de Mera. Amonestó a Florian Lejeune (min.34), Oscar Trejo (min.82), Sergio Camello (min.90+2), y, además expulsó con tarjeta roja Sergio Camello (min.90+8), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.48), Gerard Fernandez (min.90+5), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.89: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Sevilla.
Min.90: GOL EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Sevilla se mantiene.
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Sevilla
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 1
|Remates
| 17
| 4
|Pases Totales
| 483
| 276
|Corners
| 12
| 4
|Faltas
| 11
| 15
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 107
| 76
|Ataques Peligrosos
| 65
| 26
|Centros
| 20
| 6
|Saques de Banda
| 23
| 21
|Saques de Portería
| 6
| 10
|Tratamientos
| 0
| 4
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 12
|Paradas
| 0
| 6
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|2
| Champions
| Barcelona
| 16
| 6
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Atlético
| 12
| 7
|5
| Europa League
| Espanyol
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Getafe
| 11
| 7
|8
| Permanencia
| Sevilla
| 10
| 7
|16
| Permanencia
| Rayo
| 5
| 7
|18
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 3
| 6
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|01/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
|24/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Rayo
|05/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Sevilla
|07/10/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Rayo
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Rayo
|19/10/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Rayo
|26/10/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Alavés
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/10/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Barcelona
|18/10/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Mallorca
|24/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Sevilla