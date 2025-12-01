Rayo 1 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 1 de diciembre de 2025.

En un enfrentamiento equilibrado en el Campo de Futbol de Vallecas, Rayo y Valencia terminaron empatando a uno, resultado que se mantuvo desde el minuto 64 cuando Diego Lopez igualó el marcador tras el gol inicial de Nobel Mendy para el Rayo en el minuto 37. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos por inclinar la balanza a su favor, el marcador no se movió más. El Rayo mostró una ligera superioridad en posesión de balón y remates, indicativo de su ligero dominio durante el partido, aunque no fue suficiente para asegurar la victoria. Gerard Gumbau, destacó en el ataque del Rayo, siendo partícipe crucial en el gol de su equipo. El encuentro tuvo momentos de tensión hacia el final, con una intervención del VAR en el minuto 90+6 para revisar un posible penalti a favor del Rayo, aunque finalmente no se tomaron acciones adicionales. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de frescura y nuevas estrategias, pero el empate persistió. Este resultado deja al Rayo con 17 puntos y al Valencia con 14, ambos en la mitad baja de la tabla pero aún fuera de la zona de descenso, manteniendo la esperanza de escalar posiciones en las jornadas restantes.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Luiz Felipe, min.83), Pep Chavarria; Unai Lopez (Alexandre Zurawski, min.69), Oscar Valentin, Gerard Gumbau; Fran Perez (Alfonso Espino, min.69), Jorge de Frutos (Ivan Balliu, min.83), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.90+2).



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra (Arnaut Danjuma, min.57), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.90+1), Luis Rioja (Filip Ugrinic, min.73), Andre Almeida, Diego Lopez (Daniel Raba, min.90+2), Hugo Duro (Lucas Beltran, min.74).



--GOLES.

1-0, min.37: Nobel Mendy (Gerard Gumbau) .

1-1, min.64: Diego Lopez.





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Quintero. Amonestó a Alexandre Zurawski (min.90+6), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Thierry Correia (min.71), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+6) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Rayo.



Min.90(+6) : REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.





--ESTADIO.

Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Rayo Vallecano Valencia Goles 1 1 Remates Fuera 8 2 Remates 18 8 Pases Totales 441 350 Corners 10 5 Faltas 11 8 Posesión 55% 45% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 93 86 Ataques Peligrosos 51 54 Centros 18 8 Saques de Banda 21 23 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 2 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 12 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 33 14 3 Champions Villarreal 32 14 4 Champions Atlético 31 14 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 9 Permanencia Rayo 17 14 15 Permanencia Valencia 14 14 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 19/04/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 07/12/2024 LaLiga Valencia 0-1 Rayo 12/05/2024 LaLiga Valencia 0-0 Rayo 19/12/2023 LaLiga Rayo 0-1 Valencia









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 23/11/2025 LaLiga Real Oviedo 0-0 Rayo 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 01/11/2025 LaLiga Villarreal 4-0 Rayo 26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/12/2025 LaLiga Rayo 1-1 Valencia 21/11/2025 LaLiga Valencia 1-0 Levante 09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal









-Próximos partidos del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 07/12/2025 18:30 LaLiga Espanyol Rayo 15/12/2025 21:00 LaLiga Rayo Betis 21/12/2025 18:30 LaLiga Elche Rayo









-Próximos partidos del Valencia.

