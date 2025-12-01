Rayo 1 - 1 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Rayo 1 - 1 Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 1 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un enfrentamiento equilibrado en el Campo de Futbol de Vallecas, Rayo y Valencia terminaron empatando a uno, resultado que se mantuvo desde el minuto 64 cuando Diego Lopez igualó el marcador tras el gol inicial de Nobel Mendy para el Rayo en el minuto 37. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos por inclinar la balanza a su favor, el marcador no se movió más. El Rayo mostró una ligera superioridad en posesión de balón y remates, indicativo de su ligero dominio durante el partido, aunque no fue suficiente para asegurar la victoria. Gerard Gumbau, destacó en el ataque del Rayo, siendo partícipe crucial en el gol de su equipo.
El encuentro tuvo momentos de tensión hacia el final, con una intervención del VAR en el minuto 90+6 para revisar un posible penalti a favor del Rayo, aunque finalmente no se tomaron acciones adicionales. Ambos equipos realizaron cinco sustituciones en busca de frescura y nuevas estrategias, pero el empate persistió. Este resultado deja al Rayo con 17 puntos y al Valencia con 14, ambos en la mitad baja de la tabla pero aún fuera de la zona de descenso, manteniendo la esperanza de escalar posiciones en las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: RAYO VALLECANO 1 - VALENCIA 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy (Luiz Felipe, min.83), Pep Chavarria; Unai Lopez (Alexandre Zurawski, min.69), Oscar Valentin, Gerard Gumbau; Fran Perez (Alfonso Espino, min.69), Jorge de Frutos (Ivan Balliu, min.83), Alvaro Garcia (Sergio Camello, min.90+2).
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia, Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Javier Guerra (Arnaut Danjuma, min.57), Pepelu (Baptiste Santamaria, min.90+1), Luis Rioja (Filip Ugrinic, min.73), Andre Almeida, Diego Lopez (Daniel Raba, min.90+2), Hugo Duro (Lucas Beltran, min.74).
--GOLES.
1-0, min.37: Nobel Mendy (Gerard Gumbau) .
1-1, min.64: Diego Lopez.
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Pablo Gonzalez y Alejandro Quintero. Amonestó a Alexandre Zurawski (min.90+6), por parte del RAYO VALLECANO. Amonestó a Thierry Correia (min.71), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+6) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para Rayo.
Min.90(+6) : REVISIÓN DE VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión de VAR.
--ESTADIO.
Campo de Futbol de Vallecas televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Rayo Vallecano
| Valencia
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 2
|Remates
| 18
| 8
|Pases Totales
| 441
| 350
|Corners
| 10
| 5
|Faltas
| 11
| 8
|Posesión
| 55%
| 45%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 93
| 86
|Ataques Peligrosos
| 51
| 54
|Centros
| 18
| 8
|Saques de Banda
| 21
| 23
|Saques de Portería
| 5
| 8
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 8
| 12
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 33
| 14
|3
| Champions
| Villarreal
| 32
| 14
|4
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|5
| Europa League
| Betis
| 24
| 14
|6
| Conference League
| Espanyol
| 24
| 14
|9
| Permanencia
| Rayo
| 17
| 14
|15
| Permanencia
| Valencia
| 14
| 14
|18
| Descenso
| Girona
| 12
| 14
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|19/04/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|07/12/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Rayo
|12/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Rayo
|19/12/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|23/11/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-0
| Rayo
|09/11/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-0
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-0
| Rayo
|26/10/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Alavés
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/12/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Valencia
|21/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Levante
|09/11/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Betis
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/12/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Rayo
|15/12/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Betis
|21/12/2025 18:30
| LaLiga
| Elche
| Rayo
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|07/12/2025 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Sevilla
|13/12/2025 14:00
| LaLiga
| Atlético
| Valencia
|19/12/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Mallorca