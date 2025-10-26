Real Madrid 2 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 2 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports
Real Madrid 2 - 1 Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Actualizado: domingo, 26 octubre 2025 18:26

Madrid, 26 de octubre de 2025.

El Real Madrid se ha impuesto por 2-1 al Barcelona este domingo en un partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Los goles fueron marcados por Kylian Mbappe en el minuto 22, Fermin Lopez en el 38 y Jude Bellingham en el 43. Cabe destacar la expulsión de Pedri del Barcelona en el minuto 90+10 por doble tarjeta amarilla. Además, el Real Madrid tuvo un penalti fallado por Kylian Mbappe en el minuto 52. A lo largo del partido, el Barcelona tuvo mayor posesión de balón y más remates, lo que indica que fue el equipo que llevó la iniciativa, si bien el Real Madrid supo aprovechar mejor sus ocasiones.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 2 - BARCELONA 1 (2-1, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Daniel Carvajal, min.72), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham (Dani Ceballos, min.90), Eduardo Camavinga, Arda Guler (Brahim Diaz, min.66), Vinicius Junior (Rodrygo, min.72), Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.90+1).

BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia (Ronald Araujo, min.74), Pau Cubarsi (Roony Bardghji, min.83), Alejandro Balde (Gerard Martin, min.90+7); Pedri, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres (Marc Casado, min.74).

--GOLES.
1-0, min.22: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .
1-1, min.38: Fermin Lopez (Marcus Rashford) .
2-1, min.43: Jude Bellingham (Eder Militao) .
Amarilla al banquillo, a Andriy Lunin del Real Madrid en el minuto 90 +11.
Penalty fallado por Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 52 .
Penalty anulado a Lamine Yamal del Real Madrid en el minuto 2 .
Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 12 .


--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Javier Iglesias y Mario Melero. Amonestó a Federico Valverde (min.23), Dean Huijsen (min.57), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Pedri (min.42), Fermin Lopez (min.90+9), y, además expulso por doble amarilla a Pedri (min.90+10), por parte del BARCELONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.2: PENALIDAD! - Lamine Yamal de Barcelona comete una penalidad contra Vinicius Junior.

Min.3: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor del Real Madrid.

Min.5: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización a favor del Real Madrid.

Min.13: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.

Min.50: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.

Min.51: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Real Madrid.

Min.12: G O O O O A A A L! ¡Gol del Real Madrid! Kylian Mbappe ha anotado.

--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu (78,107 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Madrid Barcelona
Goles 2 1
Remates Fuera 6 5
Remates 23 15
Pases Totales 273 637
Corners 12 4
Faltas 12 9
Posesión 31% 69%
Tiros Bloqueados 7 4
Fueras de Juego 5 2
Tarjetas Amarillas 3 2
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 2 1
Ataques 82 121
Ataques Peligrosos 50 59
Centros 11 9
Saques de Banda 11 20
Saques de Portería 6 8
Tratamientos 2 0
Sustituciones 5 4
Tiros de Falta 11 17
Paradas 5 8
Contra Golpes 5 2



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 27 10
2 Champions Barcelona 22 10
3 Champions Villarreal 20 10
4 Champions Espanyol 18 10
5 Europa League Atlético 16 9
6 Conference League Betis 16 9
18 Descenso Celta 7 9
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 10



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
11/05/2025 LaLiga Barcelona 4-3 Real Madrid
26/10/2024 LaLiga Real Madrid 0-4 Barcelona
21/04/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Barcelona
28/10/2023 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid




-Últimos Resultados del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona
21/10/2025 Champions Barcelona 6-1 Olympiacos
18/10/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Girona
05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
01/11/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Valencia
04/11/2025 21:00 Champions Liverpool Real Madrid
09/11/2025 16:15 LaLiga Rayo Real Madrid




-Próximos partidos del Barcelona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
02/11/2025 18:30 LaLiga Barcelona Elche
05/11/2025 21:00 Champions Club Brugge Barcelona
09/11/2025 21:00 LaLiga Celta Barcelona


