Real Madrid 2 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 26 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid se ha impuesto por 2-1 al Barcelona este domingo en un partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports. Los goles fueron marcados por Kylian Mbappe en el minuto 22, Fermin Lopez en el 38 y Jude Bellingham en el 43. Cabe destacar la expulsión de Pedri del Barcelona en el minuto 90+10 por doble tarjeta amarilla. Además, el Real Madrid tuvo un penalti fallado por Kylian Mbappe en el minuto 52. A lo largo del partido, el Barcelona tuvo mayor posesión de balón y más remates, lo que indica que fue el equipo que llevó la iniciativa, si bien el Real Madrid supo aprovechar mejor sus ocasiones.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - BARCELONA 1 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Daniel Carvajal, min.72), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham (Dani Ceballos, min.90), Eduardo Camavinga, Arda Guler (Brahim Diaz, min.66), Vinicius Junior (Rodrygo, min.72), Kylian Mbappe (Gonzalo Garcia, min.90+1).
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Eric Garcia (Ronald Araujo, min.74), Pau Cubarsi (Roony Bardghji, min.83), Alejandro Balde (Gerard Martin, min.90+7); Pedri, Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Ferran Torres (Marc Casado, min.74).
--GOLES.
1-0, min.22: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .
1-1, min.38: Fermin Lopez (Marcus Rashford) .
2-1, min.43: Jude Bellingham (Eder Militao) .
Amarilla al banquillo, a Andriy Lunin del Real Madrid en el minuto 90 +11.
Penalty fallado por Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 52 .
Penalty anulado a Lamine Yamal del Real Madrid en el minuto 2 .
Gol anulado a Kylian Mbappe del Real Madrid en el minuto 12 .
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Javier Iglesias y Mario Melero. Amonestó a Federico Valverde (min.23), Dean Huijsen (min.57), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Pedri (min.42), Fermin Lopez (min.90+9), y, además expulso por doble amarilla a Pedri (min.90+10), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.2: PENALIDAD! - Lamine Yamal de Barcelona comete una penalidad contra Vinicius Junior.
Min.3: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti a favor del Real Madrid.
Min.5: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar la penalización a favor del Real Madrid.
Min.13: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.
Min.50: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Real Madrid.
Min.51: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor de Real Madrid.
Min.12: G O O O O A A A L! ¡Gol del Real Madrid! Kylian Mbappe ha anotado.
Min.14: --ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu (78,107 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Barcelona
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 6
| 5
|Remates
| 23
| 15
|Pases Totales
| 273
| 637
|Corners
| 12
| 4
|Faltas
| 12
| 9
|Posesión
| 31%
| 69%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 4
|Fueras de Juego
| 5
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 82
| 121
|Ataques Peligrosos
| 50
| 59
|Centros
| 11
| 9
|Saques de Banda
| 11
| 20
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 11
| 17
|Paradas
| 5
| 8
|Contra Golpes
| 5
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Espanyol
| 18
| 10
|5
| Europa League
| Atlético
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Betis
| 16
| 9
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 10
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|11/05/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-3
| Real Madrid
|26/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-4
| Barcelona
|21/04/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Barcelona
|28/10/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|21/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 6-1
| Olympiacos
|18/10/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Girona
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Valencia
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Liverpool
| Real Madrid
|09/11/2025 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Real Madrid
-Próximos partidos del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/11/2025 18:30
| LaLiga
| Barcelona
| Elche
|05/11/2025 21:00
| Champions
| Club Brugge
| Barcelona
|09/11/2025 21:00
| LaLiga
| Celta
| Barcelona