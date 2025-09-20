Real Madrid 2 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid goleó con autoridad al Espanyol en el Santiago Bernabéu, mostrando un dominio absoluto reflejado en las estadísticas: 72% de posesión, 16 remates por 7 del rival, y 142 ataques frente a 58. Los goles de Eder Militao en el minuto 22, asistido por Federico Valverde, y de Kylian Mbappe en el minuto 47, con pase de Vinicius Junior, sentenciaron un partido donde los blancos fueron claramente superiores. Vinicius Junior destacó como el jugador más participativo en ataque, generando constante peligro y siendo clave en la segunda anotación.
Con esta victoria, el Real Madrid se consolida líder de LaLiga con 15 puntos en 5 partidos, aumentando su ventaja sobre sus perseguidores. El triunfo no solo ratifica su poderío futbolístico, sino que también le acerca matemáticamente a la conquista del título y a la clasificación directa para la próxima Champions.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 2 - ESPANYOL 0 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.77), Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.90), Vinicius Junior (Rodrygo, min.77); Gonzalo Garcia (Arda Guler, min.61), Kylian Mbappe (Jude Bellingham, min.89).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano (Jofre Carreras, min.63), Tyrhys Dolan (Charles Pickel, min.63), Edu Exposito (Luca Koleosho, min.63), Javier Puado (Kike Garcia, min.77), Roberto Fernandez (Antoniu Roca, min.84).
--GOLES.
1-0, min.22: Eder Militao (Federico Valverde) .
2-0, min.47: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .
--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.37), Franco Mastantuono (min.75), por parte del REAL MADRID. por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu (73,466 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Espanyol
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 16
| 7
|Pases Totales
| 396
| 146
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 10
| 19
|Posesión
| 72%
| 28%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 142
| 58
|Ataques Peligrosos
| 64
| 34
|Centros
| 14
| 16
|Saques de Banda
| 20
| 10
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 20
| 12
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|4
| Champions
| Betis
| 9
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 9
| 4
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|01/02/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Real Madrid
|21/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Espanyol
|11/03/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Espanyol
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|31/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-0
| Osasuna
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/09/2025 21:30
| LaLiga
| Levante
| Real Madrid
|27/09/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Real Madrid
|30/09/2025 18:45
| Champions
| Kairat Almaty
| Real Madrid
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Valencia
|26/09/2025 21:00
| LaLiga
| Girona
| Espanyol
|05/10/2025 18:30
| LaLiga
| Espanyol
| Betis