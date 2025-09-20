Real Madrid 2 - 0 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Publicado: sábado, 20 septiembre 2025 18:15

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

El Real Madrid goleó con autoridad al Espanyol en el Santiago Bernabéu, mostrando un dominio absoluto reflejado en las estadísticas: 72% de posesión, 16 remates por 7 del rival, y 142 ataques frente a 58. Los goles de Eder Militao en el minuto 22, asistido por Federico Valverde, y de Kylian Mbappe en el minuto 47, con pase de Vinicius Junior, sentenciaron un partido donde los blancos fueron claramente superiores. Vinicius Junior destacó como el jugador más participativo en ataque, generando constante peligro y siendo clave en la segunda anotación.

Con esta victoria, el Real Madrid se consolida líder de LaLiga con 15 puntos en 5 partidos, aumentando su ventaja sobre sus perseguidores. El triunfo no solo ratifica su poderío futbolístico, sino que también le acerca matemáticamente a la conquista del título y a la clasificación directa para la próxima Champions.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID 2 - ESPANYOL 0 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Franco Mastantuono (Brahim Diaz, min.77), Federico Valverde, Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.90), Vinicius Junior (Rodrygo, min.77); Gonzalo Garcia (Arda Guler, min.61), Kylian Mbappe (Jude Bellingham, min.89).

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Urko Gonzalez de Zarate, Pol Lozano (Jofre Carreras, min.63), Tyrhys Dolan (Charles Pickel, min.63), Edu Exposito (Luca Koleosho, min.63), Javier Puado (Kike Garcia, min.77), Roberto Fernandez (Antoniu Roca, min.84).

--GOLES.
1-0, min.22: Eder Militao (Federico Valverde) .
2-0, min.47: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .


--ÁRBITRO.
Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Muniz. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.37), Franco Mastantuono (min.75), por parte del REAL MADRID. por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu (73,466 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Madrid Espanyol
Goles 2 0
Remates Fuera 6 2
Remates 16 7
Pases Totales 396 146
Corners 5 3
Faltas 10 19
Posesión 72% 28%
Tiros Bloqueados 5 4
Fueras de Juego 2 1
Tarjetas Amarillas 2 0
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 2 0
Ataques 142 58
Ataques Peligrosos 64 34
Centros 14 16
Saques de Banda 20 10
Saques de Portería 4 7
Tratamientos 0 1
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 20 12
Paradas 1 3
Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 15 5
2 Champions Barcelona 10 4
3 Champions Espanyol 10 5
4 Champions Betis 9 6
5 Europa League Athletic Bilbao 9 4
6 Conference League Getafe 9 4
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 1 4
20 Descenso Girona 1 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
01/02/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Real Madrid
21/09/2024 LaLiga Real Madrid 4-1 Espanyol
11/03/2023 LaLiga Real Madrid 3-1 Espanyol




-Últimos Resultados del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2025 Champions Real Madrid 2-1 Marseille
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
24/08/2025 LaLiga Real Oviedo 0-3 Real Madrid
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
31/08/2025 LaLiga Espanyol 1-0 Osasuna
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas




-Próximos partidos del Real Madrid.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/09/2025 21:30 LaLiga Levante Real Madrid
27/09/2025 16:15 LaLiga Atlético Real Madrid
30/09/2025 18:45 Champions Kairat Almaty Real Madrid




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/09/2025 19:00 LaLiga Espanyol Valencia
26/09/2025 21:00 LaLiga Girona Espanyol
05/10/2025 18:30 LaLiga Espanyol Betis


