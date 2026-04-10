Real Madrid 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid ha empatado este sábado por 1-1 ante el Girona en el Estadio Bernabéu, en un partido donde los blancos llevaron la iniciativa con una mayor posesión del balón y un mayor número de remates. Federico Valverde abrió el marcador en el minuto 51 tras una asistencia de Brahim Díaz, pero Thomas Lemar igualó para los visitantes en el 62, asistido por Arnau Martínez. El equipo local tuvo una oportunidad de penalti revisada por el VAR en el minuto 90, pero la decisión inicial de no concederlo fue mantenida. Kylian Mbappé fue el jugador más participativo en el ataque del Real Madrid, aunque no logró marcar. El empate deja al Real Madrid en la segunda posición de la tabla, con 71 puntos, a cinco del líder Barcelona, que tiene un partido menos. Con este resultado, el Girona se mantiene en la duodécima posición con 39 puntos, alejándose de la zona de descenso, aunque con un partido más que otros equipos en la parte baja de la clasificación. La lucha por los puestos europeos sigue abierta, con el Real Madrid aún en posición de clasificar para la Champions, mientras que el Girona se mantiene en la zona media de la tabla, lejos de los puestos europeos y del descenso.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 1 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Eder Militao (Dean Huijsen, min.64), Raul Asencio, Francisco Garcia (Ferland Mendy, min.79); Federico Valverde, Jude Bellingham (Arda Guler, min.64), Eduardo Camavinga (Aurelien Tchouameni, min.79), Brahim Diaz (Gonzalo Garcia, min.84); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin (Fran Beltran, min.84), Thomas Lemar (Hugo Rincon, min.70), Azzedine Ounahi (Bryan Gil, min.70), Claudio Echeverri (Abel Ruiz, min.64).



--GOLES.

1-0, min.51: Federico Valverde (Brahim Diaz) .

1-1, min.62: Thomas Lemar (Arnau Martinez) .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Munuera. Amonestó a Kylian Mbappe (min.35), Federico Valverde (min.76), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Hugo Rincon (min.88), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.89: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.



Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!





--ESTADIO.

Estadio Bernabeu (70,885 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Girona Goles 1 1 Remates Fuera 7 5 Remates 22 9 Pases Totales 601 390 Corners 10 1 Faltas 9 13 Posesión 61% 39% Tiros Bloqueados 6 2 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 116 64 Ataques Peligrosos 101 23 Centros 27 6 Saques de Banda 20 11 Saques de Portería 9 11 Tratamientos 4 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 12 Paradas 1 7 Contra Golpes 7 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 58 30 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 12 Permanencia Girona 38 31 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 24 30



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid 23/02/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Girona 07/12/2024 LaLiga Girona 0-3 Real Madrid 10/02/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Girona









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético 17/03/2026 Champions Manchester City 1-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Levante 1-1 Girona









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/04/2026 21:00 Champions Bayern Munich Real Madrid 21/04/2026 21:30 LaLiga Real Madrid Alavés 24/04/2026 21:00 LaLiga Betis Real Madrid









-Próximos partidos del Girona.

