Real Madrid 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 31 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid ha empatado este sábado por 1-1 ante el Girona en el Estadio Bernabéu, en un partido donde los blancos llevaron la iniciativa con una mayor posesión del balón y un mayor número de remates. Federico Valverde abrió el marcador en el minuto 51 tras una asistencia de Brahim Díaz, pero Thomas Lemar igualó para los visitantes en el 62, asistido por Arnau Martínez. El equipo local tuvo una oportunidad de penalti revisada por el VAR en el minuto 90, pero la decisión inicial de no concederlo fue mantenida. Kylian Mbappé fue el jugador más participativo en el ataque del Real Madrid, aunque no logró marcar. El empate deja al Real Madrid en la segunda posición de la tabla, con 71 puntos, a cinco del líder Barcelona, que tiene un partido menos.
Con este resultado, el Girona se mantiene en la duodécima posición con 39 puntos, alejándose de la zona de descenso, aunque con un partido más que otros equipos en la parte baja de la clasificación. La lucha por los puestos europeos sigue abierta, con el Real Madrid aún en posición de clasificar para la Champions, mientras que el Girona se mantiene en la zona media de la tabla, lejos de los puestos europeos y del descenso.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 1 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Eder Militao (Dean Huijsen, min.64), Raul Asencio, Francisco Garcia (Ferland Mendy, min.79); Federico Valverde, Jude Bellingham (Arda Guler, min.64), Eduardo Camavinga (Aurelien Tchouameni, min.79), Brahim Diaz (Gonzalo Garcia, min.84); Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Alejandro Frances, Vitor Reis, Alex Moreno; Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Ivan Martin (Fran Beltran, min.84), Thomas Lemar (Hugo Rincon, min.70), Azzedine Ounahi (Bryan Gil, min.70), Claudio Echeverri (Abel Ruiz, min.64).
--GOLES.
1-0, min.51: Federico Valverde (Brahim Diaz) .
1-1, min.62: Thomas Lemar (Arnau Martinez) .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Daniel Trujillo y Jose Munuera. Amonestó a Kylian Mbappe (min.35), Federico Valverde (min.76), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Hugo Rincon (min.88), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.89: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti a favor del Real Madrid.
Min.90: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor del Real Madrid!
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu (70,885 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Girona
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 5
|Remates
| 22
| 9
|Pases Totales
| 601
| 390
|Corners
| 10
| 1
|Faltas
| 9
| 13
|Posesión
| 61%
| 39%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 116
| 64
|Ataques Peligrosos
| 101
| 23
|Centros
| 27
| 6
|Saques de Banda
| 20
| 11
|Saques de Portería
| 9
| 11
|Tratamientos
| 4
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 12
|Paradas
| 1
| 7
|Contra Golpes
| 7
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 30
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|12
| Permanencia
| Girona
| 38
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 24
| 30
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|30/11/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Madrid
|23/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Girona
|07/12/2024
| LaLiga
| Girona
| 0-3
| Real Madrid
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Girona
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|07/04/2026
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Bayern Munich
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|17/03/2026
| Champions
| Manchester City
| 1-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-1
| Girona
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/04/2026 21:00
| Champions
| Bayern Munich
| Real Madrid
|21/04/2026 21:30
| LaLiga
| Real Madrid
| Alavés
|24/04/2026 21:00
| LaLiga
| Betis
| Real Madrid
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|21/04/2026 21:30
| LaLiga
| Girona
| Betis
|25/04/2026 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Girona
|03/05/2026 19:00
| LaLiga
| Girona
| Mallorca