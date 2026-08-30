Real Madrid 4 - 0 Málaga | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de agosto de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Real Madrid ha ganado este domingo por 4-0 al Málaga en el Estadio Bernabéu, en un partido donde los locales dominaron con claridad tanto en posesión como en remates. Jude Bellingham abrió el marcador en el minuto 19, seguido de un desafortunado gol en propia puerta de Alfonso Herrero en el 26. Kylian Mbappe amplió la ventaja en el 30 tras una asistencia de Trent Alexander-Arnold. Arda Guler cerró la cuenta en el tiempo de descuento, asistido por Vinicius Junior. El Málaga tuvo una oportunidad de penalti en el minuto 85, pero la decisión fue revocada tras la revisión del VAR. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene líder con 12 puntos en tres partidos, mientras que el Málaga sigue en puestos de descenso con un solo punto en tres jornadas.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 4 - MÁLAGA 0 (3-0, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde (Bernardo Silva, min.77), Eduardo Camavinga, Brahim Diaz (Yan Diomande, min.65), Jude Bellingham (Arda Guler, min.87), Vinicius Junior, Kylian Mbappe.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga (Jose Salinas, min.60), Angel Recio, Einar Galilea (Haitam Abaida, min.74), Rafita; Izan Merino (Ramon Enriquez, min.87), David Larrubia, Rafa Rodriguez (Pablo Martinez, min.46), Carlos Dotor, Joaquin Munoz (Juan Cruz, min.61), Chupe.

-GOLES

1-0, min.19: Jude Bellingham.2-0, min.26: Alfonso Herrero (pp).3-0, min.30: Kylian Mbappe (Trent Alexander-Arnold) .4-0, min.90(+1): Arda Guler (Vinicius Junior) .Penalty pitado a favor de Malaga anulado, que había cometido Yan Diomande en el minuto 85 . Gol en propia puerta Alfonso Herrero en el minuto 26 .

-ÁRBITRO

Juan Martinez, asistido en las bandas por Diego Barbero y Miguel Martinez, en el VAR: Daniel Trujillo y Alejandro Hernandez. por parte de REAL MADRID. Amonestó a Chupe (min.66), Ramon Enriquez (min.90+3), por parte de MÁLAGA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.12: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Real Madrid.Min.13: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.20: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.Min.20: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Real Madrid debe subir al marcador.Min.85: ¡PENALTI! - Pena máxima señalada a Yan Diomande (Real Madrid).Min.85: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Málaga.Min.86: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Málaga!

-ESTADIO

Estadio Bernabeu (74,799 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Málaga Goles 4 0 Remates Fuera 4 7 Remates 19 14 Pases Totales 598 460 Corners 9 6 Faltas 6 9 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 7 6 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 0 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 109 92 Ataques Peligrosos 67 30 Centros 19 9 Saques de Banda 14 7 Saques de Portería 9 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 10 8 Paradas 1 4 Contra Golpes 4 2

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 9 3 2 Champions Atlético 7 3 3 Champions Alavés 7 3 4 Champions Barcelona 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 18 Descenso Elche 1 3 19 Descenso Malaga 1 3 20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Real Madrid

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Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga 24/08/2026 LaLiga Malaga 1-1 Deportivo 19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga 20/06/2026 LaLiga Almeria 1-2 Malaga 14/06/2026 LaLiga Malaga 0-0 Almeria

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