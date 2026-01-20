Real Madrid 6 - 1 Mónaco | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 6 - 1 Mónaco: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un encuentro dominado por el Real Madrid desde el inicio, el equipo local se impuso con un contundente 6-1 frente al Mónaco, marcando la diferencia en el Estadio Bernabeu. Los goles de Kylian Mbappe en los minutos 5 y 26, asistidos respectivamente por Federico Valverde y Vinicius Junior, abrieron el camino para el Real Madrid, que no bajó el ritmo en ningún momento del partido. La actuación estelar continuó con los tantos de Franco Mastantuono, un autogol de Thilo Kehrer, Vinicius Junior y Jude Bellingham, este último también asistido por Valverde, sellando la victoria para el equipo de casa. Por su parte, el Mónaco logró encontrar el fondo de la red en una ocasión gracias a Jordan Teze, aunque esto no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro. El control del juego se reflejó en las estadísticas, con el Real Madrid liderando en posesión, remates y pases totales, mostrando su superioridad en el campo. A pesar de los esfuerzos del Mónaco, el equipo visitante no pudo contrarrestar el dominio local, quedándose atrás en ataques peligrosos y remates a puerta. La actuación de Kylian Mbappe, siendo el más participativo en el ataque, destacó durante el partido, contribuyendo significativamente al resultado final. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales cruciales, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones importantes. Este resultado posiciona al Real Madrid de manera favorable en la tabla, sumando puntos cruciales para su campaña en la competición.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 6 - MÓNACO 1 (2-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Dani Meso, min.83), Raul Asencio (Dani Ceballos, min.46), Eduardo Camavinga (Francisco Garcia, min.77), Dean Huijsen; Arda Guler (Daniel Carvajal, min.77), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia, min.71), Vinicius Junior, Kylian Mbappe.



MÓNACO: Philipp Koehn; Vanderson (Kassoum Ouattara, min.61), Eric Dier, Thilo Kehrer, Caio Henrique; Denis Zakaria (Aladji Bamba, min.73), Maghnes Akliouche, Ansu Fati (Mamadou Coulibaly, min.61), Aleksandr Golovin (Lucas Michal, min.84), Jordan Teze, Folarin Balogun (George Ilenikhena, min.73).



--GOLES.

1-0, min.5: Kylian Mbappe (Federico Valverde) .

2-0, min.26: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .

3-0, min.51: Franco Mastantuono (Vinicius Junior) .

4-0, min.55: Thilo Kehrer (pp).

5-0, min.63: Vinicius Junior (Arda Guler) .

5-1, min.72: Jordan Teze.

6-1, min.80: Jude Bellingham (Federico Valverde) .

Gol en propia puerta Thilo Kehrer en el minuto 55 .





--ÁRBITRO.

Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, en el VAR: Pol van Boekel y Bram Van Driessche. Amonestó a Jude Bellingham (min.44), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Denis Zakaria (min.33), por parte del MÓNACO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Bernabeu



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Mónaco Goles 6 1 Remates Fuera 8 7 Remates 23 19 Pases Totales 158 110 Corners 10 6 Faltas 9 11 Posesión 54% 46% Tiros Bloqueados 10 5 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 5 0 Ataques 103 95 Ataques Peligrosos 50 53 Centros 20 15 Saques de Banda 8 15 Saques de Portería 8 11 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 9 Paradas 6 0 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 21 7 2 Real Madrid 15 7 3 Bayern Munich 15 6 4 Tottenham Hotspur 14 7 5 Paris Saint-Germain 13 6 6 Manchester City 13 7 7 Atalanta 13 6 8 Inter 12 7 9 Atlético 12 6 10 Liverpool 12 6 11 Borussia Dortmund 11 7 12 Newcastle United 10 6 13 Chelsea 10 6 14 Sporting CP 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Marseille 9 6 17 Juventus 9 6 18 Galatasaray 9 6 19 Bayer Leverkusen 9 6 20 Monaco 9 7 21 PSV Eindhoven 8 6 22 Qarabag FK 7 6 23 Brujas 7 7 24 SSC Napoli 7 6 25 FC Copenhague 7 6 26 Bodoe/Glimt 6 7 27 Benfica 6 6 28 Pafos FC 6 6 29 Union St.Gilloise 6 6 30 Athletic Bilbao 5 6 31 Olympiacos 5 6 32 Eintracht Frankfurt 4 6 33 Slavia Prague 3 6 34 Ajax 3 6 35 Villarreal 1 6 36 Kairat Almaty 1 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid









-Últimos Resultados del Mónaco.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco 09/12/2025 Champions Monaco 1-0 Galatasaray 26/11/2025 Champions Pafos FC 2-2 Monaco 04/11/2025 Champions Bodoe/Glimt 0-1 Monaco 22/10/2025 Champions Monaco 0-0 Tottenham Hotspur









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/01/2026 21:00 LaLiga Villarreal Real Madrid 28/01/2026 21:00 Champions Benfica Real Madrid 01/02/2026 14:00 LaLiga Real Madrid Rayo









-Próximos partidos del Mónaco.

