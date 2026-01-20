Real Madrid 6 - 1 Mónaco | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Madrid 6 - 1 Mónaco: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un encuentro dominado por el Real Madrid desde el inicio, el equipo local se impuso con un contundente 6-1 frente al Mónaco, marcando la diferencia en el Estadio Bernabeu. Los goles de Kylian Mbappe en los minutos 5 y 26, asistidos respectivamente por Federico Valverde y Vinicius Junior, abrieron el camino para el Real Madrid, que no bajó el ritmo en ningún momento del partido. La actuación estelar continuó con los tantos de Franco Mastantuono, un autogol de Thilo Kehrer, Vinicius Junior y Jude Bellingham, este último también asistido por Valverde, sellando la victoria para el equipo de casa. Por su parte, el Mónaco logró encontrar el fondo de la red en una ocasión gracias a Jordan Teze, aunque esto no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.
El control del juego se reflejó en las estadísticas, con el Real Madrid liderando en posesión, remates y pases totales, mostrando su superioridad en el campo. A pesar de los esfuerzos del Mónaco, el equipo visitante no pudo contrarrestar el dominio local, quedándose atrás en ataques peligrosos y remates a puerta. La actuación de Kylian Mbappe, siendo el más participativo en el ataque, destacó durante el partido, contribuyendo significativamente al resultado final. No hubo incidencias relevantes del VAR que cambiaran decisiones arbitrales cruciales, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones importantes. Este resultado posiciona al Real Madrid de manera favorable en la tabla, sumando puntos cruciales para su campaña en la competición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 6 - MÓNACO 1 (2-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde (Dani Meso, min.83), Raul Asencio (Dani Ceballos, min.46), Eduardo Camavinga (Francisco Garcia, min.77), Dean Huijsen; Arda Guler (Daniel Carvajal, min.77), Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono (Gonzalo Garcia, min.71), Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MÓNACO: Philipp Koehn; Vanderson (Kassoum Ouattara, min.61), Eric Dier, Thilo Kehrer, Caio Henrique; Denis Zakaria (Aladji Bamba, min.73), Maghnes Akliouche, Ansu Fati (Mamadou Coulibaly, min.61), Aleksandr Golovin (Lucas Michal, min.84), Jordan Teze, Folarin Balogun (George Ilenikhena, min.73).
--GOLES.
1-0, min.5: Kylian Mbappe (Federico Valverde) .
2-0, min.26: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .
3-0, min.51: Franco Mastantuono (Vinicius Junior) .
4-0, min.55: Thilo Kehrer (pp).
5-0, min.63: Vinicius Junior (Arda Guler) .
5-1, min.72: Jordan Teze.
6-1, min.80: Jude Bellingham (Federico Valverde) .
Gol en propia puerta Thilo Kehrer en el minuto 55 .
--ÁRBITRO.
Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, en el VAR: Pol van Boekel y Bram Van Driessche. Amonestó a Jude Bellingham (min.44), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Denis Zakaria (min.33), por parte del MÓNACO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Bernabeu
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Mónaco
|Goles
| 6
| 1
|Remates Fuera
| 8
| 7
|Remates
| 23
| 19
|Pases Totales
| 158
| 110
|Corners
| 10
| 6
|Faltas
| 9
| 11
|Posesión
| 54%
| 46%
|Tiros Bloqueados
| 10
| 5
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 5
| 0
|Ataques
| 103
| 95
|Ataques Peligrosos
| 50
| 53
|Centros
| 20
| 15
|Saques de Banda
| 8
| 15
|Saques de Portería
| 8
| 11
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 9
|Paradas
| 6
| 0
|Contra Golpes
| 2
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Real Madrid
| 15
| 7
|3
| Bayern Munich
| 15
| 6
|4
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|5
| Paris Saint-Germain
| 13
| 6
|6
| Manchester City
| 13
| 7
|7
| Atalanta
| 13
| 6
|8
| Inter
| 12
| 7
|9
| Atlético
| 12
| 6
|10
| Liverpool
| 12
| 6
|11
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|12
| Newcastle United
| 10
| 6
|13
| Chelsea
| 10
| 6
|14
| Sporting CP
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Bayer Leverkusen
| 9
| 6
|20
| Monaco
| 9
| 7
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Qarabag FK
| 7
| 6
|23
| Brujas
| 7
| 7
|24
| SSC Napoli
| 7
| 6
|25
| FC Copenhague
| 7
| 6
|26
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|27
| Benfica
| 6
| 6
|28
| Pafos FC
| 6
| 6
|29
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|30
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|31
| Olympiacos
| 5
| 6
|32
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|33
| Slavia Prague
| 3
| 6
|34
| Ajax
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 6
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Mónaco.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/01/2026
| Champions
| Real Madrid
| 6-1
| Monaco
|09/12/2025
| Champions
| Monaco
| 1-0
| Galatasaray
|26/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 2-2
| Monaco
|04/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 0-1
| Monaco
|22/10/2025
| Champions
| Monaco
| 0-0
| Tottenham Hotspur
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/01/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Real Madrid
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Benfica
| Real Madrid
|01/02/2026 14:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Rayo
-Próximos partidos del Mónaco.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Monaco
| Juventus