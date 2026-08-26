Real Madrid 4 - 1 Real Sociedad | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de agosto de 2026.

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El Real Madrid ha ganado este miércoles por 4-1 a la Real Sociedad en el Estadio Bernabeu, en un partido donde Kylian Mbappé brilló con un hat-trick. El encuentro comenzó con un gol de Mbappé en el minuto 40, asistido por Federico Valverde, pero Luka Sucic igualó para la Real Sociedad en el 44'. En la segunda mitad, el equipo local tomó el control con dos asistencias de Jude Bellingham, primero para el segundo gol de Mbappé en el 60' y luego para Vinicius Junior en el 68'. Mbappé selló su actuación con un tercer gol en el 80', asistido por Vinicius. A pesar de un gol anulado a Brahim Diaz en el minuto 90, el Real Madrid dominó el partido con 21 remates y un 51% de posesión, destacándose como el equipo más proactivo. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene líder con 9 puntos en tres partidos, mientras que la Real Sociedad sigue sin sumar puntos en la liga.

El Real Madrid, con su victoria, se consolida en la primera posición de la clasificación, asegurando su lugar en la Champions la próxima temporada. La Real Sociedad, por su parte, se encuentra en una situación complicada al no haber sumado puntos en sus tres primeros encuentros, lo que les coloca en la última posición de la tabla. El partido no estuvo exento de polémica, ya que el VAR anuló un gol de Brahim Diaz en el tiempo añadido por fuera de juego. La actuación destacada de Mbappé, quien fue el jugador más participativo en ataque, fue crucial para que el equipo local se llevara los tres puntos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL MADRID 4 - REAL SOCIEDAD 1 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Alvaro Carreras (Marc Cucurella, min.46); Bernardo Silva (Carlos Espi, min.86), Federico Valverde, Arda Guler (Brahim Diaz, min.78), Jude Bellingham (Eduardo Camavinga, min.78), Vinicius Junior (Yan Diomande, min.84), Kylian Mbappe.REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Igor Zubeldia, min.57), Jon Martin, Sergio Gomez, Luken Beitia; Yangel Herrera (Carlos Soler, min.66), Benat Turrientes, Takefusa Kubo (Goncalo Guedes, min.74), Job Ochieng (Ander Barrenetxea, min.66), Luka Sucic, Mikel Oyarzabal (Orri Oskarsson, min.57).

-GOLES

1-0, min.40: Kylian Mbappe (Federico Valverde) .1-1, min.44: Luka Sucic.2-1, min.60: Kylian Mbappe (Jude Bellingham) .3-1, min.68: Vinicius Junior (Jude Bellingham) .4-1, min.80: Kylian Mbappe (Vinicius Junior) .Gol anulado a Brahim Diaz de Real Madrid en el minuto 90 .

-ÁRBITRO

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Raul Gonzalez y Jorge Figueroa. Amonestó a Alvaro Carreras (min.10), Ibrahima Konate (min.73), Eduardo Camavinga (min.90+4), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Yangel Herrera (min.31), Jon Aramburu (min.45+2), Luken Beitia (min.71), por parte de REAL SOCIEDAD.

-INCIDENCIAS VAR

Min.90: ¡G O O O O O O O L de Real Madrid! Marca Brahim Diaz.Min.90(+1) : ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Real Madrid por fuera de juego.

-ESTADIO

Estadio Bernabeu (72,226 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Madrid Real Sociedad Goles 4 1 Remates Fuera 4 4 Remates 21 10 Pases Totales 290 297 Corners 4 7 Faltas 10 8 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 4 0 Ataques 100 80 Ataques Peligrosos 68 40 Centros 8 15 Saques de Banda 8 20 Saques de Portería 8 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 8 11 Paradas 2 8 Contra Golpes 9 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 6 2 2 Champions Sevilla 6 2 3 Champions Betis 6 2 4 Champions Alavés 4 2 5 Europa League Atlético 4 2 6 Conference League Barcelona 3 1 18 Descenso Elche 1 2 19 Descenso Athletic Bilbao 0 1 20 Descenso Real Sociedad 0 2

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Últimos Resultados de Real Sociedad

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