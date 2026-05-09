Real Sociedad 2 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

La Real Sociedad empató este sábado 2-2 contra el Betis en un emocionante encuentro disputado en el Reale Arena. El Betis se adelantó con un gol de Antony en el minuto 39, y amplió su ventaja justo al inicio de la segunda parte con un tanto de Abdessamad Ezzalzouli en el 47. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y logró igualar el marcador con goles de Orri Oskarsson en el 80 y Mikel Oyarzabal, quien convirtió un penalti en el tiempo de descuento (90+2). La Real Sociedad dominó en posesión y remates, pero no pudo capitalizar un gol anulado a Jon Gorrotxategi en el minuto 63 por fuera de juego tras revisión del VAR. Aitor Ruibal fue expulsado en el 90+6, pero el marcador no se alteró tras su salida.

Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición con 54 puntos, pero con la clasificación para la Champions aún en disputa, ya que el Atlético de Madrid, cuarto, está a 9 puntos de distancia con tres partidos restantes. Por su parte, la Real Sociedad, que se encuentra en la octava posición con 44 puntos, sigue fuera de las competiciones europeas, aunque iguala en puntos al Getafe y al Athletic Bilbao, quienes tienen un partido menos. La actuación destacada de Oyarzabal en el ataque fue clave para que los locales rescataran un punto en un partido donde llevaron la iniciativa.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - REAL BETIS 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Aritz Elustondo (Gorka Carrera, min.77); Takefusa Kubo (Pablo Marin, min.54), Jon Gorrotxategi, Carlos Soler (Luka Sucic, min.54), Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson.



REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez (Hector Bellerin, min.69), Aitor Ruibal; Marc Roca, Antony (Rodrigo Riquelme, min.59), Abdessamad Ezzalzouli, Sergi Altimira (Sofyan Amrabat, min.69), Pablo Fornals (Isco, min.69), Juan Hernandez (Nelson Deossa, min.78).



--GOLES.

0-1, min.39: Antony (Sergi Altimira) .

0-2, min.47: Abdessamad Ezzalzouli.

1-2, min.80: Orri Oskarsson (Sergio Gomez) .

2-2, min.90(+2): Mikel Oyarzabal, de penalti.

Gol anulado a Jon Gorrotxategi del Real Sociedad en el minuto 63 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Ivan Rios, en el VAR: David Galvez y Pablo Gonzalez. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.62), Orri Oskarsson (min.84), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Aitor Ruibal (min.64), Diego Llorente (min.90+1), y, además expulso por doble amarilla a Aitor Ruibal (min.90+6), por parte del REAL BETIS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.63: ¡G O O O O A A A L! ¡Real Sociedad marca! Jon Gorrotxategi está en el marcador.



Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para la Real Sociedad.



Min.65: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de la Real Sociedad es anulado por fuera de juego.





--ESTADIO.

Reale Arena (28,617 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Real Betis Goles 2 2 Remates Fuera 4 5 Remates 14 14 Pases Totales 602 319 Corners 4 3 Faltas 11 9 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 4 3 Fueras de Juego 6 4 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 97 64 Ataques Peligrosos 52 19 Centros 20 8 Saques de Banda 15 7 Saques de Portería 7 6 Tratamientos 0 2 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 13 17 Paradas 4 4 Contra Golpes 4 10



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 35 5 Champions Betis 54 35 6 Europa League Celta 50 35 7 Conference League Getafe 44 34 8 Permanencia Real Sociedad 44 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 16/02/2025 LaLiga Betis 3-0 Real Sociedad 01/12/2024 LaLiga Real Sociedad 2-0 Betis 19/05/2024 LaLiga Betis 0-2 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés









-Últimos Resultados del Betis.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 03/05/2026 LaLiga Betis 3-0 Real Oviedo 24/04/2026 LaLiga Betis 1-1 Real Madrid 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 12/04/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Betis









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/05/2026 20:00 LaLiga Girona Real Sociedad 17/05/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Valencia 24/05/2026 19:00 LaLiga Espanyol Real Sociedad









-Próximos partidos del Betis.

