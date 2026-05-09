Real Sociedad 2 - 2 Betis | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
La Real Sociedad empató este sábado 2-2 contra el Betis en un emocionante encuentro disputado en el Reale Arena. El Betis se adelantó con un gol de Antony en el minuto 39, y amplió su ventaja justo al inicio de la segunda parte con un tanto de Abdessamad Ezzalzouli en el 47. Sin embargo, el conjunto local reaccionó y logró igualar el marcador con goles de Orri Oskarsson en el 80 y Mikel Oyarzabal, quien convirtió un penalti en el tiempo de descuento (90+2). La Real Sociedad dominó en posesión y remates, pero no pudo capitalizar un gol anulado a Jon Gorrotxategi en el minuto 63 por fuera de juego tras revisión del VAR. Aitor Ruibal fue expulsado en el 90+6, pero el marcador no se alteró tras su salida.
Con este resultado, el Betis se mantiene en la quinta posición con 54 puntos, pero con la clasificación para la Champions aún en disputa, ya que el Atlético de Madrid, cuarto, está a 9 puntos de distancia con tres partidos restantes. Por su parte, la Real Sociedad, que se encuentra en la octava posición con 44 puntos, sigue fuera de las competiciones europeas, aunque iguala en puntos al Getafe y al Athletic Bilbao, quienes tienen un partido menos. La actuación destacada de Oyarzabal en el ataque fue clave para que los locales rescataran un punto en un partido donde llevaron la iniciativa.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - REAL BETIS 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez, Aritz Elustondo (Gorka Carrera, min.77); Takefusa Kubo (Pablo Marin, min.54), Jon Gorrotxategi, Carlos Soler (Luka Sucic, min.54), Ander Barrenetxea; Mikel Oyarzabal, Orri Oskarsson.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Diego Llorente, Valentin Gomez, Ricardo Rodriguez (Hector Bellerin, min.69), Aitor Ruibal; Marc Roca, Antony (Rodrigo Riquelme, min.59), Abdessamad Ezzalzouli, Sergi Altimira (Sofyan Amrabat, min.69), Pablo Fornals (Isco, min.69), Juan Hernandez (Nelson Deossa, min.78).
--GOLES.
0-1, min.39: Antony (Sergi Altimira) .
0-2, min.47: Abdessamad Ezzalzouli.
1-2, min.80: Orri Oskarsson (Sergio Gomez) .
2-2, min.90(+2): Mikel Oyarzabal, de penalti.
Gol anulado a Jon Gorrotxategi del Real Sociedad en el minuto 63 .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Ivan Rios, en el VAR: David Galvez y Pablo Gonzalez. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.62), Orri Oskarsson (min.84), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Aitor Ruibal (min.64), Diego Llorente (min.90+1), y, además expulso por doble amarilla a Aitor Ruibal (min.90+6), por parte del REAL BETIS.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.63: ¡G O O O O A A A L! ¡Real Sociedad marca! Jon Gorrotxategi está en el marcador.
Min.64: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para la Real Sociedad.
Min.65: ¡NO ES GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de la Real Sociedad es anulado por fuera de juego.
--ESTADIO.
Reale Arena (28,617 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Real Betis
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 5
|Remates
| 14
| 14
|Pases Totales
| 602
| 319
|Corners
| 4
| 3
|Faltas
| 11
| 9
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 3
|Fueras de Juego
| 6
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 97
| 64
|Ataques Peligrosos
| 52
| 19
|Centros
| 20
| 8
|Saques de Banda
| 15
| 7
|Saques de Portería
| 7
| 6
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 3
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 17
|Paradas
| 4
| 4
|Contra Golpes
| 4
| 10
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 35
|5
| Champions
| Betis
| 54
| 35
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 35
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|8
| Permanencia
| Real Sociedad
| 44
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|16/02/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Sociedad
|01/12/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Betis
|19/05/2024
| LaLiga
| Betis
| 0-2
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
-Últimos Resultados del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|03/05/2026
| LaLiga
| Betis
| 3-0
| Real Oviedo
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/05/2026 20:00
| LaLiga
| Girona
| Real Sociedad
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Valencia
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Betis.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/05/2026 20:00
| LaLiga
| Betis
| Elche
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Betis
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Levante