Real Sociedad 2 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 2 - 2 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports
Publicado: domingo, 24 agosto 2025 21:35
Madrid, 24 de agosto de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en la Reale Arena, Real Sociedad y Espanyol terminaron empatados a dos goles, con un marcador al descanso favorable al Espanyol por 0-2. Los goles del partido llegaron por parte de Pere Milla y Javier Puado para el Espanyol, este último tras una repetición de penalti ordenada por el VAR por una infracción en el primer intento fallido de Puado. La Real Sociedad logró igualar el marcador en la segunda mitad gracias a los tantos de Ander Barrenetxea y Orri Oskarsson, este último asistido por Mikel Oyarzabal, quien se mostró activo en el ataque del equipo local. El Real Sociedad, con una posesión del 60% y un mayor número de remates, demostró tener la iniciativa durante gran parte del encuentro, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria. Este resultado deja al Espanyol temporalmente en la tercera posición con 4 puntos, cerca de los puestos de Champions League, mientras que la Real Sociedad se sitúa en el undécimo lugar con 2 puntos, lejos de las posiciones de descenso y de competiciones europeas, según los puntos disponibles y los partidos jugados hasta el momento.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - ESPANYOL 2 (0-2, al descanso).

--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.74); Benat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.57), Takefusa Kubo, Luka Sucic (Orri Oskarsson, min.57), Pablo Marin, Ander Barrenetxea (Goncalo Guedes, min.80), Mikel Oyarzabal (Brais Mendez, min.73).

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Fernando Calero, min.71), Edu Exposito (Jose Salinas, min.81), Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.86), Pere Milla (Ramon Terrats, min.73), Javier Puado, Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.73).

--GOLES.
0-1, min.10: Pere Milla (Roberto Fernandez) .
0-2, min.45(+1): Javier Puado, de penalti.
1-2, min.62: Ander Barrenetxea.
2-2, min.69: Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal) .


--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Mateo Busquets. Amonestó a Jon Gorrotxategi (min.76), Jon Martin (min.80), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Edu Exposito (min.45), Fernando Calero (min.90+7), por parte del ESPANYOL.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.44: Javier Puado del Espanyol no tuvo éxito desde el punto de penalti.

Min.45: VAR - ¡REPETICIÓN DE PENALTI! - Después de una revisión del VAR, el penalti para Espanyol se repetirá debido a una infracción.


--ESTADIO.
Reale Arena

-Estadísticas del partido.



Estadística Real Sociedad Espanyol
Goles 2 2
Remates Fuera 5 7
Remates 14 12
Pases Totales 267 156
Corners 4 2
Faltas 13 14
Posesión 60% 40%
Tiros Bloqueados 4 2
Fueras de Juego 1 1
Tarjetas Amarillas 2 2
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 1 1
Ataques 48 39
Ataques Peligrosos 20 23
Centros 21 10
Saques de Banda 16 18
Saques de Portería 7 9
Tratamientos 0 3
Sustituciones 6 5
Tiros de Falta 15 14
Paradas 1 3
Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Villarreal 6 2
2 Champions Barcelona 6 2
3 Champions Espanyol 4 2
4 Champions Betis 4 2
5 Champions Rayo 3 1
6 Europa League Getafe 3 1
7 Europa League Athletic Bilbao 3 1
8 Conference League Real Madrid 3 1
11 Permanencia Real Sociedad 2 2
18 Descenso Levante 0 2
19 Descenso Oviedo 0 1
20 Descenso Girona 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
09/02/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
24/08/2024 LaLiga Espanyol 0-1 Real Sociedad
13/02/2023 LaLiga Espanyol 2-3 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad
18/05/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Girona
13/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Celta




-Últimos Resultados del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
24/05/2025 LaLiga Espanyol 2-0 Las Palmas
18/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Espanyol
15/05/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona




-Próximos partidos del Real Sociedad.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
30/08/2025 19:00 LaLiga Oviedo Real Sociedad
14/09/2025 19:00 LaLiga Real Sociedad Real Madrid
21/09/2025 19:00 LaLiga Betis Real Sociedad




-Próximos partidos del Espanyol.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
31/08/2025 19:30 LaLiga Espanyol Osasuna
15/09/2025 21:00 LaLiga Espanyol Mallorca
21/09/2025 19:00 LaLiga Real Madrid Espanyol


