Real Sociedad 2 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de agosto de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en la Reale Arena, Real Sociedad y Espanyol terminaron empatados a dos goles, con un marcador al descanso favorable al Espanyol por 0-2. Los goles del partido llegaron por parte de Pere Milla y Javier Puado para el Espanyol, este último tras una repetición de penalti ordenada por el VAR por una infracción en el primer intento fallido de Puado. La Real Sociedad logró igualar el marcador en la segunda mitad gracias a los tantos de Ander Barrenetxea y Orri Oskarsson, este último asistido por Mikel Oyarzabal, quien se mostró activo en el ataque del equipo local.
El Real Sociedad, con una posesión del 60% y un mayor número de remates, demostró tener la iniciativa durante gran parte del encuentro, aunque no fue suficiente para llevarse la victoria. Este resultado deja al Espanyol temporalmente en la tercera posición con 4 puntos, cerca de los puestos de Champions League, mientras que la Real Sociedad se sitúa en el undécimo lugar con 2 puntos, lejos de las posiciones de descenso y de competiciones europeas, según los puntos disponibles y los partidos jugados hasta el momento.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - ESPANYOL 2 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Aihen Munoz, min.74); Benat Turrientes (Jon Gorrotxategi, min.57), Takefusa Kubo, Luka Sucic (Orri Oskarsson, min.57), Pablo Marin, Ander Barrenetxea (Goncalo Guedes, min.80), Mikel Oyarzabal (Brais Mendez, min.73).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Miguel Rubio, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Pol Lozano (Fernando Calero, min.71), Edu Exposito (Jose Salinas, min.81), Tyrhys Dolan (Antoniu Roca, min.86), Pere Milla (Ramon Terrats, min.73), Javier Puado, Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.73).
--GOLES.
0-1, min.10: Pere Milla (Roberto Fernandez) .
0-2, min.45(+1): Javier Puado, de penalti.
1-2, min.62: Ander Barrenetxea.
2-2, min.69: Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Quintero, asistido en las bandas por Alvaro Granel y Jose Garcia, en el VAR: Jorge Figueroa y Mateo Busquets. Amonestó a Jon Gorrotxategi (min.76), Jon Martin (min.80), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Edu Exposito (min.45), Fernando Calero (min.90+7), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.44: Javier Puado del Espanyol no tuvo éxito desde el punto de penalti.
Min.45: VAR - ¡REPETICIÓN DE PENALTI! - Después de una revisión del VAR, el penalti para Espanyol se repetirá debido a una infracción.
--ESTADIO.
Reale Arena
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Espanyol
|Goles
| 2
| 2
|Remates Fuera
| 5
| 7
|Remates
| 14
| 12
|Pases Totales
| 267
| 156
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 13
| 14
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 48
| 39
|Ataques Peligrosos
| 20
| 23
|Centros
| 21
| 10
|Saques de Banda
| 16
| 18
|Saques de Portería
| 7
| 9
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 6
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 14
|Paradas
| 1
| 3
|Contra Golpes
| 5
| 4
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Villarreal
| 6
| 2
|2
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|3
| Champions
| Espanyol
| 4
| 2
|4
| Champions
| Betis
| 4
| 2
|5
| Champions
| Rayo
| 3
| 1
|6
| Europa League
| Getafe
| 3
| 1
|7
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 3
| 1
|8
| Conference League
| Real Madrid
| 3
| 1
|11
| Permanencia
| Real Sociedad
| 2
| 2
|18
| Descenso
| Levante
| 0
| 2
|19
| Descenso
| Oviedo
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Girona
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|09/02/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|24/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Real Sociedad
|13/02/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 2-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad
|18/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Girona
|13/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|24/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-0
| Las Palmas
|18/05/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Espanyol
|15/05/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|30/08/2025 19:00
| LaLiga
| Oviedo
| Real Sociedad
|14/09/2025 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Real Madrid
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Betis
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|31/08/2025 19:30
| LaLiga
| Espanyol
| Osasuna
|15/09/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Mallorca
|21/09/2025 19:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Espanyol