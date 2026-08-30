Real Sociedad 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 30 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Sociedad se impuso al Espanyol por 2-1 en el Reale Arena en un partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. Los donostiarras dominaron el encuentro con 17 remates por 11 del conjunto catalán, aunque ambos equipos compartieron el 50% de posesión. Ander Barrenetxea abrió el marcador en el minuto 4 con asistencia de Mikel Oyarzabal, quien fue el jugador más participativo en ataque de los locales. Roberto Fernández igualó antes del descanso en el 45, pero Orri Oskarsson devolvió la ventaja a los txuri-urdin en el 61, nuevamente con pase de Oyarzabal. La expulsión del entrenador Pellegrino Matarazzo en el 90+4 no afectó al resultado final. Con esta victoria, el Real Sociedad suma 6 puntos en 3 partidos y se sitúa en la duodécima posición, mientras que el Espanyol permanece en la décima con 3 puntos tras esta derrota.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - ESPANYOL 1 (1-1, al descanso).
-EQUIPOS
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Luka Sucic (Takefusa Kubo, min.78), Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.62), Carlos Soler, Ander Barrenetxea (Alex Marchal, min.63); Orri Oskarsson (Goncalo Guedes, min.78), Mikel Oyarzabal (Jon Gorrotxategi, min.90).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Unai Nunez, Roger Hinojo; Urko Gonzalez de Zarate (Gabriel Moscardo, min.46), Edu Exposito (Rafel Bauza, min.70), Alex Calatrava, Javi Hernandez (Marcos Fernandez, min.70), Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.83), Roberto Fernandez (Pere Milla, min.83).
-GOLES
1-0, min.4: Ander Barrenetxea (Mikel Oyarzabal) .
1-1, min.45: Roberto Fernandez (Javi Hernandez) .
2-1, min.61: Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal) .
Tarjeta Roja al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 90 +4.
-ÁRBITRO
Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Luis Mario Milla y Valentin Pizarro. Amonestó a Benat Turrientes (min.17), Igor Zubeldia (min.90+3), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.22), Marcos Fernandez (min.75), Roger Hinojo (min.82), Rafel Bauza (min.88), por parte de ESPANYOL.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Reale Arena (31,884 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Sociedad
| Espanyol
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 3
| 6
|Remates
| 17
| 11
|Pases Totales
| 424
| 404
|Corners
| 7
| 3
|Faltas
| 19
| 14
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 117
| 87
|Ataques Peligrosos
| 48
| 23
|Centros
| 22
| 11
|Saques de Banda
| 14
| 17
|Saques de Portería
| 9
| 5
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 19
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 5
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|2
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|3
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|4
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Sevilla
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Betis
| 6
| 3
|10
| Permanencia
| Espanyol
| 3
| 3
|12
| Permanencia
| Real Sociedad
| 3
| 3
|18
| Descenso
| Malaga
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
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|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/08/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|09/02/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
|24/08/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-1
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Real Sociedad
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| Competición
| EquipoLocal
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| Real Sociedad
| 2-1
| Espanyol
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| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|21/08/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Sociedad
|23/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Real Sociedad
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
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| Espanyol
| 1-2
| Real Madrid
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| LaLiga
| Espanyol
| 3-0
| Levante
|23/05/2026
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| 1-1
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|17/05/2026
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| 1-2
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