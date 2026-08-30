Real Sociedad 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 30 de agosto de 2026.

-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial

El Real Sociedad se impuso al Espanyol por 2-1 en el Reale Arena en un partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga. Los donostiarras dominaron el encuentro con 17 remates por 11 del conjunto catalán, aunque ambos equipos compartieron el 50% de posesión. Ander Barrenetxea abrió el marcador en el minuto 4 con asistencia de Mikel Oyarzabal, quien fue el jugador más participativo en ataque de los locales. Roberto Fernández igualó antes del descanso en el 45, pero Orri Oskarsson devolvió la ventaja a los txuri-urdin en el 61, nuevamente con pase de Oyarzabal. La expulsión del entrenador Pellegrino Matarazzo en el 90+4 no afectó al resultado final. Con esta victoria, el Real Sociedad suma 6 puntos en 3 partidos y se sitúa en la duodécima posición, mientras que el Espanyol permanece en la décima con 3 puntos tras esta derrota.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - ESPANYOL 1 (1-1, al descanso).

-EQUIPOS

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martin, Sergio Gomez; Luka Sucic (Takefusa Kubo, min.78), Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.62), Carlos Soler, Ander Barrenetxea (Alex Marchal, min.63); Orri Oskarsson (Goncalo Guedes, min.78), Mikel Oyarzabal (Jon Gorrotxategi, min.90).ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Vanja Drkusic, Unai Nunez, Roger Hinojo; Urko Gonzalez de Zarate (Gabriel Moscardo, min.46), Edu Exposito (Rafel Bauza, min.70), Alex Calatrava, Javi Hernandez (Marcos Fernandez, min.70), Tyrhys Dolan (Jofre Carreras, min.83), Roberto Fernandez (Pere Milla, min.83).

-GOLES

1-0, min.4: Ander Barrenetxea (Mikel Oyarzabal) .1-1, min.45: Roberto Fernandez (Javi Hernandez) .2-1, min.61: Orri Oskarsson (Mikel Oyarzabal) .Tarjeta Roja al banquillo, a Pellegrino Matarazzo del Real Sociedad en el minuto 90 +4.

-ÁRBITRO

Manuel Orellana, asistido en las bandas por Ivan Rios y Roberto Tejero, en el VAR: Luis Mario Milla y Valentin Pizarro. Amonestó a Benat Turrientes (min.17), Igor Zubeldia (min.90+3), por parte de REAL SOCIEDAD. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.22), Marcos Fernandez (min.75), Roger Hinojo (min.82), Rafel Bauza (min.88), por parte de ESPANYOL.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Reale Arena (31,884 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Real Sociedad Espanyol Goles 2 1 Remates Fuera 3 6 Remates 17 11 Pases Totales 424 404 Corners 7 3 Faltas 19 14 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 5 2 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 117 87 Ataques Peligrosos 48 23 Centros 22 11 Saques de Banda 14 17 Saques de Portería 9 5 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 19 Paradas 2 6 Contra Golpes 5 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 7 3 2 Champions Alavés 7 3 3 Champions Barcelona 6 2 4 Champions Real Madrid 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 10 Permanencia Espanyol 3 3 12 Permanencia Real Sociedad 3 3 18 Descenso Malaga 1 2 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

Últimos enfrentamientos directos

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Últimos Resultados de Espanyol

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol 22/08/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Real Madrid 16/08/2026 LaLiga Espanyol 3-0 Levante 23/05/2026 LaLiga Espanyol 1-1 Real Sociedad 17/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Espanyol

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