Real Sociedad 0 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Getafe ha ganado este miércoles por 0-1 a la Real Sociedad en el Reale Arena, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más disparos a puerta, pero no lograron concretar sus oportunidades. El único gol del encuentro llegó en el minuto 29, cuando Jon Gorrotxategi marcó en propia puerta, dándole la ventaja al conjunto visitante. La Real Sociedad tuvo una oportunidad de oro para igualar el marcador en el minuto 14, cuando Brais Mendez falló un penalti, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. A pesar de su control del juego, el equipo local no pudo revertir el resultado adverso.
Con esta victoria, el Getafe suma 47 puntos, manteniéndose en la sexta posición de la tabla y en la lucha por puestos europeos, mientras que la Real Sociedad, con 42 puntos, sigue en la octava posición. La actuación destacada de Mauro Arambarri en el centro del campo fue crucial para el equipo visitante, que supo resistir la presión de los locales. El encuentro estuvo marcado por varias amonestaciones, pero no hubo expulsiones. Con seis jornadas por disputar, el Barcelona lidera la clasificación con 79 puntos y un partido menos, acercándose al título de LaLiga.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 0 - GETAFE 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo (Jon Aramburu, min.46), Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz (Wesley, min.78); Jon Gorrotxategi (Jon Karrikaburu, min.89), Carlos Soler (Benat Turrientes, min.88), Takefusa Kubo, Brais Mendez (Mikel Oyarzabal, min.56), Pablo Marin (Ander Barrenetxea, min.56), Orri Oskarsson.
GETAFE: David Soria; Kiko (Diego Rico, min.80), Sebastian Boselli, Abdelkabir Abqar (Allan Nyom, min.80), Djene, Juan Iglesias; Mario Martin (Javier Munoz, min.68), Mauro Arambarri, Luis Milla; Luis Vazquez (Adrian Liso, min.87), Martin Satriano.
--GOLES.
0-1, min.29: Jon Gorrotxategi (pp).
Penalty fallado por Brais Mendez del Real Sociedad en el minuto 14 .
Gol en propia puerta Jon Gorrotxategi en el minuto 29 .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Mario Melero y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Orri Oskarsson (min.31), Pablo Marin (min.45), Duje Caleta-Car (min.68), Alex Remiro (min.90+7), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.27), Juan Iglesias (min.37), Mauro Arambarri (min.90+3), Allan Nyom (min.90+4), Luis Milla (min.90+7), por parte del GETAFE.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.13: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para la Real Sociedad.
Min.13: ¡Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal para la Real Sociedad!
Min.15: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.
Min.16: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar un penal a la Real Sociedad!
--ESTADIO.
Reale Arena televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Getafe
|Goles
| 0
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 4
|Remates
| 13
| 5
|Corners
| 5
| 3
|Faltas
| 13
| 20
|Posesión
| 66%
| 34%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 1
|Fueras de Juego
| 5
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 5
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Centros
| 13
| 15
|Saques de Banda
| 24
| 16
|Saques de Portería
| 10
| 9
|Tratamientos
| 2
| 6
|Sustituciones
| 6
| 4
|Tiros de Falta
| 21
| 18
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 73
| 32
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 49
| 32
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 32
|8
| Permanencia
| Real Sociedad
| 42
| 32
|18
| Descenso
| Alavés
| 33
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|09/01/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-2
| Real Sociedad
|26/01/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Getafe
|01/09/2024
| LaLiga
| Getafe
| 0-0
| Real Sociedad
|21/04/2024
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|04/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-0
| Levante
|20/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Real Sociedad
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
-Últimos Resultados del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
|13/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 1-0
| Getafe
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|21/03/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Getafe
|14/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Getafe
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/04/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Sociedad
|04/05/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Sociedad
|09/05/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Betis
-Próximos partidos del Getafe.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|25/04/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Barcelona
|03/05/2026 16:15
| LaLiga
| Getafe
| Rayo
|10/05/2026 18:30
| LaLiga
| Real Oviedo
| Getafe