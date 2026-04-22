Real Sociedad 0 - 1 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Getafe ha ganado este miércoles por 0-1 a la Real Sociedad en el Reale Arena, en un partido donde los locales dominaron la posesión y generaron más disparos a puerta, pero no lograron concretar sus oportunidades. El único gol del encuentro llegó en el minuto 29, cuando Jon Gorrotxategi marcó en propia puerta, dándole la ventaja al conjunto visitante. La Real Sociedad tuvo una oportunidad de oro para igualar el marcador en el minuto 14, cuando Brais Mendez falló un penalti, tras una revisión del VAR que cambió la decisión inicial del árbitro. A pesar de su control del juego, el equipo local no pudo revertir el resultado adverso.

Con esta victoria, el Getafe suma 47 puntos, manteniéndose en la sexta posición de la tabla y en la lucha por puestos europeos, mientras que la Real Sociedad, con 42 puntos, sigue en la octava posición. La actuación destacada de Mauro Arambarri en el centro del campo fue crucial para el equipo visitante, que supo resistir la presión de los locales. El encuentro estuvo marcado por varias amonestaciones, pero no hubo expulsiones. Con seis jornadas por disputar, el Barcelona lidera la clasificación con 79 puntos y un partido menos, acercándose al título de LaLiga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 0 - GETAFE 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo (Jon Aramburu, min.46), Jon Martin, Duje Caleta-Car, Aihen Munoz (Wesley, min.78); Jon Gorrotxategi (Jon Karrikaburu, min.89), Carlos Soler (Benat Turrientes, min.88), Takefusa Kubo, Brais Mendez (Mikel Oyarzabal, min.56), Pablo Marin (Ander Barrenetxea, min.56), Orri Oskarsson.



GETAFE: David Soria; Kiko (Diego Rico, min.80), Sebastian Boselli, Abdelkabir Abqar (Allan Nyom, min.80), Djene, Juan Iglesias; Mario Martin (Javier Munoz, min.68), Mauro Arambarri, Luis Milla; Luis Vazquez (Adrian Liso, min.87), Martin Satriano.



--GOLES.

0-1, min.29: Jon Gorrotxategi (pp).

Penalty fallado por Brais Mendez del Real Sociedad en el minuto 14 .

Gol en propia puerta Jon Gorrotxategi en el minuto 29 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Gonzalo Garcia, en el VAR: Mario Melero y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Orri Oskarsson (min.31), Pablo Marin (min.45), Duje Caleta-Car (min.68), Alex Remiro (min.90+7), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Abdelkabir Abqar (min.27), Juan Iglesias (min.37), Mauro Arambarri (min.90+3), Allan Nyom (min.90+4), Luis Milla (min.90+7), por parte del GETAFE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.13: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para la Real Sociedad.



Min.13: ¡Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal para la Real Sociedad!



Min.15: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.



Min.16: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar un penal a la Real Sociedad!





--ESTADIO.

Reale Arena televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Getafe Goles 0 1 Remates Fuera 7 4 Remates 13 5 Corners 5 3 Faltas 13 20 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 3 1 Fueras de Juego 5 1 Tarjetas Amarillas 4 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Centros 13 15 Saques de Banda 24 16 Saques de Portería 10 9 Tratamientos 2 6 Sustituciones 6 4 Tiros de Falta 21 18 Paradas 0 3 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 73 32 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 49 32 6 Conference League Getafe 44 32 8 Permanencia Real Sociedad 42 32 18 Descenso Alavés 33 32 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 09/01/2026 LaLiga Getafe 1-2 Real Sociedad 26/01/2025 LaLiga Real Sociedad 0-3 Getafe 01/09/2024 LaLiga Getafe 0-0 Real Sociedad 21/04/2024 LaLiga Getafe 1-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés 04/04/2026 LaLiga Real Sociedad 2-0 Levante 20/03/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Real Sociedad 15/03/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Osasuna









-Últimos Resultados del Getafe.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe 13/04/2026 LaLiga Levante 1-0 Getafe 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 21/03/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Getafe 14/03/2026 LaLiga Atlético 1-0 Getafe









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/04/2026 14:00 LaLiga Rayo Real Sociedad 04/05/2026 21:00 LaLiga Sevilla Real Sociedad 09/05/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Betis









-Próximos partidos del Getafe.

