Real Sociedad 3 - 3 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 3 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro disputado en el Reale Arena, Real Sociedad y Oviedo terminaron igualados a tres goles, en un partido que mantuvo en vilo a los 30,917 espectadores presentes. La primera mitad concluyó sin goles, pero la acción se intensificó en la segunda parte, donde Federico Vinas adelantó al Oviedo con un doblete en los minutos 50 y 52. La Real Sociedad reaccionó y logró igualar el marcador gracias a Orri Oskarsson, quien marcó en el minuto 64 y en el tiempo de descuento, mientras que Duje Caleta-Car contribuyó con un gol en el minuto 87. Sin embargo, Eric Bailly marcó el tanto del empate para el Oviedo en el minuto 90(+2), asistido por Santi Cazorla, sellando el resultado final.
El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en dos momentos clave. En el minuto 48, se revisó una posible tarjeta para un jugador del Oviedo, pero tras la revisión, el árbitro decidió no tomar más acciones. Posteriormente, en el minuto 88, se revisó un posible gol para la Real Sociedad, y tras la revisión, el gol se mantuvo, validando la acción que contribuyó al emocionante empate final. Este resultado deja a la Real Sociedad con 32 puntos en 25 partidos, situándose en la novena posición, mientras que el Oviedo sigue en el fondo de la tabla con 17 puntos tras 24 jornadas, luchando por su permanencia en la categoría.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - OVIEDO 3 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Alvaro Odriozola, min.53), Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi (Arsen Zakharyan, min.77), Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.46), Pablo Marin (Orri Oskarsson, min.53), Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.
OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Nicolas Fonseca (Alex Fores, min.90+2), Kwasi Sibo (Leander Dendoncker, min.76), Haissem Hassan (Thiago Fernandez, min.77), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Santi Cazorla, min.76), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.84).
--GOLES.
0-1, min.50: Federico Vinas (Haissem Hassan) .
0-2, min.52: Federico Vinas.
1-2, min.64: Orri Oskarsson (Sergio Gomez) .
2-2, min.87: Duje Caleta-Car.
3-2, min.90: Orri Oskarsson (Goncalo Guedes) .
3-3, min.90(+2): Eric Bailly (Santi Cazorla) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Ruben Avalos y Javier Iglesias. Amonestó a Sergio Gomez (min.33), Brais Mendez (min.81), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Kwasi Sibo (min.70), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.48: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.
Min.49: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.
Min.88: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Real Sociedad.
Min.88: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del Real Sociedad se mantiene.
--ESTADIO.
Reale Arena (30,917 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Oviedo
|Goles
| 3
| 3
|Remates Fuera
| 3
| 4
|Remates
| 14
| 14
|Pases Totales
| 500
| 301
|Corners
| 7
| 6
|Faltas
| 14
| 14
|Posesión
| 62%
| 38%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 93
| 98
|Ataques Peligrosos
| 44
| 36
|Centros
| 21
| 10
|Saques de Banda
| 21
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 6
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 14
| 14
|Paradas
| 3
| 5
|Contra Golpes
| 2
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 60
| 24
|2
| Champions
| Barcelona
| 58
| 24
|3
| Champions
| Villarreal
| 48
| 24
|4
| Champions
| Atlético
| 45
| 24
|5
| Europa League
| Betis
| 41
| 24
|6
| Conference League
| Espanyol
| 35
| 24
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 32
| 25
|18
| Descenso
| Mallorca
| 24
| 24
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 24
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 24
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
|01/02/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Real Sociedad
|25/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Celta
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|15/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-2
| Athletic Bilbao
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|25/01/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Real Oviedo
|17/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 3-2
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/02/2026 18:30
| LaLiga
| Mallorca
| Real Sociedad
|07/03/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Real Sociedad
|15/03/2026 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Osasuna
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/02/2026 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Atlético
|04/03/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Real Oviedo
|09/03/2026 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Oviedo