Real Sociedad 3 - 3 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 3 - 3 Oviedo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro disputado en el Reale Arena, Real Sociedad y Oviedo terminaron igualados a tres goles, en un partido que mantuvo en vilo a los 30,917 espectadores presentes. La primera mitad concluyó sin goles, pero la acción se intensificó en la segunda parte, donde Federico Vinas adelantó al Oviedo con un doblete en los minutos 50 y 52. La Real Sociedad reaccionó y logró igualar el marcador gracias a Orri Oskarsson, quien marcó en el minuto 64 y en el tiempo de descuento, mientras que Duje Caleta-Car contribuyó con un gol en el minuto 87. Sin embargo, Eric Bailly marcó el tanto del empate para el Oviedo en el minuto 90(+2), asistido por Santi Cazorla, sellando el resultado final. El partido estuvo marcado por la intervención del VAR en dos momentos clave. En el minuto 48, se revisó una posible tarjeta para un jugador del Oviedo, pero tras la revisión, el árbitro decidió no tomar más acciones. Posteriormente, en el minuto 88, se revisó un posible gol para la Real Sociedad, y tras la revisión, el gol se mantuvo, validando la acción que contribuyó al emocionante empate final. Este resultado deja a la Real Sociedad con 32 puntos en 25 partidos, situándose en la novena posición, mientras que el Oviedo sigue en el fondo de la tabla con 17 puntos tras 24 jornadas, luchando por su permanencia en la categoría.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 3 - OVIEDO 3 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu (Alvaro Odriozola, min.53), Jon Martin, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi (Arsen Zakharyan, min.77), Benat Turrientes (Yangel Herrera, min.46), Pablo Marin (Orri Oskarsson, min.53), Brais Mendez, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal.



OVIEDO: Aaron Escandell; Nacho Vidal, David Carmo, Javi Lopez, Eric Bailly; Nicolas Fonseca (Alex Fores, min.90+2), Kwasi Sibo (Leander Dendoncker, min.76), Haissem Hassan (Thiago Fernandez, min.77), Ilyas Chaira, Alberto Reina (Santi Cazorla, min.76), Federico Vinas (Thiago Borbas, min.84).



--GOLES.

0-1, min.50: Federico Vinas (Haissem Hassan) .

0-2, min.52: Federico Vinas.

1-2, min.64: Orri Oskarsson (Sergio Gomez) .

2-2, min.87: Duje Caleta-Car.

3-2, min.90: Orri Oskarsson (Goncalo Guedes) .

3-3, min.90(+2): Eric Bailly (Santi Cazorla) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Ruben Avalos y Javier Iglesias. Amonestó a Sergio Gomez (min.33), Brais Mendez (min.81), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Kwasi Sibo (min.70), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.48: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Real Oviedo.



Min.49: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.88: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Real Sociedad.



Min.88: META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del Real Sociedad se mantiene.





--ESTADIO.

Reale Arena (30,917 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Oviedo Goles 3 3 Remates Fuera 3 4 Remates 14 14 Pases Totales 500 301 Corners 7 6 Faltas 14 14 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 93 98 Ataques Peligrosos 44 36 Centros 21 10 Saques de Banda 21 13 Saques de Portería 5 6 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 14 Paradas 3 5 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 60 24 2 Champions Barcelona 58 24 3 Champions Villarreal 48 24 4 Champions Atlético 45 24 5 Europa League Betis 41 24 6 Conference League Espanyol 35 24 9 Permanencia Real Sociedad 32 25 18 Descenso Mallorca 24 24 19 Descenso Levante 18 24 20 Descenso Real Oviedo 17 24



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche 01/02/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Real Sociedad 25/01/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Celta









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 15/02/2026 LaLiga Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 25/01/2026 LaLiga Barcelona 3-0 Real Oviedo 17/01/2026 LaLiga Osasuna 3-2 Real Oviedo









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/02/2026 18:30 LaLiga Mallorca Real Sociedad 07/03/2026 18:30 LaLiga Atlético Real Sociedad 15/03/2026 21:00 LaLiga Real Sociedad Osasuna









-Próximos partidos del Oviedo.

