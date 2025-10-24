Real Sociedad 2 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de octubre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
La Real Sociedad se impuso por 2-1 al Sevilla en un partido disputado el pasado 24 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en la Reale Arena. Los locales se adelantaron en el minuto 19 de penalti con un gol de Mikel Oyarzabal, pero el Sevilla empató en el 30 con un tanto de Nemanja Gudelj asistido por Gabriel Suazo. Finalmente, Oyarzabal volvió a marcar en el 36 para dar la victoria a la Real Sociedad.
El partido estuvo marcado por la mayor iniciativa ofensiva de la Real Sociedad, que tuvo más remates y posesión de balón que el Sevilla. Destacó la actuación de Mikel Oyarzabal, autor de los dos goles del equipo local. Por parte del Sevilla, Nemanja Gudelj fue el jugador más participativo en ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - SEVILLA 1 (2-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Pablo Marin, min.86); Goncalo Guedes (Aihen Munoz, min.69), Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera (Carlos Soler, min.33), Brais Mendez (Benat Turrientes, min.70); Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Arsen Zakharyan, min.69).
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Fabio Cardoso (Chidera Ejuke, min.52), Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoume (Gerard Fernandez, min.52), Nemanja Gudelj, Djibril Sow (Alfon Gonzalez, min.79); Alexis Sanchez (Juanlu Sanchez, min.52), Isaac Romero (Akor Adams, min.65), Ruben Vargas.
--GOLES.
1-0, min.19: Mikel Oyarzabal, de penalti.
1-1, min.30: Nemanja Gudelj (Gabriel Suazo) .
2-1, min.36: Mikel Oyarzabal.
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Israel Barcena, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Mikel Oyarzabal (min.90+4), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Lucien Agoume (min.34), Djibril Sow (min.50), Jose Angel Carmona (min.57), por parte del SEVILLA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.18: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.
Min.19: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de la Real Sociedad!
--ESTADIO.
Reale Arena (30,965 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Sevilla
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 2
| 2
|Remates
| 5
| 5
|Pases Totales
| 178
| 181
|Corners
| 1
| 8
|Faltas
| 15
| 14
|Posesión
| 40%
| 60%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 2
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 85
| 102
|Ataques Peligrosos
| 37
| 39
|Centros
| 6
| 8
|Saques de Banda
| 12
| 20
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 17
|Paradas
| 0
| 1
|Contra Golpes
| 3
| 2
###WidgetCompleto###
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 24
| 9
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 9
|3
| Champions
| Villarreal
| 17
| 9
|4
| Champions
| Atlético
| 16
| 9
|5
| Europa League
| Betis
| 16
| 9
|6
| Conference League
| Espanyol
| 15
| 9
|9
| Permanencia
| Sevilla
| 13
| 10
|14
| Permanencia
| Real Sociedad
| 9
| 10
|18
| Descenso
| Celta
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 6
| 9
|20
| Descenso
| Girona
| 6
| 9
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|09/03/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Sevilla
|03/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Sociedad
|02/03/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Real Sociedad
|26/11/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|18/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Mallorca
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 18:30
| LaLiga
| Real Sociedad
| Athletic Bilbao
|07/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Sociedad
|22/11/2025 18:30
| LaLiga
| Osasuna
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/11/2025 16:15
| LaLiga
| Atlético
| Sevilla
|08/11/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Osasuna
|24/11/2025 21:00
| LaLiga
| Espanyol
| Sevilla