Real Sociedad 2 - 1 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 24 de octubre de 2025.

La Real Sociedad se impuso por 2-1 al Sevilla en un partido disputado el pasado 24 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en la Reale Arena. Los locales se adelantaron en el minuto 19 de penalti con un gol de Mikel Oyarzabal, pero el Sevilla empató en el 30 con un tanto de Nemanja Gudelj asistido por Gabriel Suazo. Finalmente, Oyarzabal volvió a marcar en el 36 para dar la victoria a la Real Sociedad. El partido estuvo marcado por la mayor iniciativa ofensiva de la Real Sociedad, que tuvo más remates y posesión de balón que el Sevilla. Destacó la actuación de Mikel Oyarzabal, autor de los dos goles del equipo local. Por parte del Sevilla, Nemanja Gudelj fue el jugador más participativo en ataque.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - SEVILLA 1 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez (Pablo Marin, min.86); Goncalo Guedes (Aihen Munoz, min.69), Jon Gorrotxategi, Yangel Herrera (Carlos Soler, min.33), Brais Mendez (Benat Turrientes, min.70); Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea (Arsen Zakharyan, min.69).



SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Fabio Cardoso (Chidera Ejuke, min.52), Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoume (Gerard Fernandez, min.52), Nemanja Gudelj, Djibril Sow (Alfon Gonzalez, min.79); Alexis Sanchez (Juanlu Sanchez, min.52), Isaac Romero (Akor Adams, min.65), Ruben Vargas.



--GOLES.

1-0, min.19: Mikel Oyarzabal, de penalti.

1-1, min.30: Nemanja Gudelj (Gabriel Suazo) .

2-1, min.36: Mikel Oyarzabal.





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Inigo Prieto y Israel Barcena, en el VAR: Valentin Pizarro y Pablo Gonzalez. Amonestó a Mikel Oyarzabal (min.90+4), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Lucien Agoume (min.34), Djibril Sow (min.50), Jose Angel Carmona (min.57), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.18: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para la Real Sociedad.



Min.19: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti a favor de la Real Sociedad!





--ESTADIO.

Reale Arena (30,965 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Sevilla Goles 2 1 Remates Fuera 2 2 Remates 5 5 Pases Totales 178 181 Corners 1 8 Faltas 15 14 Posesión 40% 60% Tiros Bloqueados 0 2 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 85 102 Ataques Peligrosos 37 39 Centros 6 8 Saques de Banda 12 20 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 17 Paradas 0 1 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 24 9 2 Champions Barcelona 22 9 3 Champions Villarreal 17 9 4 Champions Atlético 16 9 5 Europa League Betis 16 9 6 Conference League Espanyol 15 9 9 Permanencia Sevilla 13 10 14 Permanencia Real Sociedad 9 10 18 Descenso Celta 7 9 19 Descenso Real Oviedo 6 9 20 Descenso Girona 6 9



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 09/03/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Sevilla 03/11/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Real Sociedad 02/03/2024 LaLiga Sevilla 3-2 Real Sociedad 26/11/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca 05/10/2025 LaLiga Sevilla 4-1 Barcelona 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/11/2025 18:30 LaLiga Real Sociedad Athletic Bilbao 07/11/2025 21:00 LaLiga Elche Real Sociedad 22/11/2025 18:30 LaLiga Osasuna Real Sociedad









-Próximos partidos del Sevilla.

