Real Sociedad 2 - 3 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 2 - 3 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un emocionante encuentro en la Reale Arena, el Villarreal logró imponerse por 3-2 ante la Real Sociedad, en una jornada marcada por la efectividad frente al arco contrario. El partido comenzó con el Villarreal tomando la delantera gracias a un gol de Ayoze Perez, asistido por Alfonso Pedraza en el minuto 31, seguido de un segundo tanto de Alberto Moleiro, con asistencia de Ayoze Perez en el minuto 57. Sin embargo, la Real Sociedad no se dio por vencida y logró igualar el marcador con goles de Carlos Soler en el minuto 60, asistido por Takefusa Kubo, y Ander Barrenetxea en el minuto 87. La victoria para el Villarreal fue sellada por Alberto Moleiro con un gol en el tiempo añadido, minuto 90(+5), dejando el marcador final en 2-3. El partido estuvo marcado por una clara iniciativa del Villarreal en ataque, reflejada en la posesión de balón y el número de remates, aunque la Real Sociedad mostró una notable resistencia y capacidad de reacción. A pesar de la intensa batalla en el campo, no hubo incidencias destacables por parte del VAR que cambiaran el curso del encuentro. La disciplina fue un factor a considerar, con el árbitro Cesar Soto amonestando a varios jugadores de ambos equipos, aunque sin llegar a mostrar tarjetas rojas. Este resultado deja al Villarreal en una posición favorable para seguir luchando por un lugar en la Champions, mientras que la Real Sociedad deberá mejorar su rendimiento para escalar posiciones en la tabla.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - VILLAREAL 3 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Aritz Elustondo; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler (Arsen Zakharyan, min.77), Takefusa Kubo (Benat Turrientes, min.85), Brais Mendez (Mikel Goti, min.84), Goncalo Guedes (Gorka Carrera, min.77), Umar Sadiq (Ander Barrenetxea, min.56).



VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.78); Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.79), Santi Comesana, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.68), Alberto Moleiro; Gerard Moreno (Georges Mikautadze, min.68), Ayoze Perez (Tani Oluwaseyi, min.86).



--GOLES.

0-1, min.31: Ayoze Perez (Alfonso Pedraza) .

0-2, min.57: Alberto Moleiro (Ayoze Perez) .

1-2, min.60: Carlos Soler (Takefusa Kubo) .

2-2, min.87: Ander Barrenetxea.

2-3, min.90(+5): Alberto Moleiro.





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Umar Sadiq (min.42), Jon Martin (min.69), Ander Barrenetxea (min.70), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Pape Gueye (min.20), Ayoze Perez (min.45+2), Alberto Moleiro (min.49), Alfonso Pedraza (min.67), Santiago Mourino (min.73), Luiz Junior (min.74), Juan Foyth (min.90), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Reale Arena (30,140 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Villareal Goles 2 3 Remates Fuera 5 3 Remates 16 8 Pases Totales 265 202 Corners 8 2 Faltas 15 18 Posesión 60% 40% Tiros Bloqueados 4 0 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 3 7 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 142 70 Ataques Peligrosos 54 41 Centros 18 11 Saques de Banda 23 13 Saques de Portería 5 7 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 16 Paradas 1 5 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 34 14 2 Champions Real Madrid 32 13 3 Champions Atlético 31 14 4 Champions Villarreal 29 13 5 Europa League Betis 21 13 6 Conference League Espanyol 21 13 9 Permanencia Real Sociedad 16 13 18 Descenso Girona 11 13 19 Descenso Levante 9 14 20 Descenso Real Oviedo 9 14



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 20/04/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Real Sociedad 13/01/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Villarreal 23/02/2024 LaLiga Real Sociedad 1-3 Villarreal 09/12/2023 LaLiga Villarreal 0-3 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 07/11/2025 LaLiga Elche 1-1 Real Sociedad 01/11/2025 LaLiga Real Sociedad 3-2 Athletic Bilbao 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca 08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal 05/11/2025 Champions Pafos FC 1-0 Villarreal









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 06/12/2025 16:15 LaLiga Alavés Real Sociedad 12/12/2025 21:00 LaLiga Real Sociedad Girona 20/12/2025 16:15 LaLiga Levante Real Sociedad









-Próximos partidos del Villareal.

