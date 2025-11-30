Real Sociedad 2 - 3 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Real Sociedad 2 - 3 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 30 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un emocionante encuentro en la Reale Arena, el Villarreal logró imponerse por 3-2 ante la Real Sociedad, en una jornada marcada por la efectividad frente al arco contrario. El partido comenzó con el Villarreal tomando la delantera gracias a un gol de Ayoze Perez, asistido por Alfonso Pedraza en el minuto 31, seguido de un segundo tanto de Alberto Moleiro, con asistencia de Ayoze Perez en el minuto 57. Sin embargo, la Real Sociedad no se dio por vencida y logró igualar el marcador con goles de Carlos Soler en el minuto 60, asistido por Takefusa Kubo, y Ander Barrenetxea en el minuto 87. La victoria para el Villarreal fue sellada por Alberto Moleiro con un gol en el tiempo añadido, minuto 90(+5), dejando el marcador final en 2-3.
El partido estuvo marcado por una clara iniciativa del Villarreal en ataque, reflejada en la posesión de balón y el número de remates, aunque la Real Sociedad mostró una notable resistencia y capacidad de reacción. A pesar de la intensa batalla en el campo, no hubo incidencias destacables por parte del VAR que cambiaran el curso del encuentro. La disciplina fue un factor a considerar, con el árbitro Cesar Soto amonestando a varios jugadores de ambos equipos, aunque sin llegar a mostrar tarjetas rojas. Este resultado deja al Villarreal en una posición favorable para seguir luchando por un lugar en la Champions, mientras que la Real Sociedad deberá mejorar su rendimiento para escalar posiciones en la tabla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 2 - VILLAREAL 3 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Aritz Elustondo; Jon Gorrotxategi, Carlos Soler (Arsen Zakharyan, min.77), Takefusa Kubo (Benat Turrientes, min.85), Brais Mendez (Mikel Goti, min.84), Goncalo Guedes (Gorka Carrera, min.77), Umar Sadiq (Ander Barrenetxea, min.56).
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Rafa Marin, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.78); Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.79), Santi Comesana, Pape Gueye (Daniel Parejo, min.68), Alberto Moleiro; Gerard Moreno (Georges Mikautadze, min.68), Ayoze Perez (Tani Oluwaseyi, min.86).
--GOLES.
0-1, min.31: Ayoze Perez (Alfonso Pedraza) .
0-2, min.57: Alberto Moleiro (Ayoze Perez) .
1-2, min.60: Carlos Soler (Takefusa Kubo) .
2-2, min.87: Ander Barrenetxea.
2-3, min.90(+5): Alberto Moleiro.
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Jorge Figueroa y Pablo Gonzalez. Amonestó a Umar Sadiq (min.42), Jon Martin (min.69), Ander Barrenetxea (min.70), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Pape Gueye (min.20), Ayoze Perez (min.45+2), Alberto Moleiro (min.49), Alfonso Pedraza (min.67), Santiago Mourino (min.73), Luiz Junior (min.74), Juan Foyth (min.90), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Reale Arena (30,140 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Sociedad
| Villareal
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 5
| 3
|Remates
| 16
| 8
|Pases Totales
| 265
| 202
|Corners
| 8
| 2
|Faltas
| 15
| 18
|Posesión
| 60%
| 40%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 0
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 7
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 142
| 70
|Ataques Peligrosos
| 54
| 41
|Centros
| 18
| 11
|Saques de Banda
| 23
| 13
|Saques de Portería
| 5
| 7
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 18
| 16
|Paradas
| 1
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 34
| 14
|2
| Champions
| Real Madrid
| 32
| 13
|3
| Champions
| Atlético
| 31
| 14
|4
| Champions
| Villarreal
| 29
| 13
|5
| Europa League
| Betis
| 21
| 13
|6
| Conference League
| Espanyol
| 21
| 13
|9
| Permanencia
| Real Sociedad
| 16
| 13
|18
| Descenso
| Girona
| 11
| 13
|19
| Descenso
| Levante
| 9
| 14
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 9
| 14
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|20/04/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-2
| Real Sociedad
|13/01/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Villarreal
|23/02/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-3
| Villarreal
|09/12/2023
| LaLiga
| Villarreal
| 0-3
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|07/11/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-1
| Real Sociedad
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
|08/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Villarreal
|05/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 1-0
| Villarreal
-Próximos partidos del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/12/2025 16:15
| LaLiga
| Alavés
| Real Sociedad
|12/12/2025 21:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Girona
|20/12/2025 16:15
| LaLiga
| Levante
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|06/12/2025 14:00
| LaLiga
| Villarreal
| Getafe
|10/12/2025 18:45
| Champions
| Villarreal
| FC Koebenhavn
|14/12/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Villarreal