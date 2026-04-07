Roberto Bautista Agut 0 - 0 Matteo Berrettini: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de abril de 2026.





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El tenista italiano Matteo Berrettini ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar por la vía rápida al español Roberto Bautista Agut. El partido terminó con un marcador de 4-0 en el primer set, ya que Bautista Agut se retiró del encuentro. Durante el primer set, Berrettini mostró un sólido desempeño, manteniendo su servicio en el primer y tercer juego, y rompiendo el servicio de Bautista Agut en el segundo juego. Berrettini tuvo un porcentaje de primer servicio del 90% y ganó el 90% de los puntos con su primer servicio, además de conseguir un ace. Por otro lado, Bautista Agut no logró ganar ningún juego y tuvo un porcentaje de primer servicio del 67%, sin aces ni puntos ganados con su primer servicio. El partido se detuvo tras el retiro de Bautista Agut, otorgando la victoria a Berrettini.



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