Roberto Bautista Agut 0 - 2 Thiago Agustin Tirante: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.





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El tenista argentino Thiago Agustin Tirante ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Roberto Bautista Agut por 6-2, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 17 minutos. En el primer set, Thiago Agustin Tirante logró dos 'breaks' cruciales en los juegos 5 y 7, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-2. Durante este set, Tirante tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio y ganó 80% de los puntos jugados con su servicio. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el juego 7, cuando Tirante rompió el servicio de Bautista Agut. Tirante mantuvo su servicio en el juego 8 y, finalmente, cerró el set con otro 'hold' en el juego 10, ganando 6-4. En este set, Tirante logró un 56% de efectividad en su primer servicio y ganó 83% de los puntos jugados con su servicio.



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