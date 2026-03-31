Roberto Bautista Agut 1 - 2 Titouan Droguet: resumen y estadísticas del partido de Bucharest Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 31 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El tenista francés Titouan Droguet ha avanzado a los octavos de final del torneo Bucharest Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Roberto Bautista Agut por la vía rápida (6-1, 1-6, 6-1) en un partido que duró 1 hora y 40 minutos.
En el primer set, Droguet logró dos 'breaks' sobre Bautista Agut, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Bautista Agut respondió con dos 'breaks', ganando el set 6-1. En el tercer set, Droguet volvió a dominar, logrando dos 'breaks' y cerrando el set 6-1.
Estadísticas destacadas de Titouan Droguet incluyen un 64% de efectividad en el primer servicio, ganando el 65% de los puntos con su servicio y logrando 8 aces durante el partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
