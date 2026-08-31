Roman Safiullin 0 - 3 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al ruso Roman Safiullin por la vía rápida con un resultado de 6-4, 6-4, 6-4 en un tiempo de duración del partido de 2 horas y 20 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró un break crucial en el séptimo juego, lo que le permitió cerrar el set a su favor con un marcador de 6-4. En el segundo set, ambos jugadores intercambiaron breaks al inicio, pero Alcaraz consiguió otro break en el séptimo juego, llevándose el set con el mismo marcador de 6-4. En el tercer set, Alcaraz rompió el servicio de Safiullin en el tercer juego y mantuvo su ventaja hasta el final, ganando nuevamente 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Carlos Alcaraz tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganó el 64% de los puntos con su servicio y realizó 2 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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