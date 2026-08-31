Sara Bejlek 1 - 2 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de US Open WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 31 de agosto de 2026.





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Cristina Bucsa ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo US Open, de categoría Grand Slam, que se disputa en pista dura, tras ganar a la checa Sara Bejlek por 7-5, 4-6, 6-1 en 2 horas y 8 minutos. En el primer set, Bucsa logró romper el servicio de Bejlek en tres ocasiones mientras que Bejlek consiguió dos breaks. El set finalizó 7-5 a favor de Bucsa. En el segundo set, Bejlek mejoró su juego y logró dos breaks, llevándose el set por 6-4. En el set decisivo, Bucsa dominó con dos breaks y no concedió ningún juego de saque, cerrando el set 6-1. En cuanto a las estadísticas de servicio, Bucsa tuvo un porcentaje de primer servicio del 67% y ganó el 61% de sus puntos de servicio en total. Bejlek, por su parte, tuvo un porcentaje de primer servicio del 53% y ganó el 54% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



