Sebastian Korda 1 - 2 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista australiano Alex de Minaur ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Sebastian Korda (4-6, 6-4, 6-4) en un partido intenso. Durante el encuentro, ambos jugadores mostraron un alto nivel de tenis, pero fue De Minaur quien logró imponerse finalmente, destacando especialmente en los momentos clave del partido. A lo largo de los tres sets disputados, De Minaur logró mantener un sólido rendimiento en su servicio, lo cual fue crucial para su victoria. En el primer set, Korda comenzó con fuerza, manteniendo su servicio y logrando un 'break' que le permitió cerrar el set a su favor. Sin embargo, De Minaur no se dejó amedrentar y respondió con determinación en el segundo set, igualando el marcador con un juego sólido tanto al saque como al resto. Finalmente, el tercer set siguió un patrón similar, con De Minaur logrando un 'break' decisivo que le permitió sellar su victoria y avanzar a la siguiente ronda del torneo. Este triunfo no solo demuestra la habilidad y tenacidad de De Minaur en la competición, sino que también lo posiciona como un fuerte contendiente para las siguientes rondas del BNP Paribas Open.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###