Sevilla 1 - 3 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 29 de agosto de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 1-3 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido donde los colchoneros mostraron su superioridad desde el inicio. Alejandro Baena abrió el marcador para los visitantes en el minuto 4, tras una asistencia de Kang-In Lee. Ademola Lookman amplió la ventaja en el minuto 26, con un pase de Pablo Barrios, y Baena volvió a marcar en el 33', asistido por Marcos Llorente, dejando el partido prácticamente sentenciado al descanso. El Sevilla recortó distancias en el minuto 66 gracias a un gol de Miguel Ángel Sierra, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro. El Atlético dominó en posesión y remates, con Baena siendo el jugador más participativo en ataque. El resultado deja al Atlético de Madrid en la primera posición de la tabla con 10 puntos, mientras que el Sevilla se mantiene en el quinto lugar con 6 puntos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: SEVILLA 1 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (0-3, al descanso).
-EQUIPOS
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Jon Guridi (Giorgi Kochorashvili, min.55), Miguel Angel Sierra (Alfon Gonzalez, min.80), Gerard Fernandez (Isaac Romero, min.68), Julio Diaz (Chidera Ejuke, min.55), Lucien Agoume, Robbie Ure.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente (Jose Gimenez, min.66), Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand (Johnny Cardoso, min.85), Ademola Lookman (Arnau Ortiz, min.66); Kang-In Lee (Koke, min.72), Alejandro Baena (Rodrigo Mendoza, min.85).
-GOLES
0-1, min.4: Alejandro Baena (Kang-In Lee) .
0-2, min.26: Ademola Lookman (Pablo Barrios) .
0-3, min.33: Alejandro Baena (Marcos Llorente) .
1-3, min.66: Miguel Angel Sierra.
-ÁRBITRO
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Isaac Romero (min.89), Gabriel Suazo (min.90+1), por parte de SEVILLA. Amonestó a Marcos Llorente (min.45+4), Marc Pubill (min.90+6), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Min.5: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.
Min.51: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.85: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.6: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Atlético Madrid debe subir al marcador.
Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.
Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.
-ESTADIO
Estadio R. Sanchez Pizjuan (38,340 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Sevilla
| Atlético de Madrid
|Goles
| 1
| 3
|Remates Fuera
| 10
| 3
|Remates
| 22
| 12
|Pases Totales
| 359
| 530
|Corners
| 4
| 2
|Faltas
| 20
| 16
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 4
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 3
|Ataques
| 124
| 101
|Ataques Peligrosos
| 97
| 43
|Centros
| 27
| 9
|Saques de Banda
| 18
| 16
|Saques de Portería
| 4
| 11
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 17
| 21
|Paradas
| 2
| 4
|Contra Golpes
| 2
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Atlético
| 7
| 3
|2
| Champions
| Alavés
| 7
| 3
|3
| Champions
| Barcelona
| 6
| 2
|4
| Champions
| Real Madrid
| 6
| 2
|5
| Europa League
| Sevilla
| 6
| 3
|6
| Conference League
| Betis
| 6
| 3
|18
| Descenso
| Malaga
| 1
| 2
|19
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
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|Fecha
| Competición
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| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
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| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
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| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Sevilla
|06/04/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Atlético
|08/12/2024
| LaLiga
| Atlético
| 4-3
| Sevilla
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| 1-0
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| 0-1
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