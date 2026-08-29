Sevilla 1 - 3 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 3 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de agosto de 2026.

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El Atlético de Madrid se impuso este sábado por 1-3 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido donde los colchoneros mostraron su superioridad desde el inicio. Alejandro Baena abrió el marcador para los visitantes en el minuto 4, tras una asistencia de Kang-In Lee. Ademola Lookman amplió la ventaja en el minuto 26, con un pase de Pablo Barrios, y Baena volvió a marcar en el 33', asistido por Marcos Llorente, dejando el partido prácticamente sentenciado al descanso. El Sevilla recortó distancias en el minuto 66 gracias a un gol de Miguel Ángel Sierra, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro. El Atlético dominó en posesión y remates, con Baena siendo el jugador más participativo en ataque. El resultado deja al Atlético de Madrid en la primera posición de la tabla con 10 puntos, mientras que el Sevilla se mantiene en el quinto lugar con 6 puntos.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: SEVILLA 1 - ATLÉTICO DE MADRID 3 (0-3, al descanso).

-EQUIPOS

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Jon Guridi (Giorgi Kochorashvili, min.55), Miguel Angel Sierra (Alfon Gonzalez, min.80), Gerard Fernandez (Isaac Romero, min.68), Julio Diaz (Chidera Ejuke, min.55), Lucien Agoume, Robbie Ure.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente (Jose Gimenez, min.66), Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand (Johnny Cardoso, min.85), Ademola Lookman (Arnau Ortiz, min.66); Kang-In Lee (Koke, min.72), Alejandro Baena (Rodrigo Mendoza, min.85).

-GOLES

0-1, min.4: Alejandro Baena (Kang-In Lee) .0-2, min.26: Ademola Lookman (Pablo Barrios) .0-3, min.33: Alejandro Baena (Marcos Llorente) .1-3, min.66: Miguel Angel Sierra.

-ÁRBITRO

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Javier Iglesias y Juan Luis Pulido. Amonestó a Isaac Romero (min.89), Gabriel Suazo (min.90+1), por parte de SEVILLA. Amonestó a Marcos Llorente (min.45+4), Marc Pubill (min.90+6), por parte de ATLÉTICO DE MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Min.5: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.Min.51: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.85: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.6: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Atlético Madrid debe subir al marcador.Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Atlético Madrid.Min.84: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.

-ESTADIO

Estadio R. Sanchez Pizjuan (38,340 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Sevilla Atlético de Madrid Goles 1 3 Remates Fuera 10 3 Remates 22 12 Pases Totales 359 530 Corners 4 2 Faltas 20 16 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 7 4 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 124 101 Ataques Peligrosos 97 43 Centros 27 9 Saques de Banda 18 16 Saques de Portería 4 11 Tratamientos 0 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 17 21 Paradas 2 4 Contra Golpes 2 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Atlético 7 3 2 Champions Alavés 7 3 3 Champions Barcelona 6 2 4 Champions Real Madrid 6 2 5 Europa League Sevilla 6 3 6 Conference League Betis 6 3 18 Descenso Malaga 1 2 19 Descenso Elche 1 3 20 Descenso Athletic Bilbao 0 2

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