Sevilla 1 - 1 Deportivo Alavés | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 1 - 1 Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 14 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento entre Sevilla y Deportivo Alavés, el marcador finalizó en un empate 1-1, reflejo de un partido intenso donde ambos equipos tuvieron momentos de protagonismo. El Sevilla se adelantó en el marcador gracias a un gol de Djibril Sow en el minuto 42, pero el Deportivo Alavés logró igualar el encuentro con un tanto de Antonio Martinez en el minuto 60, asistido por Carles Alena. A pesar de la expulsión de dos jugadores del Sevilla, Matias Almeyda y Joan Jordan, en los minutos finales, el resultado no se vio alterado. El VAR jugó un papel crucial al anular un gol de Lucas Boye del Deportivo Alavés por posición adelantada, manteniendo el equilibrio en el marcador. El Deportivo Alavés dominó en posesión de balón con un 74% frente al 26% del Sevilla, y generó más oportunidades de gol, evidenciado en los 13 remates al arco contra 4 del equipo local. A pesar de la presión ejercida por el Alavés, el Sevilla supo defenderse y aprovechar sus momentos, destacando la participación de Djibril Sow en el ataque. Este empate deja al Sevilla y al Deportivo Alavés en la parte media de la tabla, con ambos equipos luchando por mejorar su posición en la clasificación de LaLiga.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - DEPORTIVO ALAVÉS 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Tanguy Nianzou (Chidera Ejuke, min.70), Nemanja Gudelj, Kike Salas; Cesar Azpilicueta (Jose Angel Carmona, min.55), Juanlu Sanchez, Lucien Agoume (Federico Gattoni, min.81), Djibril Sow (Batista Mendy, min.61), Gabriel Suazo; Neal Maupay (Isaac Romero, min.70), Akor Adams (Gerard Fernandez, min.81).



DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez, Facundo Garces; Calebe (Angel Perez, min.46), Antonio Blanco (Pablo Ibanez, min.46), Denis Suarez (Ander Guevara, min.46), Carles Alena (Jon Guridi, min.84); Antonio Martinez, Lucas Boye.



--GOLES.

1-0, min.42: Djibril Sow.

1-1, min.60: Antonio Martinez (Carles Alena) .

Tarjeta Roja al banquillo, a Matias Almeyda del Sevilla en el minuto 87 .

Tarjeta Roja al banquillo, a Joan Jordan del Sevilla en el minuto 90 +1.

Gol anulado a Lucas Boye del Alavés en el minuto 65 .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Raul Gonzalez y Pablo Gonzalez. Amonestó a Juanlu Sanchez (min.2), Nemanja Gudelj (min.90+1), Batista Mendy (min.90+11), Gerard Fernandez (min.90+6), y, además expulso por doble amarilla a Juanlu Sanchez (min.16), por parte del SEVILLA. por parte del DEPORTIVO ALAVÉS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.5: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, una posible tarjeta para un jugador del Sevilla.



Min.5: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.34: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible penalti para el Sevilla.



Min.34: REVISIÓN DEL VAR FINALIZADA - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.66: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para Deportivo Alavés.



Min.65: GOOOOOOOAL! ¡Deportivo Alavés anota! Lucas Boye está en la hoja de puntuación.



Min.69: ÁNOTA ANULADO - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol del Deportivo Alavés es revocado debido a posición adelantada.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Deportivo Alavés Goles 1 1 Remates Fuera 1 6 Remates 4 13 Pases Totales 197 572 Corners 0 3 Faltas 16 13 Posesión 26% 74% Tiros Bloqueados 1 5 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 4 0 Tarjetas Rojas 2 0 Asistencias 0 1 Ataques 63 85 Ataques Peligrosos 62 33 Centros 7 21 Saques de Banda 14 24 Saques de Portería 12 1 Tratamientos 4 1 Sustituciones 6 4 Tiros de Falta 14 18 Paradas 1 1 Contra Golpes 3 1



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 57 23 3 Champions Atlético 45 23 4 Champions Villarreal 45 23 5 Europa League Betis 38 23 6 Conference League Espanyol 35 24 12 Permanencia Sevilla 26 24 13 Permanencia Alavés 26 24 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 22 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 20/04/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 20/09/2024 LaLiga Alavés 2-1 Sevilla 12/01/2024 LaLiga Sevilla 2-3 Alavés









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla









-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Alavés 0-2 Getafe 30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés 25/01/2026 LaLiga Alavés 2-1 Betis 18/01/2026 LaLiga Atlético 1-0 Alavés









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 22/02/2026 14:00 LaLiga Getafe Sevilla 01/03/2026 18:30 LaLiga Betis Sevilla 08/03/2026 18:30 LaLiga Sevilla Rayo









-Próximos partidos del Deportivo Alavés.

