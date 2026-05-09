Sevilla 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 9 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Sevilla ha ganado este sábado por 2-1 al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. En el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el conjunto local llevó la iniciativa del encuentro, dominando la posesión del balón con un 64% y realizando un total de 20 remates, frente a los 9 del equipo visitante. A pesar de que el Espanyol se adelantó en el marcador con un gol de Tyrhys Dolan en el minuto 56, el Sevilla logró remontar en la recta final del partido. Andres Castrin igualó el marcador en el minuto 82, y Akor Adams, quien ingresó desde el banquillo, anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento (90+1). El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol a Alexis Sánchez en el minuto 46 por fuera de juego. Chidera Ejuke fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Sevilla, contribuyendo significativamente a la presión ofensiva del equipo.
Con esta victoria, el Sevilla suma 43 puntos, lo que le permite escalar posiciones en la tabla, aunque aún se encuentra lejos de los puestos europeos. Por su parte, el Espanyol, con 39 puntos, sigue en la lucha por evitar el descenso, situándose en la decimotercera posición. A falta de tres jornadas para el final de la competición, el Barcelona se mantiene como líder destacado con 88 puntos, mientras que el Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid ocupan los puestos de Champions. El Celta de Vigo, en la sexta posición, se encuentra en zona de Europa League, y el Getafe, séptimo, en puesto de Conference League. La lucha por el descenso sigue abierta, con varios equipos aún en riesgo de perder la categoría.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 2 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.64), Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo (Oso, min.64); Ruben Vargas (Akor Adams, min.75), Lucien Agoume (Djibril Sow, min.58), Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke; Neal Maupay, Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.46).
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero (Jose Salinas, min.75); Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Pol Lozano, min.83), Ruben Sanchez (Charles Pickel, min.66), Ramon Terrats (Jofre Carreras, min.75), Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.83).
--GOLES.
0-1, min.56: Tyrhys Dolan (Roberto Fernandez) .
1-1, min.82: Andres Castrin (Djibril Sow) .
2-1, min.90(+1): Akor Adams (Alexis Sanchez) .
Gol anulado a Alexis Sanchez del Sevilla en el minuto 46 .
--ÁRBITRO.
Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.61), Ruben Vargas (min.73), Djibril Sow (min.73), Akor Adams (min.90+2), Andres Castrin (min.90+9), por parte del SEVILLA. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.26), Tyrhys Dolan (min.73), Omar El Hilali (min.90+1), Fernando Calero (min.90+9), por parte del ESPANYOL.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.46: ¡GOOOOOOOOL! ¡Sevilla anota! Alexis Sánchez está en la lista de goleadores.
Min.47: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Sevilla.
Min.48: ¡SIN GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Sevilla es anulado por fuera de juego.
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (39,086 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Espanyol
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 2
|Remates
| 20
| 9
|Pases Totales
| 428
| 230
|Corners
| 4
| 6
|Faltas
| 15
| 15
|Posesión
| 64%
| 36%
|Tiros Bloqueados
| 8
| 1
|Fueras de Juego
| 4
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 1
|Ataques
| 102
| 84
|Ataques Peligrosos
| 34
| 27
|Centros
| 13
| 15
|Saques de Banda
| 20
| 16
|Saques de Portería
| 4
| 7
|Tratamientos
| 3
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 19
|Paradas
| 5
| 3
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 88
| 34
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 34
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Champions
| Betis
| 53
| 34
|6
| Europa League
| Celta
| 47
| 34
|7
| Conference League
| Getafe
| 44
| 34
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 40
| 35
|13
| Permanencia
| Espanyol
| 39
| 35
|18
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|19
| Descenso
| Levante
| 36
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 34
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|24/11/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Sevilla
|25/01/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Espanyol
|25/10/2024
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Sevilla
|04/05/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 3-2
| Espanyol
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|27/04/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-0
| Levante
|23/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-0
| Espanyol
|11/04/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 4-1
| Espanyol
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Sevilla
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Sevilla
| Real Madrid
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Celta
| Sevilla
-Próximos partidos del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|13/05/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Athletic Bilbao
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Osasuna
| Espanyol
|24/05/2026 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Real Sociedad