Sevilla 2 - 1 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

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El Sevilla ha ganado este sábado por 2-1 al Espanyol en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. En el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el conjunto local llevó la iniciativa del encuentro, dominando la posesión del balón con un 64% y realizando un total de 20 remates, frente a los 9 del equipo visitante. A pesar de que el Espanyol se adelantó en el marcador con un gol de Tyrhys Dolan en el minuto 56, el Sevilla logró remontar en la recta final del partido. Andres Castrin igualó el marcador en el minuto 82, y Akor Adams, quien ingresó desde el banquillo, anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento (90+1). El partido también estuvo marcado por la intervención del VAR, que anuló un gol a Alexis Sánchez en el minuto 46 por fuera de juego. Chidera Ejuke fue uno de los jugadores más participativos en el ataque del Sevilla, contribuyendo significativamente a la presión ofensiva del equipo.

Con esta victoria, el Sevilla suma 43 puntos, lo que le permite escalar posiciones en la tabla, aunque aún se encuentra lejos de los puestos europeos. Por su parte, el Espanyol, con 39 puntos, sigue en la lucha por evitar el descenso, situándose en la decimotercera posición. A falta de tres jornadas para el final de la competición, el Barcelona se mantiene como líder destacado con 88 puntos, mientras que el Real Madrid, Villarreal y Atlético de Madrid ocupan los puestos de Champions. El Celta de Vigo, en la sexta posición, se encuentra en zona de Europa League, y el Getafe, séptimo, en puesto de Conference League. La lucha por el descenso sigue abierta, con varios equipos aún en riesgo de perder la categoría.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 2 - ESPANYOL 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.64), Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo (Oso, min.64); Ruben Vargas (Akor Adams, min.75), Lucien Agoume (Djibril Sow, min.58), Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke; Neal Maupay, Isaac Romero (Alexis Sanchez, min.46).



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero (Jose Salinas, min.75); Urko Gonzalez de Zarate, Edu Exposito (Pol Lozano, min.83), Ruben Sanchez (Charles Pickel, min.66), Ramon Terrats (Jofre Carreras, min.75), Tyrhys Dolan, Roberto Fernandez (Kike Garcia, min.83).



--GOLES.

0-1, min.56: Tyrhys Dolan (Roberto Fernandez) .

1-1, min.82: Andres Castrin (Djibril Sow) .

2-1, min.90(+1): Akor Adams (Alexis Sanchez) .

Gol anulado a Alexis Sanchez del Sevilla en el minuto 46 .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.61), Ruben Vargas (min.73), Djibril Sow (min.73), Akor Adams (min.90+2), Andres Castrin (min.90+9), por parte del SEVILLA. Amonestó a Urko Gonzalez de Zarate (min.26), Tyrhys Dolan (min.73), Omar El Hilali (min.90+1), Fernando Calero (min.90+9), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.46: ¡GOOOOOOOOL! ¡Sevilla anota! Alexis Sánchez está en la lista de goleadores.



Min.47: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Sevilla.



Min.48: ¡SIN GOL! - Después de revisar la situación, el árbitro anuncia que el gol de Sevilla es anulado por fuera de juego.





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (39,086 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Espanyol Goles 2 1 Remates Fuera 7 2 Remates 20 9 Pases Totales 428 230 Corners 4 6 Faltas 15 15 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 8 1 Fueras de Juego 4 0 Tarjetas Amarillas 5 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 102 84 Ataques Peligrosos 34 27 Centros 13 15 Saques de Banda 20 16 Saques de Portería 4 7 Tratamientos 3 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 19 Paradas 5 3 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 88 34 2 Champions Real Madrid 77 34 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Champions Betis 53 34 6 Europa League Celta 47 34 7 Conference League Getafe 44 34 12 Permanencia Sevilla 40 35 13 Permanencia Espanyol 39 35 18 Descenso Alavés 37 35 19 Descenso Levante 36 35 20 Descenso Real Oviedo 28 34



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol 25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla 04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/05/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Espanyol 03/05/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Real Madrid 27/04/2026 LaLiga Espanyol 0-0 Levante 23/04/2026 LaLiga Rayo 1-0 Espanyol 11/04/2026 LaLiga Barcelona 4-1 Espanyol









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 13/05/2026 19:00 LaLiga Villarreal Sevilla 17/05/2026 19:00 LaLiga Sevilla Real Madrid 24/05/2026 19:00 LaLiga Celta Sevilla









-Próximos partidos del Espanyol.

