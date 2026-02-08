Sevilla 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports
Sevilla 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 8 febrero 2026 18:14
Madrid, 8 de febrero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Sevilla ha empatado este sábado (2/7/2026 6:30:00 PM) por 1-1 al Girona en el primer partido de la jornada 23 en LaLiga EA Sports, aprovechando los locales tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Thomas Lemar adelantó al Girona en el minuto 2, pero Kike Salas empató para el Sevilla en el minuto 90 (+2).

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.46), Cesar Azpilicueta (Oso, min.46), Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Chidera Ejuke, min.46), Batista Mendy (Djibril Sow, min.63); Akor Adams (Alexis Sanchez, min.74), Neal Maupay.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin (Cristhian Stuani, min.90+7), Fran Beltran (Axel Witsel, min.56), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Alejandro Frances, min.74), Bryan Gil (Joel Roca, min.74), Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min.46).

--GOLES.
0-1, min.2: Thomas Lemar (Hugo Rincon) .
1-1, min.90(+2): Kike Salas.
Penalty fallado por Cristhian Stuani del Girona en el minuto 90 (+8).


--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Oliver De La Fuente. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.21), Cesar Azpilicueta (min.51), Gabriel Suazo (min.90+6), por parte del SEVILLA. Amonestó a Claudio Echeverri (min.53), Paulo Gazzaniga (min.87), Ivan Martin (min.90+2), por parte del GIRONA.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.8: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.

Min.9: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Sevilla!

Min.90(+8) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.

Min.90(+8) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Girona!


--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (30,384 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Sevilla Girona
Goles 1 1
Remates Fuera 7 6
Remates 11 16
Pases Totales 440 422
Corners 5 7
Faltas 16 13
Posesión 51% 49%
Tiros Bloqueados 1 4
Fueras de Juego 5 0
Tarjetas Amarillas 3 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 1
Ataques 106 76
Ataques Peligrosos 79 21
Centros 26 12
Saques de Banda 20 15
Saques de Portería 10 6
Tratamientos 3 5
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 13 21
Paradas 5 2
Contra Golpes 6 8



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 58 23
2 Champions Real Madrid 54 22
3 Champions Atlético 45 22
4 Champions Villarreal 42 21
5 Europa League Betis 35 22
6 Conference League Espanyol 34 22
11 Permanencia Girona 26 23
12 Permanencia Sevilla 25 23
18 Descenso Rayo 22 22
19 Descenso Levante 18 21
20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
18/01/2025 LaLiga Girona 1-2 Sevilla
01/09/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Girona
21/01/2024 LaLiga Girona 5-1 Sevilla




-Últimos Resultados del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla
24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao
19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla
12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta




-Últimos Resultados del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona
31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona
26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona
10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna




-Próximos partidos del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
14/02/2026 18:30 LaLiga Sevilla Alavés
22/02/2026 14:00 LaLiga Getafe Sevilla
01/03/2026 18:30 LaLiga Betis Sevilla




-Próximos partidos del Girona.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
16/02/2026 21:00 LaLiga Girona Barcelona
23/02/2026 21:00 LaLiga Alavés Girona
01/03/2026 21:00 LaLiga Girona Celta


