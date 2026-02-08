Sevilla 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de febrero de 2026.

El Sevilla ha empatado este sábado (2/7/2026 6:30:00 PM) por 1-1 al Girona en el primer partido de la jornada 23 en LaLiga EA Sports, aprovechando los locales tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Thomas Lemar adelantó al Girona en el minuto 2, pero Kike Salas empató para el Sevilla en el minuto 90 (+2).

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.46), Cesar Azpilicueta (Oso, min.46), Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Chidera Ejuke, min.46), Batista Mendy (Djibril Sow, min.63); Akor Adams (Alexis Sanchez, min.74), Neal Maupay.



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin (Cristhian Stuani, min.90+7), Fran Beltran (Axel Witsel, min.56), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Alejandro Frances, min.74), Bryan Gil (Joel Roca, min.74), Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min.46).



--GOLES.

0-1, min.2: Thomas Lemar (Hugo Rincon) .

1-1, min.90(+2): Kike Salas.

Penalty fallado por Cristhian Stuani del Girona en el minuto 90 (+8).





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Oliver De La Fuente. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.21), Cesar Azpilicueta (min.51), Gabriel Suazo (min.90+6), por parte del SEVILLA. Amonestó a Claudio Echeverri (min.53), Paulo Gazzaniga (min.87), Ivan Martin (min.90+2), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.8: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.



Min.9: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Sevilla!



Min.90(+8) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.



Min.90(+8) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Girona!





--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (30,384 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Girona Goles 1 1 Remates Fuera 7 6 Remates 11 16 Pases Totales 440 422 Corners 5 7 Faltas 16 13 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 1 4 Fueras de Juego 5 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 106 76 Ataques Peligrosos 79 21 Centros 26 12 Saques de Banda 20 15 Saques de Portería 10 6 Tratamientos 3 5 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 13 21 Paradas 5 2 Contra Golpes 6 8



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 58 23 2 Champions Real Madrid 54 22 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Betis 35 22 6 Conference League Espanyol 34 22 11 Permanencia Girona 26 23 12 Permanencia Sevilla 25 23 18 Descenso Rayo 22 22 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 18/01/2025 LaLiga Girona 1-2 Sevilla 01/09/2024 LaLiga Sevilla 0-2 Girona 21/01/2024 LaLiga Girona 5-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 31/01/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Girona 26/01/2026 LaLiga Girona 1-1 Getafe 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 10/01/2026 LaLiga Girona 1-0 Osasuna









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/02/2026 18:30 LaLiga Sevilla Alavés 22/02/2026 14:00 LaLiga Getafe Sevilla 01/03/2026 18:30 LaLiga Betis Sevilla









-Próximos partidos del Girona.

