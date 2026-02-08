Sevilla 1 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 1 - 1 Girona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 23 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de febrero de 2026.
El Sevilla ha empatado este sábado (2/7/2026 6:30:00 PM) por 1-1 al Girona en el primer partido de la jornada 23 en LaLiga EA Sports, aprovechando los locales tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Thomas Lemar adelantó al Girona en el minuto 2, pero Kike Salas empató para el Sevilla en el minuto 90 (+2).
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 1 - GIRONA 1 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona (Juanlu Sanchez, min.46), Cesar Azpilicueta (Oso, min.46), Nemanja Gudelj, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Gerard Fernandez (Chidera Ejuke, min.46), Batista Mendy (Djibril Sow, min.63); Akor Adams (Alexis Sanchez, min.74), Neal Maupay.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Vitor Reis, Daley Blind, Arnau Martinez; Ivan Martin (Cristhian Stuani, min.90+7), Fran Beltran (Axel Witsel, min.56), Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Alejandro Frances, min.74), Bryan Gil (Joel Roca, min.74), Vladyslav Vanat (Claudio Echeverri, min.46).
--GOLES.
0-1, min.2: Thomas Lemar (Hugo Rincon) .
1-1, min.90(+2): Kike Salas.
Penalty fallado por Cristhian Stuani del Girona en el minuto 90 (+8).
--ÁRBITRO.
Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Carlos del Cerro y Oliver De La Fuente. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.21), Cesar Azpilicueta (min.51), Gabriel Suazo (min.90+6), por parte del SEVILLA. Amonestó a Claudio Echeverri (min.53), Paulo Gazzaniga (min.87), Ivan Martin (min.90+2), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.8: ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para el Sevilla.
Min.9: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Sevilla!
Min.90(+8) : ÁRBITRO - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible penalti para Girona.
Min.90(+8) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial - ¡no otorgar un penalti a favor de Girona!
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (30,384 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Girona
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 7
| 6
|Remates
| 11
| 16
|Pases Totales
| 440
| 422
|Corners
| 5
| 7
|Faltas
| 16
| 13
|Posesión
| 51%
| 49%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 4
|Fueras de Juego
| 5
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 106
| 76
|Ataques Peligrosos
| 79
| 21
|Centros
| 26
| 12
|Saques de Banda
| 20
| 15
|Saques de Portería
| 10
| 6
|Tratamientos
| 3
| 5
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 13
| 21
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 6
| 8
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 58
| 23
|2
| Champions
| Real Madrid
| 54
| 22
|3
| Champions
| Atlético
| 45
| 22
|4
| Champions
| Villarreal
| 42
| 21
|5
| Europa League
| Betis
| 35
| 22
|6
| Conference League
| Espanyol
| 34
| 22
|11
| Permanencia
| Girona
| 26
| 23
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 25
| 23
|18
| Descenso
| Rayo
| 22
| 22
|19
| Descenso
| Levante
| 18
| 21
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 16
| 22
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|18/01/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Sevilla
|01/09/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Girona
|21/01/2024
| LaLiga
| Girona
| 5-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|02/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 4-1
| Sevilla
|24/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-2
| Sevilla
|12/01/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-1
| Celta
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
|31/01/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Girona
|26/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Getafe
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona
|10/01/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Osasuna
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/02/2026 18:30
| LaLiga
| Sevilla
| Alavés
|22/02/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Sevilla
|01/03/2026 18:30
| LaLiga
| Betis
| Sevilla
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/02/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Barcelona
|23/02/2026 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Girona
|01/03/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Celta